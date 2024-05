Cold mailing. Ile słów w e-mailu daje najlepsze efekty?

6.05.2024 Marketing i PR

Krzysztof Fiedorek

Zapomnij o popularnych wytycznych dla marketerów, które można znaleźć w Google. Analityk serwisu Hunter.io przeprowadził badanie gigantycznej bazy 34 milionów maili z prośbą o kontakt. Okazuje się, że świat marketingowego cold mailingu wygląda dziś już zupełnie inaczej.

ilustracja: bing.com/create

Średni reply rate dla całej próby wyniósł 3,7% .

. E-maile o długości 20-39 słów miały statystycznie najwyższy wskaźnik odpowiedzi (4,5%) .

miały statystycznie . Wynik wyraźnie powyżej średniej uzyskują wiadomości o długości 60-79 słów (4%), od 80 do 99 słów (4%) oraz... od 160 do 179 słów (również 4%).

Długość ma znaczenie, ale...

Temat wiadomości: Powinien być jasny, zwięzły i skłaniać do otwarcia wiadomości.

Powinien być jasny, zwięzły i skłaniać do otwarcia wiadomości. Treść wiadomości: Powinna być spersonalizowana, wartościowa i zawierać wezwanie do działania.

Powinna być spersonalizowana, wartościowa i zawierać wezwanie do działania. Lista odbiorców: Wiadomości e-mail z prośbą o kontakt powinny być wysyłane do odpowiednich osób, które są potencjalnie zainteresowane twoją ofertą.

Badanie przeprowadził Ziemek Bućko, content manager z Hunter.io , platformy do wyszukiwania adresów e-mail. Wyniki analizy i płynące z niej wnioski opublikował na firmowym blogu: What`s the Best Word Count for Cold Emails Bućko analizuje dane z 34 milionów wiadomości e-mail z prośbą o kontakt, aby określić optymalną długość wysyłanej wiadomości pod kątem uzyskania odpowiedzi. Wyniki badania wskazują, że krótsze wiadomości e-mail z prośbą o kontakt mają wyższy wskaźnik odpowiedzi niż dłuższe.Wniosek: krótsze wiadomości e-mail mają większe szanse na przeczytanie i odpowiedź. To cenna wskazówka dla osób, które na co dzień zajmują się poszukiwaniem potencjalnych klientów i sprzedaży.To również sygnał, że najczęściej cytowane wytyczne firmy Boomerang, zalecające cold mailing o długości 50-125 słów, są już nieaktualne. Tym bardziej, że - jak podkreśla Ziemek Bućko - pochodzą z 2016 roku. A to w rozwoju e-marketingu już prehistoria. Inna sprawa, że część wniosków z badania Boomeranga wielu komentatorów wyciągnęło nadinterpretując jego zakres i metodologię.Analityk Hunter.io podkreśla jednak, że długość wiadomości e-mail z prośbą o kontakt to tylko jeden z wielu czynników wpływających na wskaźnik odpowiedzi. Inne, równie ważne czynniki to:Stąd już prosta droga do wniosku, że optymalna długość maila jest statystyczną ciekawostką, jednak sama nie zapewni sukcesu. To jeden z czynników, który warto brać pod uwagę pod kątem UX, jednak kluczem do sukcesu jest odpowiednie połączenie wszystkich elementów coldmailingowej układanki.Więcej informacji i danych na temat analizy: https://hunter.io/blog/cold-email-word-count/