Najlepsze zdjęcia 2022 i 2023. Wyniki konkursu Śląska Fotografia Prasowa

Agnieszka Kosmala

Na konkurs Śląska Fotografia Prasowa – najlepsze zdjęcia 2022–2023 roku do Biblioteki Śląskiej wpłynęło 437 zdjęć 38 fotoreporterów spełniających wymogi Regulaminu Konkursu. Na wystawę konkursową Kapituła Konkursu zakwalifikowała 120 zdjęć 22 autorów.

I nagroda. Bartłomiej Bodzek „Szerpowie Nadziei na Giewoncie”, Biblioteka Śląska



Kapituła Konkursu w składzie:



Arkadiusz Ławrywianiec – prezes zarządu Związku Polskich Artystów Fotografików / Okręg Śląski, przewodniczący Kapituły,

Grzegorz Celejewski – fotoreporter prasowy, redakcja „Gazety Wyborczej”,

dr Arkadiusz Gola – fotoreporter prasowy, redakcja „Dziennika Zachodniego”,

dr Katarzyna Łata – wiceprzewodnicząca Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików,

dr Magdalena Nazarkiewicz – adiunkt Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,

Zbigniew Podsiadło – prezes zarządu Związku Polskich Artystów Fotografików / Okręg Górski,

doc. mgr. Jiří Siostrzonek Ph.D. – zastępca dyrektora Instytutu Twórczej Fotografii Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego Uniwersytetu Śląskiego w Opawie

podjęła następujące decyzje:



I nagroda. Bartłomiej Bodzek „Szerpowie Nadziei na Giewoncie”

I nagroda. Bartłomiej Bodzek „Szerpowie Nadziei na Giewoncie”, Biblioteka Śląska



Maciej Skowronek jest osobą z czterokończynowym porażeniem mózgowym. Od dawna marzył o zdobywaniu wysokich, górskich szczytów. W 2020 wraz z harcerzami 36. Drużyny Czerwonych Beretów z Jastrzębia Zdroju, w prowizorycznym nosidle wykonanym z plecaka turystycznego – zdobył Tarnicę.



Ta inicjatywa zapoczątkowała powstanie zespołu Szerpów Nadziei, grupę wolontariuszy, spełniającą górskie marzenia osób z niepełnosprawnościami. Osoby te zwane są przez nas Skarbami. Szerpowie Nadziei w latach 2021-2023 działali pod sztandarem Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. W pierwszej, oficjalnej edycji wzięło udział 14 Skarbów, w drugiej 72 Skarby.



Trzecia edycja Szerpów Nadziei odbyła się w 2023. I wzięło w niej udział 135 Skarbów i ponad 200 wolontariuszy (Szerpów). Zdobywaliśmy Morskie Oko, Gęsią Szyję, Kasprowy Wierch, Kościelec i Rysy. Niniejszy fotoreportaż dotyczy szkoleniowej wyprawy dla Szerpów. Odbyła się ona w czerwcu 2023. Podczas tej wyprawy, razem z Maćkiem Skowronkiem, Skarbem od którego wszystko się zaczęło – zdobyliśmy Giewont.



25.06.2023, Polska, Tatry



II nagroda. Marcin Urbanowicz „Niektórym wolno więcej”

II nagroda. Marcin Urbanowicz „Niektórym wolno więcej”, Biblioteka Śląska



Seria opowiadająca o najmłodszych uczestnikach polskich wesel – o dzieciach. Dziecięca energia, spontaniczność i brak przejmowania się konwenansami pozwala dostrzec pewną cechę, której często brakuje nam dorosłym – autentyczność.



Zborowskie, Szczyrk, Bytom, Zator, Grodziec, Tychy, 2022–2023



III nagroda. Marcin Urbanowicz za cykl zdjęć pt. „Cicha noc na prowincji”

III nagroda. Marcin Urbanowicz za cykl zdjęć pt. „Cicha noc na prowincji”, Biblioteka Śląska



Cykl to efekt nocnych eksploracji małych miejscowości na Górnym Śląsku. W okresie zimowym małe miasteczka i wsie szybko zapadają w sen, a spotkanie człowieka po 23.00 graniczy z cudem. Ciemność i dojmującą ciszę przecina czasem przejeżdżający pojazd lub jakieś źródło światła stanowiące dowód, że jednak nie są to miejsca opuszczone. Fotografie pozbawione ludzi, lecz z efektami ludzkiej działalności.



Kalety, Woźniki, Sadów, Lubliniec, Kielcza, 2023



Kapituła Konkursu podjęła również decyzję o przyznaniu honorowych wyróżnień:

