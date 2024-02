Global Attention Benchmark Report. DoubleVerify bada angażowanie reklamą

29.01.2024 Rynek medialny

Marcin Grządka

Branże takie jak Media & Sport, Zdrowie & Farmacja oraz Edukacja osiągają najwyższe wskaźniki Attention, czyli przyciągania uwagi i zaangażowanie odbiorców reklamy. Po drugiej stronie skali znalazły się Podróże, Usługi Finansowe i Telekomunikacja, w których wskaźniki uwagi osiągały najgorsze rezultaty.

ilustracja: bing.com/create

Kwartalny Benchmark Report, opublikowany przez zespół DoubleVerify, platformy oprogramowania do pomiaru i analizy mediów cyfrowych, obejmuje globalne dane dotyczące jakości i efektywności mediów. Raport przygląda się przede wszystkim poziomom wskaźników Attention w poszczególnych regionach świata i branżach, za pomocą autorskiego wskaźnika uwagi DV (DV’s Attention Index), który zapewnia dogłębny wgląd w skuteczność reklam przyciągających uwagę i zaangażowanie widzów.Z raportu wynika m.in. że trzy kategorie branżowe, które cieszyły się największą uwagą, to:Trzy najgorsze branże to z kolei:Globalne testy porównawcze uwagi (Attention benchmarks) zostały opracowane przez DV Attention Lab, multidyscyplinarny zespół składający się z analityków danych, ekspertów ds. produktów i analityków marketingowych, których zadaniem jest dostarczanie reklamodawcom wyrafinowanych, opartych na wskaźnikach Attention spostrzeżeń i rekomendacji dotyczących efektywności kampanii.- Nasze najnowsze ustalenia w ramach DV Attention Lab uwydatniają dynamiczny krajobraz Attention w różnych branżach i regionach - komentuje, senior vice president of attention w DoubleVerify. - Te insighty mają kluczowe znaczenie, ponieważ pomagają marketerom umieszczać w szerszym kontekście dyskusję o efektywności ich kampanii reklamowych i wdrażać mocniejsze strategie optymalizacji.Indeks uwagi DV (DV’s Attention Index) opiera się na ponad 50 „punktach danych” (data points), monitorowanych w czasie rzeczywistym i na dziesiątkach miliardów wyświetleń reklam mierzonych miesięcznie oraz na porównywaniu ich ze średnim wynikiem w 28-dniowym oknie pomiarowym.Raport przygląda się dokładnie różnicom w średnich wynikach dla różnych branż, wynikającym z różnych strategii i taktyk medialnych. Dane za trzeci kwartał minionego roku wykazały, że Media & Sport, Zdrowie & Farmacja oraz Edukacja to trzy branże osiągające najlepsze wyniki, ze średnim poziomem uwagi wynoszącym odpowiednio 117, 113 i 108. Te branże zwykle wykorzystują angażujące i aktualne treści. Na przykład kampanie reklamowe w kategorii Media & Sport często zawierają ekscytujące efekty wizualne, treści zawierające akcję na żywo oraz aktualizacje dotyczące trwających lub nadchodzących wydarzeń, co prowadzi do większego zaangażowania odbiorców reklam.Dla reklamodawców ważne jest, aby mogli porównać poziom uwagi swoich kampanii ze swoją konkurencją, aby lepiej kontekstualizować swoje wyniki. Na przykład kampania telekomunikacyjna o wskaźniku uwagi wynoszącym 85 nadal osiągałaby wyniki lepsze od średniej branży telekomunikacyjnej o 13 punktów procentowych, mimo że byłaby niższa od całkowitej średniej dla wszystkich monitorowanych przez DV kampanii.Trendy w zakresie uwagi różnią się również znacznie w zależności od regionu, na co wpływają różne strategie zakupu powierzchni reklamowej. Na przykład w regionie APAC inwestycje w media skupiają się głównie na zasobach reklamowych w aplikacjach, wykorzystując historycznie dobre wyniki wideo w regionie. To skupienie skutkuje ponadprzeciętnymi wskaźnikami Attention reklam w aplikacjach mobilnych. Z drugiej strony w regionie LATAM skuteczność reklam jest generalnie niższa. Ponad połowa kreacji displayowych w regionie miała mały format i była kupowana programatycznie Bez optymalizacji może to skutkować niższymi wskaźnikami uwagi.- Te ustalenia pokazują, że nie tylko jeden czynnik przyciąga uwagę. To kombinacja wielu czynników, takich jak urządzenie końcowe, środowisko, treść komunikatu, kreacja itp. - wszystko to wpływa na fakt, czy konsumenci zwracają uwagę na reklamy - dodaje. - Dlatego pomiar i udoskonalanie kampanii w oparciu o wszystkie te czynniki może naprawdę pomóc w osiągnięciu rzeczywistej różnicy w skuteczności działań.Zespół DV Attention Lab uruchomiono w październiku 2022 roku. Obsługuje on platformę DV Authentic Attention - rozwiązanie wydajnościowe, które analizuje ponad 50 punktów danych dotyczących ekspozycji reklamy cyfrowej i zaangażowania konsumenta w reklamę cyfrową oraz interakcje z urządzeniem (device) – w czasie rzeczywistym. Jeśli chodzi o ekspozycję, DV Authentic Attention ocenia całą prezentację reklamy, określając ilościowo jej intensywność i widoczność na podstawie wskaźników obejmujących: czas oglądania, udział w ekranie, prezentację wideo, słyszalność i inne. Aby zwiększyć zaangażowanie, DV Authentic Attention analizuje kluczowe zdarzenia inicjowane przez użytkownika, które mają miejsce podczas wyświetlania kreacji reklamowej, w tym dotknięcia ekranu, orientację ekranu, odtwarzanie wideo czy interakcje sterowane dźwiękiem.DV Benchmark Report dostępny jest pod adresem: