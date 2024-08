GG udostępnia nową wersję czata do kontaktu z odwiedzającymi strony www

26.08.2024 Marketing i PR

Jarek Rybus

Polski komunikator GG Gadu Gadu, krótko po swoich 24. urodzinach, udostępnił najnowszą wersję GG czata - https://ggchat.com/. Dzięki tej usłudze łatwo można umieścić na swojej stronie okienko rozmowy i prowadzić dialog nawet z osobami nieposiadającymi jeszcze numeru GG. Czat ma zintegrowanego Asystenta AI.

ilustracja: bing.com/create

ilustracja GG.pl

GG kieruje usługę czata między innymi do sklepów internetowych, firm handlowych i usługowych, warsztatów, księgarni, bibliotek, ale także do różnorodnych placówek i instytucji oraz urzędów. GG czat doskonale może poprawić komunikację wszędzie tam, gdzie ważny jest szybki i łatwy kontakt z osobami zainteresowanymi ofertą. W przypadku urzędu mogą to być mieszkańcy, w przypadku fundacji - darczyńcy czy osoby zainteresowane jej działalnością i wsparciem. Takim przykładem jest fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty z Poznania, która korzysta z najnowszego rozwiązania GG.- Błyskawiczna odpowiedź na zadane pytanie to w internecie często klucz do sukcesu. W świecie organizacji pozarządowych działa to identycznie - mówi fundacji edukacyjnej Ogólnopolski Operator Oświaty . - Widget GG Czatu na naszej stronie daje nam możliwość kontaktu w czasie rzeczywistym z każdym, kto chce nas o coś zapytać. Czy to w kwestii naszych szkół i przedszkoli, czy o zaangażowaniu w jeden z naszych programów społecznych. Z zainteresowaniem uczymy się teraz możliwości Asystenta AI w GG. Może być dużym wsparciem w czasie, kiedy nikogo z nas nie ma przy komputerze.Odwiedzający stronę www mogą napisać wiadomość, przesłać plik. Wyróżnikiem jest możliwość włączania w GG czacie dyżurów, który podczas naszej nieobecności lub w braku czasu będzie odpowiadał za nas na wiadomości, bazując na wiedzy, w jaką go wyposażymy (np. cennik, oferta handlowa, wiedza). Wiadomościom na GG czacie towarzysząGG czat na stronę internetową jest dostępny do pobrania w wersji Premium komunikatora GG, w przystępnej cenie 9,90 zł miesięcznie, a przy aktywacji na 12 miesięcy cena wyniesie jedynie 89,00 zł (3 miesiące użytkownik otrzymuje gratis).Niegdyś masowe narzędzie do szybkiej komunikacji, dzisiaj nie składa broni i konsekwentnie rozwija nowe usługi. GG to nadal jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek. Przeprowadzone w lipcu ubiegłego roku badanie wykazało, że(badanie Panel Ariadna).GG - https://www.gg.pl/ - już od 24 lat rozpala rozmowy polskich internautów. Dzisiaj GG wprowadza nowe rozwiązania, m.in.:Właścicielem marki GG od 2018 roku ponownie jest polska firma - spółka, która konsekwentnie inwestuje w rozwój kultowej polskiej marki i udostępnia nowe usługi skupione wokół GG.Dzisiaj z komunikatora korzysta kilkaset tysięcy użytkowników miesięcznie i nadal – pomimo innych konkurencyjnych aplikacji – GG jest miejscem łączącym ludzi o różnych zainteresowaniach, a także wspierającym firmy w kontaktach z klientami. To właśnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw GG jest często podstawowym narzędziem do szybkiej komunikacji.Obecnie 61,3 % użytkowników komunikatora GG to osoby poniżej 35. roku życia.. Użytkownicy GG wysyłają ponad 150 mln wiadomości miesięcznie. Zdecydowana większość 62,9% ma GG pod ręką w swoim smartfonie.