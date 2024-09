Rynek mediów w Polsce. Analiza Reuters Digital News Report 2024

16.09.2024 Rynek medialny

Krzysztof Fiedorek

Rok 2023 był dla polskiego rynku medialnego czasem intensywnych zmian, zarówno politycznych, jak i technologicznych. Zmiany te miały bezpośredni wpływ na krajobraz mediów, co zostało dokładnie przeanalizowane w „Digital News Report 2024”, opracowanym przez Reuters Institute for the Study of Journalism.

ilustracja: bing.com/create

Spadek zaufania do mediów

Konsekwencje polityczne

Zmiany w konsumpcji mediów

Wyzwania dla tradycyjnych mediów

Zaufanie do mediów w Polsce uległo znacznemu obniżeniu na przestrzeni ostatnich lat. Od 2015 roku zaufanie spadło o, a obecnie zaledwiedeklaruje, że ufa „większości wiadomości przez większość czasu”.Wśród marek, które cieszą się największym zaufaniem, znajdują się stacje radiowe RMF FM i Radio Zet, które uzyskały odpowiednio 54% i 49% zaufania. Na przeciwległym biegunie znajduje się TVP, z zaledwie 29% zaufania.Raport szczegółowo opisuje wydarzenia związane z polityką medialną po zmianie rządu w październiku 2023 roku. Nowy rząd, który zakończył ośmioletni okres rządów partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS), natychmiast podjął działania mające na celu depolityzację mediów publicznych. W jednym z najbardziej dramatycznych posunięć, nowa administracja zwolniła zarząd TVP, a główny kanał informacyjny został na krótko wyłączony z emisji, co wywołało szeroką krytykę ze strony byłych rządzących.Polski rynek mediów jest również silnie podzielony, co odzwierciedla głębokie podziały polityczne w kraju. Orlen Press, największa grupa regionalnych dzienników, oraz Ruch, drugi co do wielkości dystrybutor prasy, są obecnie własnością państwowego giganta naftowego Orlen, który po zmianie zarządu rozpoczął proces sprzedaży swoich mediów.Polski rynek medialny odnotował także znaczne zmiany w konsumpcji treści. Tradycyjne media, takie jak telewizja i prasa, odnotowują spadek widowni, co tworzy przestrzeń dla rozwoju usług streamingowych i cyfrowych. Nowi gracze, tacy jak SkyShowtime, weszli na rynek, podczas gdy Wirtualna Polska, TVN i Rakuten uruchomiły nowe kanały FAST (darmowa telewizja wspierana reklamami).Warto zauważyć dynamiczny rozwój mediów cyfrowych, na przykład Kanał Zero na YouTube, który został uruchomiony przez Krzysztofa Stanowskiego, byłego dziennikarza sportowego. Kanał ten szybko zdobył popularność, osiągając liczbę 970,000 subskrybentów w zaledwie kilka miesięcy, przewyższając nawet oficjalny kanał Sejmu, Sejmflix, który zgromadził 650,000 subskrybentów.Spadające nakłady prasy drukowanej zmuszają niezależnych wydawców do podejmowania trudnych decyzji. Na przykład, wydawca tygodnika „Polityka” zamknął magazyn „Forum”, który był publikowany przez 58 lat i przedrukowywał artykuły z zagranicznych gazet. Z kolei „Gazeta Wyborcza”, lider w subskrypcjach cyfrowych w Europie, była zmuszona zwolnić 180 osób w pierwszym kwartale 2024 roku, co jest konsekwencją trudnej sytuacji finansowej i zmieniających się trendów konsumpcji mediów.Polski rynek medialny stoi przed licznymi wyzwaniami, które wynikają zarówno z wewnętrznych przemian politycznych, jak i globalnych trendów w konsumpcji treści. Spadek zaufania do mediów, nasilająca się polaryzacja polityczna oraz rozwój technologii cyfrowych zmuszają tradycyjne media do dostosowywania swoich strategii, aby przetrwać w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku. Raport „Digital News Report 2024” jasno pokazuje, że przyszłość mediów w Polsce będzie zależeć od ich zdolności do adaptacji i innowacji w obliczu tych wyzwań.Cały raport Digital News Repor 2024 można pobrać bezpłatnie ze strony: