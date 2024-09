Krytyka, która boli: Jak Polacy reagują na negatywne uwagi

23.09.2024 Rynek medialny

Krzysztof Fiedorek

Krytyka to nieodłączna część naszego życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Jak pokazuje raport "Jak Polacy radzą sobie z krytyką?", opracowany przez analityków CVeasy.pl, Polacy wciąż mają problem z przyjmowaniem negatywnych uwag.

Krytyka to źródło stresu

52% – źródło stresu i niepokoju.

35% – konstruktywna wskazówka.

30% – naturalny element życia.

Umiejętność przyjmowania krytyki Polki Polacy Tak 32% 55% Nie 68% 45%

Krytyka w codziennym życiu

Social media: 74%

74% Członkowie rodziny: 50%

50% Partnerzy: 25%

25% Przełożeni: 20%

20% Internauci: 11%

Miejsce zamieszkania Odsetek doświadczających negatywnej rekrutacji Wieś 66% Miasto 33%

Strach przed krytyką paraliżuje

Unikanie działań narażających na krytykę: 56%

56% Strach przed podejmowaniem ryzyka: 49%

Najbardziej bolesne tematy krytyki

Temat krytyki Odsetek badanych Wygląd 32% Charakter 31% Wiedza i umiejętności 27% Zachowanie 25% Praca lub kariera 18%

Strategie radzenia sobie z krytyką

Rozmowa z bliskimi: 40%

40% Samodzielna analiza: 39%

39% Sport i rozrywka: 27%

27% Techniki relaksacyjne: 18%

18% Cięższa praca: 17%

Urażenie i wyciąganie wniosków: 38%

38% Akceptacja i poprawa: 22%

22% Ignorowanie: 10%

W badaniu przeprowadzonym przez CVeasy.pl aż 52% respondentów przyznało, że krytyka wywołuje w nich stres i niepokój, a jedynie co trzeci z nas postrzega ją jako konstruktywną wskazówkę. Dlaczego krytyka jest dla nas takim wyzwaniem i jak sobie z nią radzimy?Dla większości badanych krytyka stanowi źródło negatywnych emocji. Ponad połowa respondentów uważa, że każda nieprzychylna uwaga podnosi poziom stresu i wpływa na ich samopoczucie. Tylko 35% potrafi traktować krytykę jako konstruktywną wskazówkę, a zaledwie 30% widzi w niej naturalny element życia.Kobiety radzą sobie z krytyką znacznie gorzej niż mężczyźni. Tylko 32% Polek uważa, że potrafi przyjmować negatywne uwagi, podczas gdy wśród Polaków taką deklarację złożyło aż 55%. Wpływ na to mogą mieć różne oczekiwania społeczne i stereotypy, które powodują, że kobiety częściej odczuwają presję udowadniania swojej wartości.Z badania wynika, że aż 74% Polaków regularnie spotyka się z krytyką – codziennie, kilka razy w tygodniu lub miesiącu. Większość krytycznych uwag pada ze strony najbliższego otoczenia: członków rodziny oraz partnerów. Co piąty respondent wskazuje na przełożonych, a 11% na nieznajomych w internecie. Media społecznościowe są często postrzegane jako siedlisko krytyki – 74% badanych uważa, że tam pojawia się ona najczęściej.– Jedną z potrzeb, którymi się kierujemy w życiu, jest potrzeba utrzymania dobrego mniemania na swój temat. Chcemy widzieć „w odbiciu lustrzanym” to, co dobre. Krytyka może stanowić opozycję wobec tej potrzeby, co wzbudza opór, lęk i złość – tłumaczy psycholog biznesu, cytowana przez autorów raportu z CVeasy.pl . – Drugą przyczyną jest, tak po prostu, potrzeba i dążenie do bycia akceptowanym i lubianym, a krytyka może wzbudzać lęk przed odrzuceniemAż 45% Polaków przyznało, że odrzucenie podczas rekrutacji było dla nich trudnym doświadczeniem. Problem ten najczęściej dotyka mieszkańców wsi, gdzie dostęp do ofert pracy jest ograniczony. Wśród mieszkańców wsi aż 66% spotkało się z bolesną odmową, podczas gdy w miastach ten odsetek wynosi 33%.– Ważne jest, aby rozpoznać, które aspekty procesu aplikowania o pracę i selekcji kandydatów są w zasięgu twojej kontroli, a które nie. Rzeczywistość jest taka, że podczas poszukiwania nowej pracy spotkasz się z odmową komentuje, ekspertka ds. kariery w serwisie CVeasy.pl, specjalizującym się dostarczaniem rozwiązań rekrutacyjnych i darmowych szablonów CV . – Kluczowe jest, aby nie brać tego do siebie – zdarza się to każdemu! Wszystko, co możesz zrobić, to skupić się na zmiennych, nad którymi masz kontrolę w trakcie procesu aplikacyjnego:Strach przed krytyką wpływa na nasze decyzje i zachowania. Ponad połowa Polaków przyznaje, że unika działań, które mogłyby narazić ich na negatywne opinie. Aż 49% boi się podejmować ryzyko i wychodzić przed szereg, co ogranicza nasz rozwój zawodowy i osobisty. Unikamy inicjatyw i nowych wyzwań, obawiając się krytycznych uwag.Krytyka dotycząca wyglądu i charakteru jest dla nas szczególnie bolesna. Negatywne uwagi na ten temat najbardziej ranią i wpływają na naszą samoocenę. Dotyczy to aż 32% respondentów. Na kolejnych miejscach znajdują się krytyka wiedzy, umiejętności oraz zachowania.Gdy stajemy w obliczu krytyki, najczęściej dzielimy się swoimi uczuciami z bliskimi lub analizujemy usłyszane komentarze na własną rękę. Wiele osób szuka ukojenia w różnych aktywnościach, takich jak sport czy oglądanie seriali.Na krytykę reagujemy różnorodnie. Ponad 1/3 badanych przyznaje, że czuje się urażonych, ale stara się wyciągnąć z tego lekcję na przyszłość. Co piąty akceptuje negatywną opinię i dąży do poprawy, a jeden na dziesięciu ankietowanych ignoruje krytyczne uwagi. Warto zwrócić uwagę na to, jak różne są nasze reakcje i jak silnie wpływają na naszą samoocenę.Krytyka jest nieodłącznym elementem naszego życia, jednak jej przyjmowanie i reagowanie na nią wciąż stanowi wyzwanie dla wielu Polaków. Wyniki raportu pokazują, jak duże znaczenie mają dla nas negatywne opinie oraz jakie emocje wzbudzają. Ważne, aby nauczyć się konstruktywnie reagować, ponieważ może ona zarówno budować, jak i niszczyć naszą samoocenę i relacje z innymi.Cały raport "Jak Polacy radzą sobie z krytyką?" można przeczytać na stronie: