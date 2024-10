14.10.2024 Prawo w mediach

Złudne bezpieczeństwo. Małe i średnie firmy łatwym celem cyberprzestępców

KF

35% firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) obawia się kradzieży danych osobowych swoich pracowników. Wynika to z badań przeprowadzonych na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów.





Głównym powodem tych obaw jest rosnąca liczba cyberataków oraz fakt, że firmy te przetwarzają duże ilości danych osobowych, co czyni je atrakcyjnym celem dla przestępców.



Skąd te obawy?



59% firm wskazuje na częste, skuteczne ataki cyberprzestępców jako powód do obaw.

wskazuje na częste, skuteczne ataki cyberprzestępców jako powód do obaw. 29% podkreśla przetwarzanie dużych ilości danych osobowych.

podkreśla przetwarzanie dużych ilości danych osobowych. 26% uważa, że są atrakcyjnym celem dla złodziei danych.

Jednocześnie aż 65% przedsiębiorców twierdzi, że nie obawia się kradzieży danych. Na pierwszym miejscu jako powód podają dobre zabezpieczenia komputerów (50%). Część firm uważa, że nie przetwarza dużej ilości danych osobowych (39%) lub nie jest atrakcyjnym celem dla hakerów (35%).



Atrakcyjność firm MŚP dla hakerów

W Polsce w sektorze MŚP zatrudnionych jest 7,3 miliona pracowników, co daje hakerom równie wiele potencjalnych ofiar. Zdecydowana większość tych firm (83%) przechowuje dane osobowe w wersji cyfrowej, a 50% wyłącznie w formie elektronicznej. To dane takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, telefon czy adres zamieszkania. Z kolei 38% mikroprzedsiębiorstw przechowuje dane pracowników na komputerze właściciela, a średnie przedsiębiorstwa w komputerach księgowych (44%).



REKLAMA



Zadziwiające jest, że 90% firm z sektora MŚP deklaruje, że prawidłowo chroni dane swoich pracowników. Najbardziej pewne siebie są małe (55%) i mikrofirmy (54%), które twierdzą, że posiadają skuteczne zabezpieczenia. Jednak aż 65% najmniejszych firm nie aktualizuje regularnie swojego oprogramowania antywirusowego. Średnie firmy również nie wypadają najlepiej, bo 44% z nich zaniedbuje tę podstawową zasadę cyberbezpieczeństwa.



Metody ochrony danych

Najczęściej firmy z sektora MŚP zabezpieczają dane w sposób tradycyjny:



51% ogranicza dostęp do dokumentów wyłącznie do upoważnionych osób,

ogranicza dostęp do dokumentów wyłącznie do upoważnionych osób, 40% zabezpiecza pliki hasłami,

zabezpiecza pliki hasłami, 36% posiada alarmy lub drzwi antywłamaniowe,

posiada alarmy lub drzwi antywłamaniowe, 35% instaluje aktualne wersje programów antywirusowych.

Mniej popularne metody obejmują przechowywanie papierowych dokumentów w sejfach (28%) oraz stosowanie zdalnej blokady w razie zgubienia dysków zewnętrznych (26%). Najrzadziej firmy stosują domyślną blokadę portów USB (19%) oraz obowiązek regularnej zmiany haseł przez pracowników (21%).



Eksperci ostrzegają, że brak regularnych aktualizacji oprogramowania antywirusowego naraża firmy na ryzyko. Kamil Sztandera z ChronPESEL.pl, cytowany przez agencję Newseria Biznes zauważa, że to złudne poczucie bezpieczeństwa prowadzi do lekceważenia zagrożeń, a firmy MŚP mogą okazać się łatwym łupem dla cyberprzestępców.



