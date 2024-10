Podcasty 2024. Raport Studia PLAC o polskim rynku podcastów

7.10.2024 Rynek medialny

Marcin Łukasik

Blisko dwie trzecie polskich internautów słucha podcastów. Studio PLAC opublikowało najnowszą edycję raportu "Podcasty 2024". Badanie wskazuje na rosnącą popularność tego medium oraz jego zwiększającą się skuteczność jako kanału komunikacji marketingowej.

ilustracja: bing.com/create

Popularność podcastów

Reklama w podcaście

Trendy tematyczne

REKLAMA



Kluczowe wnioski z raportu

82% polskich internautów deklaruje znajomość podcastów

61% aktywnie konsumuje takie treści

W grupie wiekowej 25-34 lata, 59% regularnie konsumuje treści związane z podcastami

W grupie 18-24 lata, 79% regularnie ogląda fragmenty podcastów na platformach społecznościowych

67% tej grupy uważa podcasty za wartościowe źródło informacji

12% osób w wieku 18-24 słucha podcastów codziennie

70% słuchaczy akceptuje reklamy w podcastach, jeśli są one związane z treścią i prezentowane w nieinwazyjny sposób

Umieszczenie reklamy w podcaście może poprawić ogólną skuteczność kampanii o 21-40%

55% słuchaczy jest skłonnych wesprzeć twórców podcastów poprzez subskrypcje premium lub darowizny

55% badanych deklaruje oglądanie videocastów

17% respondentów w najmłodszej grupie ogląda je częściej niż słucha tradycyjnych podcastów

58% mieszkańców mniejszych miejscowości deklaruje regularne słuchanie podcastów

Polityka, zdrowie i kryminały dominują wśród preferencji słuchaczy

Polityka przyciąga głównie starszych słuchaczy

Tematy zdrowotne interesują szerokie spektrum odbiorców, od młodych dorosłych po osoby w średnim wieku

Podcasty zyskują w Polsce coraz większą popularność. W tegorocznej edycji naszego badaniaKluczowym wskaźnikiem dla marketerów jest jednak nie tylko liczba słuchaczy, ale także poziom zaangażowania i postrzegana wartość podcastów.Wśród grupy wiekowej 18-24 lata, podcasty cieszą się szczególną popularnością.regularnie ogląda fragmenty podcastów na platformach społecznościowych, takich jak YouTube czy Instagram, który ma fundamentalne znaczenie dla promocji podcastu.W dobie dynamicznych zmian w mediach cyfrowych podcasty stały się jednym z najważniejszych narzędzi komunikacji, zarówno dla twórców treści, jak i marketerów. Oferują unikalne połączenie intymności i zaangażowania, które trudno osiągnąć innymi kanałami i świetnie budują społeczność wokół marki. Dla marketerów to niepowtarzalna okazja do dotarcia do odbiorców w momentach, gdy są oni w pełni skoncentrowani na konsumowanej treści. Badania pokazują, że słuchacze podcastów są bardziej otwarci na treści sponsorowane, jeśli są one dobrze zintegrowane z resztą programu. Aż, jeśli są one związane z treścią podcastu i prezentowane w sposób nienachalny. Co więcej,Pod kątem tematyki, polityka, zdrowie oraz kryminały dominują wśród preferencji słuchaczy. Polityka, jako temat, przyciąga przede wszystkim osoby starsze, które szukają pogłębionej analizy i komentarzy do bieżących wydarzeń.Zdrowie natomiast to temat, który przyciąga szerokie spektrum odbiorców, od młodych dorosłych po osoby w średnim wieku, szczególnie w kontekście zdrowego stylu życia i fitnessu. Kryminały natomiast cieszą się niesłabnącą popularnością wśród różnych grup wiekowych.– W Polsce podcasty wciąż są medium młodym, a jednocześnie ich popularność stale rośnie. W tegorocznej edycji naszego badania– komentuje Marcin Łukasik współzałożyciel Studio PLAC. – Dodatkowo ciekawe treści oraz zaufanie słuchaczy, otwiera nowe szanse dla marketerów. Aż, jeśli są one związane z treścią podcastu i prezentowane w sposób nienachalny.Badanie przeprowadzono na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1117 osób na zlecenie Studio PLAC. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 21–23 czerwca 2024 — metoda: CAWI.Cały raport można pobrać ze strony STUDIO PLAC: