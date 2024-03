Czy potrafimy rozmawiać o pieniądzach z pracodawcą? [ANKIETA]

3.03.2024 Rynek medialny

patronat Reporterzy.info

W ramach przygotowań do kolejnego raportu, Aplikuj.pl zaprasza do wypełnienia ankiety, która ma na celu zbadać, jak Polacy postrzegają rozmowy o wynagrodzeniu. Tygodnik Repoterzy.info jest patronem medialnym badania.