# Głównym powodem tych obaw jest rosnąca liczba cyberataków oraz fakt, że firmy te przetwarzają duże ilości danych osobowych, co czyni je atrakcyjnym celem dla przestępców.Jednocześnie aż 65% przedsiębiorców twierdzi, że nie obawia się kradzieży danych. Na pierwszym miejscu jako powód podają dobre zabezpieczenia komputerów (). Część firm uważa, że nie przetwarza dużej ilości danych osobowych () lub nie jest atrakcyjnym celem dla hakerów ().W Polsce w sektorze MŚP zatrudnionych jest, co daje hakerom równie wiele potencjalnych ofiar. Zdecydowana większość tych firm () przechowuje dane osobowe w wersji cyfrowej, awyłącznie w formie elektronicznej. To dane takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, telefon czy adres zamieszkania. Z koleiprzechowuje dane pracowników na komputerze właściciela, a średnie przedsiębiorstwa w komputerach księgowych ().Zadziwiające jest, żez sektora MŚP deklaruje, że prawidłowo chroni dane swoich pracowników. Najbardziej pewne siebie są małe () i mikrofirmy (), które twierdzą, że posiadają skuteczne zabezpieczenia. Jednak ażnie aktualizuje regularnie swojego oprogramowania antywirusowego. Średnie firmy również nie wypadają najlepiej, boz nich zaniedbuje tę podstawową zasadę cyberbezpieczeństwa.Najczęściej firmy z sektora MŚP zabezpieczają dane w sposób tradycyjny:Mniej popularne metody obejmują przechowywanie papierowych dokumentów w sejfach () oraz stosowanie zdalnej blokady w razie zgubienia dysków zewnętrznych (). Najrzadziej firmy stosują domyślną blokadę portów USB () oraz obowiązek regularnej zmiany haseł przez pracowników ().Eksperci ostrzegają, że brak regularnych aktualizacji oprogramowania antywirusowego naraża firmy na ryzyko. Kamil Sztandera z ChronPESEL.pl, cytowany przez agencję Newseria Biznes zauważa, że to złudne poczucie bezpieczeństwa prowadzi do lekceważenia zagrożeń, a firmy MŚP mogą okazać się łatwym łupem dla cyberprzestępców.

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Pitax.pl

Przed przystąpieniem do wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej, koniecznie sprawdźmy, czy nasze rozliczenie roczne PIT za 2017 rok uwzględnia prawidłowo wyliczone przez płatnika koszty uzyskania przychodu. Deklaracje podatkowe PIT są co roku aktualizowane. [artykuł sponsorowany]

Ludwika Tomala

Bazujący na sztucznej inteligencji program, przygotowany przez polskich naukowców, pomoże w pracy moderatorom, którzy czyszczą internet z nielegalnych treści. Program ma rozpoznawać wideo, obrazy i teksty o charakterze pedofilskim.

Agnieszka Osińska

Przez prawo prasowe sensu stricto należy rozumieć Ustawę z 26.01.1984r. Ustawa pochodzi z okresu, w którym prawa i wolności obywatelskie były ograniczone.

Krzysztof Karpiński

Urząd Komunikacji Elektronicznej uznał, że spółka Emitel w Polsce posiada „znaczącą pozycję rynkową”. Poza językiem prawniczym pozycję „znaczącą” określa się po prostu jako monopolistyczną. W związku z powyższym UKE stworzył projekty regulacji, pozwalających na dostęp do istniejącej infrastruktury operatorom alternatywnym.

Krzysztof Fiedorek

Większość Polaków zdaje sobie sprawę z wartości swoich danych osobowych i nie dzieli się nimi bez powodu. Jednak co piąty chętnie udostępnia dane w zamian za korzyści, a 16% z nas nie pamięta, czy to zrobiło. Oto wyniki badania ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów pod patronatem UODO.

Tomasz Bonek, Bartosz Chochołowski, Money.pl

Strony internetowe ministerstw często zawierają nieaktualne dane. Trudno się po nich poruszać, a w dodatku z reguły informacje napisane są hermetycznym, urzędniczym żargonem.

dr Michał Kosiński

Odwiedzane strony internetowe, zakupy online, odtwarzane piosenki, obserwowane profile na Facebooku czy wiadomości publikowane w mediach społecznościowych - ślady pozostawione przez internautów są skarbnicą danych i mogą być wykorzystane do wywierania wpływu na nasze zachowania. Ujawniają nie tylko to, co dana osoba lubi, ale nawet to, jakim jest człowiekiem.

więcej w dziale: Prawo w mediach