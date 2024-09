Sztuczna inteligencja w mediach. Analiza Reuters Digital News Report 2024

9.09.2024 Rynek medialny

AI w ciągu ostatnich kilku lat zyskała na znaczeniu, a jej zastosowanie w produkcji, dystrybucji i prezentacji treści informacyjnych stale rośnie. Jednak rozwój ten jest odbierany przez odbiorców z mieszanymi uczuciami, co ma istotne konsekwencje dla zaufania do mediów oraz ich przyszłości.

nordycki wydawca Schibsted wykorzystuje AI do generowania "punktów kulminacyjnych" na początku wielu artykułów, co ma na celu zwiększenie zaangażowania czytelników;

w Niemczech wydawnictwo Axel Springer wprowadziło AI do pisania ponad 5% publikowanych artykułów, korzystając z robota AI o nazwie Klara Indernach. Ponadto, narzędzia takie jak Midjourney i OpenAI`s DALL-E są używane do automatyzacji tworzenia ilustracji graficznych;

w Meksyku Radio Fórmula poszło krok dalej, wprowadzając AI-generowanych prezenterów wiadomości, takich jak Nat, który dostarcza wiadomości na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Dane i reakcje odbiorców

Tylko 36% respondentów z USA i 33% z Europy stwierdziło, że czuje się komfortowo, gdy AI jest używana do wspomagania dziennikarzy,

podczas gdy jedynie 19% i 15% odpowiednio w USA i Europie czułoby się komfortowo, gdyby AI tworzyła treści przy minimalnym udziale człowieka.

Problemy zaufania i etyki

27% użytkowników TikTok miało trudności z rozróżnieniem treści prawdziwych od fałszywych. Wiele z tych problemów wiązało się z treściami generowanymi przez AI, które mogą być trudniejsze do zweryfikowania ze względu na ich realistyczny charakter;

w Indonezji zastosowanie AI do tworzenia wiadomości spotkało się z mieszanymi reakcjami. Chociaż AI jest wykorzystywana do automatyzacji prostych raportów, wielu respondentów wyraziło obawy, że treści mogą być stronnicze lub nieprecyzyjne, co podważa zaufanie do mediów jako całości;

w Niemczech użycie AI w mediach spotkało się z krytyką, gdy niektóre artykuły wygenerowane przez AI zawierały błędy faktograficzne, co doprowadziło do publicznej debaty na temat potrzeby większej kontroli i przejrzystości w stosowaniu takich technologii.

Przyszłość AI w dziennikarstwie

Wprowadzenie AI w mediach nie jest pozbawione kontrowersji. Według raportu, większość odbiorców jest niekomfortowa z myślą, że AI miałaby tworzyć treści informacyjne, szczególnie w przypadkach, gdy AI jest głównym autorem treści z minimalnym nadzorem człowieka.

Znacząca jest także różnica w reakcjach na różne rodzaje treści generowanych przez AI. Odbiorcy są bardziej otwarci na użycie AI w tworzeniu treści opartych na faktach i liczbach, takich jak wyniki sportowe czy raporty wyborcze, ale są znacznie bardziej sceptyczni wobec AI generującej treści polityczne lub dotyczące przestępczości, gdzie wymagane jest ludzkie zrozumienie i wrażliwość.

Raport podkreśla również, że zaufanie do mediów może ucierpieć w wyniku wprowadzenia AI. Istnieją obawy, że AI może generować stronnicze, nieprecyzyjne lub nawet fałszywe informacje, co jeszcze bardziej pogłębia problem dezinformacji.

W ankietach wielu respondentów stwierdziło, że woleliby, aby wszystkie treści generowane przez AI były odpowiednio oznaczane, aby mogli świadomie podjąć decyzję, czy chcą korzystać z takich treści.

Jednak, jak pokazują dane z raportu, istnieje potrzeba ostrożnego podejścia, które uwzględni obawy związane z zaufaniem odbiorców oraz etyką. Media, które zdecydują się na implementację AI, muszą być świadome ryzyka i odpowiedzialnie podejść do kwestii przejrzystości oraz jakości treści, aby nie stracić zaufania swoich odbiorców.

Wprowadzenie AI w dziennikarstwie, mimo że niesie ze sobą wiele korzyści, jak automatyzacja i personalizacja treści, jest także wyzwaniem, które wymaga odpowiedzialności i precyzyjnej kontroli, aby nie podważyć podstawowych wartości dziennikarskich.

Cały raport Digital News Repor 2024 można pobrać bezpłatnie ze strony:
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2024