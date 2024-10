Gry wideo napędzają Europę. Rekordowa liczba graczy w 2023

14.10.2024 Rynek medialny

Wartość rynku gier wideo w Europie w 2023 roku wyniosła 25,7 mld euro, co oznacza wzrost o 5% w porównaniu do roku poprzedniego. Video Games Europe i European Games Developer Federation opublikowały raport "All About Video Games – European Key Facts 2023".

W 2022 roku wartość rynku wynosiła, co pokazuje, że branża ta nie tylko utrzymuje stabilny wzrost, ale staje się coraz ważniejszym elementem gospodarki cyfrowej. Jednym z najważniejszych aspektów przedstawionych w raporcie Video Games Europe jest stale rosnąca liczba graczy.W 2023 roku ażw wieku od 6 do 64 lat grało w gry wideo. Jest to niemal połowa mieszkańców Europy, co świadczy o ogromnym wpływie gier na codzienne życie wielu ludzi.Wśród nichto dorośli gracze, a średni wiek gracza wynosi. Co ciekawe, 43,5% wszystkich graczy to kobiety, a liczba ta stale rośnie.W kontekście zmian demograficznych szczególnie istotny jest wzrost liczby kobiet zarówno wśród graczy, jak i pracowników branży. W 2023 roku liczba kobiet grających w gry wyniosła, co stanowi ponadwszystkich graczy.Kobiety również stanowią rosnący odsetek pracowników sektora – w 2022 roku ażto kobiety.Raport ""All About Video Games" przedstawia również dane dotyczące czasu spędzanego na graniu. Europejczycy spędzają średniogrając w gry wideo, co pokazuje, że gry stają się jednym z głównych sposobów spędzania wolnego czasu. Dla porównania,Europejczycy poświęcająna oglądanie telewizji orazna korzystanie z mediów społecznościowych. Wśród kobiet średni czas grania wynosi, co pokazuje, że gry stają się coraz bardziej powszechne także wśród tej grupy.Branża gier wideo ma również znaczący wpływ na zatrudnienie. W 2023 roku sektor ten zatrudniał, z czegostanowili pracownicy w krajach Unii Europejskiej. Co ciekawe, sektor ten odnotował wzrost liczby pracowników ow porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost ten jest wynikiem zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu technologii oraz kreatywności, co wskazuje na potrzebę dalszego inwestowania w edukację i rozwój talentów.Wartość sprzedaży gier w Europie podzielono na kilka kluczowych kategorii. Gry na smartfony i tablety stanowiąrynku, co czyni je najpopularniejszą platformą do grania. Konsolom również przypadarynku, podczas gdy gry na PC mająudziału.Ważnym trendem jest dominacja sprzedaży cyfrowej, która stanowicałkowitej wartości sprzedaży. Fizyczne kopie gier mają obecnie zaledwieudziału, co pokazuje, jak bardzo zmieniły się preferencje konsumentów na przestrzeni ostatnich lat.W raporcie "All About Video Games" przedstawiono również listę najchętniej kupowanych gier w 2023 roku. Wśród nich znalazły się m.in.od Activision Blizzard,od Warner Bros. Games orazod Electronic Arts. Tego typu gry cieszą się ogromną popularnością nie tylko wśród młodzieży, ale także dorosłych graczy, co potwierdza rosnące znaczenie tej formy rozrywki w Europie.Branża gier wideo w Europie dynamicznie się rozwija, a raport z 2023 roku pokazuje, że zarówno liczba graczy, jak i zatrudnienie w tej branży stale rosną. Wzrost ten świadczy o rosnącym znaczeniu gier wideo jako medium zarówno rozrywkowego, jak i edukacyjnego oraz o ich pozytywnym wpływie na gospodarki europejskie.Cały raportmożna pobrać ze strony:https://www.videogameseurope.eu/publication/2023-video-games-european-key-facts/