Krzysztof Błażyca za zdjęcie pt. „Braki w edukacji”Wieś Bongo pii położona jest na północy Ugandy, w rejonie zamieszkałym przez grupę etniczną Aczoli. Nazwa Bongo pii w aczoli znaczy: brak wody. Wieś odwiedziłem w grudniu 2022 r. w z związku z planowanym odwiertem studni, który ostatecznie został wykonany we wrześniu 2023. Rejon Bongo pii zamieszkuje ok. 1200 osób. Na zdjęciu dziecko z wybrakowanym podręcznikiem w pobliżu chaty służącej za szkołę.12.12.2022, północna Uganda, dystrykt Kitgum, wieś Bongo pii

za zdjęcie pt. „Braki w edukacji”Wieś Bongo pii położona jest na północy Ugandy, w rejonie zamieszkałym przez grupę etniczną Aczoli. Nazwa Bongo pii w aczoli znaczy: brak wody. Wieś odwiedziłem w grudniu 2022 r. w z związku z planowanym odwiertem studni, który ostatecznie został wykonany we wrześniu 2023. Rejon Bongo pii zamieszkuje ok. 1200 osób. Na zdjęciu dziecko z wybrakowanym podręcznikiem w pobliżu chaty służącej za szkołę.12.12.2022, północna Uganda, dystrykt Kitgum, wieś Bongo pii Piotr Dras za trzy zdjęcia o wspólnym tytule „Polska nieoczywista”Martwy las, 2023, Mazury; Mała Holandia, 2023, Błotnik; Lodowe jezioro,2023, Okolice Tucholi

za trzy zdjęcia o wspólnym tytule „Polska nieoczywista”Martwy las, 2023, Mazury; Mała Holandia, 2023, Błotnik; Lodowe jezioro,2023, Okolice Tucholi Paweł Jędrusik za zdjęcie przedstawiające mażoretki przygotowujące się do występu w Czerwionce-Leszczynach.30.04.2022, Czerwionka-Leszczyny

za zdjęcie przedstawiające mażoretki przygotowujące się do występu w Czerwionce-Leszczynach.30.04.2022, Czerwionka-Leszczyny Radosław Kaźmierczak za zdjęcie nr 3 z cyklu przedstawiające Konkurs im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,

za zdjęcie nr 3 z cyklu przedstawiające Konkurs im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Grzegorz Krzysztofik za zdjęcie nr 2 z cyklu pt. „Śląsk Taneczny”W projekcie „Śląsk Taneczny” chcę zmierzyć się z stereotypem Śląska, jako miejsca związanego z kopalniami i ciężkim przemysłem. Ze stereotypem, który ukazuje Śląsk przez pryzmat familoków, hałd węgla oraz upadłych hutniczych hal. Chcę pokazać Śląsk jako miejsce zmian i ewolucji, nie tylko architektoniczno-przestrzennej, ale również pokoleniowej oraz kulturowej. Projekt ten jest również poszukiwaniem mojej własnej kulturowej tożsamości – miejsca, które może lub nie może? – mnie zdefiniować, jako „Ślązaka” lub jako osobę „urodzoną na Śląsku”. 4.2022–08.2023, Bytom, Katowice

za zdjęcie nr 2 z cyklu pt. „Śląsk Taneczny”W projekcie „Śląsk Taneczny” chcę zmierzyć się z stereotypem Śląska, jako miejsca związanego z kopalniami i ciężkim przemysłem. Ze stereotypem, który ukazuje Śląsk przez pryzmat familoków, hałd węgla oraz upadłych hutniczych hal. Chcę pokazać Śląsk jako miejsce zmian i ewolucji, nie tylko architektoniczno-przestrzennej, ale również pokoleniowej oraz kulturowej. Projekt ten jest również poszukiwaniem mojej własnej kulturowej tożsamości – miejsca, które może lub nie może? – mnie zdefiniować, jako „Ślązaka” lub jako osobę „urodzoną na Śląsku”. 4.2022–08.2023, Bytom, Katowice Miłosz Lower za zdjęcie pt. „Szczęść Boże”Bóg jest wszędzie i forma rozmowy z nim może przybierać różne formy, również przez telefon. Dla każdego z nas Bogiem może być ktokolwiek, w kogo wierzymy.grudzień 2022, Katowice, Jarmark świąteczny

za zdjęcie pt. „Szczęść Boże”Bóg jest wszędzie i forma rozmowy z nim może przybierać różne formy, również przez telefon. Dla każdego z nas Bogiem może być ktokolwiek, w kogo wierzymy.grudzień 2022, Katowice, Jarmark świąteczny Marcin Urbanowicz za cykl zdjęć pt. „Szybcy i wściekli”Cykl typologiczny, który z dystansem opowiada o dość osobliwych pojazdach, instalacjach rozrzuconych po małych miasteczkach i wsiach w Polsce.Krasiejów, Tułowice, Koszęcin, Leśniaki, Wyszyna Machorowska, Wrzeczko, 2022–2023

Na wystawę konkursową Kapituła wybrała prace następujących autorów:



Wojciecha Barczyńskiego, Krzysztofa Błażycy, Bartłomieja Bodzka, Marzeny Bugały-Astaszow, Piotra Drasa, Michała Dubiela, Krzysztofa Gołucha, Michała Janusińskiego, Pawła Jędrusika, Ireneusza Kaźmierczaka, Radosława Kaźmierczaka, Kamili Kowalskiej, Łukasza Kowalskiego, Grzegorza Krzysztofika, Miłosza Lowera, Tomasza Makuli, Kornela Neumanna, Karoliny Rutkowskiej, Grzegorza Skowronka, Macieja Skowronka, Marcina Urbanowicza i Marcina Zimnala.



Projekt realizowany we współpracy z



Partnerami konkursu są Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów.



Patronat nad wydarzeniem objęli:



Organizatorem Konkursu jest

