Polacy wciąż wierni radiu. Analiza raportu Krajowego Instytutu Mediów

23.09.2024 Rynek medialny

Krzysztof Fiedorek

W dobie cyfryzacji i rosnącej popularności platform streamingowych, radio wciąż utrzymuje silną pozycję na polskim rynku medialnym. Najnowszy raport KIM za okres od listopada 2023 do sierpnia 2024 roku pokazuje, że tradycyjne stacje radiowe nie tylko się bronią, ale i zdobywają nowe segmenty słuchaczy.

Liderzy słuchalności

RMF FM – niekwestionowany lider

Udział w słuchalności dziennej: 32,7%

32,7% Średnia liczba słuchaczy dziennie: 5 583 216 osób

5 583 216 osób Średni czas słuchania: 149 minut dziennie

Radio ZET – stabilna pozycja na rynku

Udział w słuchalności dziennej: 19,4%

19,4% Średnia liczba słuchaczy dziennie: 3 314 235 osób

3 314 235 osób Średni czas słuchania: 132 minuty dziennie

Eska – młodzieżowy hit

Udział w słuchalności dziennej: 9,9%

9,9% Średnia liczba słuchaczy dziennie: 1 697 296 osób

1 697 296 osób Średni czas słuchania: 116 minut dziennie

Jedynka – tradycja w cenie

Udział w słuchalności dziennej: 7,1%

7,1% Średnia liczba słuchaczy dziennie: 1 203 718 osób

1 203 718 osób Średni czas słuchania: 166 minut dziennie

Audytorium 17 – lokalne siły rosną w siłę

Udział w słuchalności dziennej: 6,8%

6,8% Średnia liczba słuchaczy dziennie: 1 494 267 osób

1 494 267 osób Średni czas słuchania: 144 minuty dziennie

Różnice demograficzne i regionalne

Preferencje słuchaczy w zależności od płci i wieku

Grupa demograficzna Stacja radiowa Udział (%) Mężczyźni RMF FM 35,2 Kobiety RMF FM 30,1 15-29 lat Eska 22,8 50-64 lata Jedynka 16,3 65 lat i więcej Jedynka 22,6

Czas słuchania – stacje z najwierniejszymi odbiorcami

Stacja Średni czas słuchania (min) Radio SUD 290 Radio JURA 137 Jedynka 166 Radio Maryja 144 RMF FM 149 Radio ZET 132 Eska 116

Zmiany trendów w słuchalności

RMF FM: Stabilny wzrost z 32,3% do 32,7% w ciągu ostatnich miesięcy.

Radio ZET: Wzrost z 18,8% do 19,4%.

Jedynka: Spadek z 7,9% do 7,1%.

TOK FM: Spadek z 3,9% do 3,2%.

Wpływ na rynek reklamowy

Badanie objęło osoby powyżej 15. roku życia, mieszkające w Polsce. Codziennie, średnio 11 900 osób uczestniczyło w wywiadach telefonicznych, co daje obraz preferencji słuchaczy na przestrzeni niemal całego roku. RMF FM i Radio ZET niezmiennie znajdują się na szczycie listy popularności, ale zmiany demograficzne i regionalne pokazują, że walka o słuchacza wcale nie jest taka prosta.RMF FM od lat pozostaje najpopularniejszą stacją radiową w Polsce. Każdego dnia przyciąga ponad 5,5 miliona słuchaczy, co stanowi 17,5% populacji. Średni czas spędzany na słuchaniu tej stacji to 149 minut dziennie, co świadczy o dużym zaangażowaniu odbiorców. RMF FM zyskało szczególną popularność wśród mężczyzn oraz osób w wieku 30-49 lat, gdzie jego udział w czasie słuchania sięga 20,6%.Drugą najczęściej wybieraną stacją jest Radio ZET. Codziennie włącza je około 3,3 miliona Polaków, co daje 10,4% udziału w populacji 15+. Radio ZET szczególnie cenią sobie słuchacze w wieku 50-64 lata, gdzie udział w czasie słuchania wynosi aż 13,2%. Stacja ta zdobywa też coraz więcej zwolenników w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców.Eska to stacja, która przyciąga młodsze pokolenia. W grupie wiekowej 15-29 lat jej udział w słuchalności wynosi aż 22,8%. Codziennie słucha jej ponad 1,6 miliona osób, co stanowi 5,3% populacji. To wynik szczególnie imponujący, biorąc pod uwagę ogromną konkurencję ze strony platform streamingowych.Jedynka - Program 1 Polskiego Radia utrzymuje lojalnych słuchaczy, głównie w starszych grupach wiekowych. Jej średni czas słuchania wynosi 166 minut dziennie. Wśród osób powyżej 65. roku życia jej udział w czasie słuchania wynosi aż 16,3%, co świadczy o dużym przywiązaniu do tego formatu.Sieć regionalnych stacji publicznych Audytorium 17 ma silną pozycję wśród starszych słuchaczy oraz w regionach mniej zurbanizowanych. Codziennie przyciąga 1,49 miliona osób, a jej udział w czasie słuchania w grupie wiekowej 50-64 lata wynosi 7,1%.W miastach do 100 tys. mieszkańców najczęściej wybieranym radiem jest RMF FM (17,9% udziału), ale w miastach powyżej 500 tys. na prowadzenie wysuwa się TOK FM z udziałem 9,9%. Radio ZET z kolei cieszy się większą popularnością na wsiach (11,6%) niż w dużych miastach.Najdłużej słuchaną stacją w badanym okresie było Radio SUD, którego słuchacze spędzali średnio aż 290 minut dziennie przy odbiornikach. Wyniki pokazują, że w przypadku mniejszych, lokalnych stacji czas spędzany przez słuchaczy jest często dłuższy niż w przypadku dużych ogólnopolskich stacji, co może wynikać z lokalnych więzi i specyfiki programowej.Na przestrzeni badanych miesięcy da się zauważyć pewne fluktuacje w wynikach poszczególnych stacji. RMF FM i Radio ZET utrzymują stabilną pozycję liderów, ale mniejsze stacje, takie jak TOK FM czy Audytorium 17, odnotowały nieznaczne spadki. W przypadku Jedynki widoczny jest delikatny trend spadkowy, co może być związane z rosnącą konkurencją ze strony innych stacji publicznych i prywatnych.Wyniki raportu KIM mają istotne znaczenie dla rynku reklamowego. Największe stacje, jak RMF FM i Radio ZET, dzięki swojej stabilnej pozycji, mogą liczyć na wysokie zainteresowanie reklamodawców. Firmy planujące kampanie marketingowe na większą skalę wciąż preferują inwestowanie w reklamę radiową, szczególnie w godziny poranne i popołudniowe, kiedy słuchalność osiąga szczyt.Jednakże, mniejsze stacje również odgrywają ważną rolę, szczególnie w kampaniach lokalnych i skierowanych do bardziej niszowych grup odbiorców. Rosnące zainteresowanie audytoriami regionalnymi, takimi jak Audytorium 17, pokazuje, że lokalna reklama radiowa może być skutecznym narzędziem komunikacji marketingowej.Najnowsza fala badania Audio Track dostępna jest na stronie