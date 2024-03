Telewizje lokalne w Polsce 2023. Raport Krajowego Instytutu Mediów

25.03.2024 Rynek medialny

W ubiegłym roku średni łączny zasięg lokalnych stacji telewizyjnych wynosił 4,3 miliona widzów. Najchętniej miejscową telewizję oglądają mieszkańcy Wielkopolski, Śląska i Dolnego Śląska. Z raportu rocznego KIM wynika, że wśród widzów przeważają kobiety i osoby w wieku 65+.

TOP5. Liczba widzów w województwach

województwo liczba widzów 15+ udział w populacji wielkopolskie 579 972 20% śląskie 505 229 14% dolnośląskie 400 110 16% mazowieckie 343 164 7% lubeskie 292 812 17%

Profil widza telewizji lokalnej

kobiety: 54%

mężczyźni: 46%

15-29 lat: 14%

30-49 lat: 28%

50-64 lata: 24%

65+: 34%

podstawowe/zasadnicze: 44%

średnie: 33%

wyższe: 23%

wieś: 34%

do 100 tys. mieszkańców: 40%

do 500 tys. mieszkańców: 17%

pow. 500 tys. mieszkańców: 9%

pracuje: 41%

uczy się: 7%

nie pracuje: 54%*

Największe telewizje lokalne w Polsce

stacja województwo liczba widzów TELEWIZJA WTK wielkpolskie 260 752 TV Olsztyn warmińsko-mazurskie 233 909 Lubelska.tv lubelskie 225 491 TVM Telewizja Mazowsze mazowieckie 146 894 TV Toya łódzkie 133 604 TVT Rybnik śląskie 119 635 ECHO24 dolnośląskie 104 958 Teletop Telewizja Gorzów lubuskie 104 072 TV Bolesławiec/ TV Dami Jelenia Góra dolnośląskie 95 571 TV Asta Piła wielkpolska 82 164

Krajowy Instytut Mediów opublikował dane na temat rynku lokalnych stacji telewizyjnych w Polsce od stycznia do grudnia 2023 roku. Raport "Zasięg telewizji lokalnych" powstał na podstawie wywiadów telefonicznych przeprowadzonych na losowej próbie 113140 respondentów, rozłożonej proporcjonalnie do liczby mieszkańców w każdym województwie.W 2023 roku łączna widownia telewizji lokalnych, czyli osób które deklarują włączanie takich kanałów przynajmniej od czasu do czasu wynosiła. Jednocześnie całkowita oglądalność telewizji lokalnej brutto oszacowana została naNajwięcej widzów - jeśli chodzi o liczbę - mają lokalni nadawcy telewizyjni w Wielkopolskie, na Górnym i Dolnym Śląsku, Mazowszu i Lubelszczyźnie.Najwyższy odsetek w populacji mają natomiast lokalne stacje telewizyjne w województwie warmińsko-mazurskim. W okresie styczeń-grudzień 2023 sięgał tu 24% ogółu mieszkańców.(w grupie uczących się są także osoby pracujące)Liderzy w skali kraju gromadzą przed telewizorami widownię przekraczającą 100 tysięcy odbiorców. Takich stacji w Polsce jest osiem. Widownia najmniejszych odnotowanych w badaniu nadawców oscyluje w okolicach 5 tysięcy osób.W badaniu brane były pod uwagę stacje lokalne nadające naziemnie i w sieciach kablowych. Autorzy raportu podkreślają, że w wynikach pominięte zostały dane na temat regionalnych i ponadregionalnych stacji TVP3.Cały raport pobrać można ze strony Krajowego Instytutu Mediów: