Sztuczna inteligencja, prawdziwe wyniki w marketingu. Raport HubSpot

Chociaż AI to hasło, które czasem może budzić obawy, raport Raport „AI Trends Report 2024” opracowany przez analityków z HubSpot pokazuje, że dla wielu osób sztuczna inteligencja to przyszłość marketingu.

AI – wsparcie dla marketerów

68% marketerów uważa, że AI pomogła im w rozwoju kariery.

75% przyznało, że AI skraca czas pracy nad rutynowymi zadaniami.

86% twierdzi, że AI pozwala im zaoszczędzić ponad godzinę dziennie na kreatywnych zadaniach.

57% odczuwa presję, by nauczyć się korzystać z AI, w przeciwnym razie obawiają się o swoją przyszłość zawodową.

48% boi się, że AI może zastąpić ich miejsca pracy.

Jak marketerzy wykorzystują AI?

Zadania % marketerów korzystających z AI Automatyzacja zadań manualnych 75% Priorytetyzacja zadań 73% Tworzenie treści 43% Analiza danych 70% Zrozumienie klientów 64%

Tworzenie treści dzięki sztucznej inteligencji

47% marketerów używa AI do tworzenia e-maili i newsletterów.

46% wykorzystuje AI do postów tekstowych na media społecznościowe.

38% używa AI do tworzenia dłuższych form treści, takich jak artykuły na blogi.

Oryginalność – AI generuje treści na bazie danych, więc warto najpierw przemyśleć oryginalne pomysły, a dopiero później używać narzędzi do optymalizacji.

Osobisty ton – dopracowując wyniki AI, można dostosować ton treści do charakteru marki.

Sprawdzanie faktów – zawsze warto dokładnie sprawdzić dane wygenerowane przez AI.

Ręczna korekta – AI to świetne narzędzie, ale zawsze warto poprawić i nadać „ludzki" szlif treściom.

AI w analizie danych

44% marketerów uważa, że AI jest bardzo skuteczne w analizie danych.

64% używa AI do lepszego zrozumienia swoich klientów.

Obawy związane z AI i przyszłość branży

57% marketerów odczuwa presję, by nauczyć się AI, inaczej mogą stracić na wartości.

48% obawia się, że AI zastąpi ich stanowiska pracy.

Warto przyjrzeć się, jak marketerzy podchodzą do AI, jakie narzędzia wykorzystują i dlaczego to właśnie teraz jest czas, żeby oswoić się z tym trendem.2023 był rokiem pełnym wyzwań – kryzys finansowy, zmiany w firmach, restrukturyzacje. Jednak marketerzy nie tylko stawili im czoła, ale wręcz wykazali się dużą elastycznością, szybko dostosowując się do nowych realiów. AI stało się ich sprzymierzeńcem w pracy, dzięki czemu wiele zadań stało się łatwiejszych i bardziej efektywnych. W 2022 roku tylko 21% marketerów używało AI, ale już w 2023 ten wskaźnik podskoczył do 74%.AI ma bardzo szerokie zastosowanie. Od automatyzacji prostych zadań po bardziej zaawansowane analizy danych. Narzędzia AI przyspieszają tworzenie treści, optymalizują komunikację z klientami i pomagają analizować efektywność kampanii. Oto, jak marketerzy najczęściej wykorzystują AI:AI pomaga nie tylko w szybszym pisaniu tekstów, ale też w optymalizacji już istniejących treści. Narzędzia takie jak ChatGPT czy HubSpot AI Content Writer wspomagają tworzenie postów na blogi, newsletterów czy wpisów na media społecznościowe. Dzięki AI marketerzy mogą szybciej generować różnorodne formy treści i dostosowywać je do oczekiwań klientów.Najczęstsze zastosowania AI w tworzeniu treści:AI wspiera również procesy twórcze, pomagając marketerom pokonać wewnętrzne blokady oraz dostarczać nowe perspektywy na problemy. Około 86% marketerów wskazało, że AI pozwala im oszczędzić ponad godzinę dziennie na zadaniach związanych z tworzeniem treści. Jako najważniejsze zalety wskazują:Dzięki AI marketerzy mogą szybciej analizować dane z kampanii i lepiej zrozumieć potrzeby klientów. Około 70% badanych przyznało, że AI pomaga im w analizie danych, co pozwala na efektywniejsze planowanie przyszłych działań marketingowych.AI nie tylko zbiera i organizuje dane – dzięki zaawansowanym algorytmom potrafi wychwytywać wzorce, które mogą umknąć człowiekowi, zwłaszcza przy analizie ogromnych zbiorów danych. Narzędzia AI potrafią automatycznie przeanalizować dane z różnych źródeł, takich jak kampanie marketingowe, zachowania klientów czy ruch na stronie internetowej, i dostarczyć marketerom gotowych wniosków, na których mogą oprzeć swoje strategie.W raporcie zaznaczono, że chociaż AI potrafi doskonale analizować dane, to nie zastępuje w pełni ludzkiej analizy. AI dostarcza wyniki i rekomendacje, ale to człowiek – z jego kreatywnością, intuicją i wiedzą o rynku – nadaje im kontekst i decyduje, jak je wykorzystać. Automatyzacja danych pozwala marketingowcom skupić się na strategicznych działaniach, zamiast poświęcać czas na manualne analizy i raporty.Pomimo wielu zalet, wciąż istnieją pewne obawy dotyczące wdrażania AI w marketingu. Część marketerów czuje presję, że jeśli nie nauczą się korzystać z AI, staną się mniej istotni w swoich firmach.Mimo tych lęków, raport Hub Spot sugeruje, że AI to raczej wsparcie, a nie zagrożenie. Marketerzy, którzy wykorzystują te technologie, zauważają, że mogą bardziej skupić się na kreatywnych aspektach swojej pracy, zamiast tracić czas na rutynowe zadania.Według raportu „AI Trends Report 2024”, 74% marketerów uważa, że AI stanie się standardem w miejscach pracy do 2030 roku. W miarę jak narzędzia AI będą się rozwijać, ich zastosowanie będzie coraz bardziej powszechne, zwłaszcza w obszarach takich jak automatyzacja, analiza danych oraz personalizacja doświadczeń klientów. AI ma również ogromny potencjał do wsparcia działań w zakresie CRM (zarządzanie relacjami z klientami), co pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klientów i dostosowanie komunikacji do ich oczekiwań.Cały raport "AI Trends Report 2024" można pobrać ze strony