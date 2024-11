Słuchalność radia w Polsce 2024. Demografia, trendy i statystyki

18.11.2024 Rynek medialny

Krzysztof Fiedorek

Dlaczego miliony Polaków wciąż wybierają radio? Co kryje się za dominacją RMF FM i zaskakującym wynikiem Eski? Najnowszy raport „Audio Track” Krajowego Instytutu Mediów pokazuje dane słuchalności, demografię i zmieniające się trendy. Jak cyfrowa rewolucja wpływa na tradycyjne stacje?

ilustracja: Bing AI

RMF FM – 17,6%, 5 609 817 słuchaczy

Radio ZET – 10,6%, 3 397 017 słuchaczy

Eska – 5,5%, 1 751 895 słuchaczy

Jedynka Polskiego Radia – 2,1%, 670 000 słuchaczy

Radio Maryja – 1,3%, 415 000 słuchaczy

Demografia słuchaczy – kto słucha radia?

Stacja radiowa 15 - 29 lat 30 - 49 lat 65+ RMF FM 15,4% 20,5% 11,4% Radio ZET 7,2% 11,7% 8,7% Eska 10,6% 7,2% 1,1% Jedynka PR 0,8% 1,9% 8,6% Radio Maryja 0,0% 1,2% 4,5% TOK FM 2,4% 4,7% 1,8% Radio WAWA 4,1% 2,6% 0,5% Chillizet 3,8% 2,1% 0,3% Polskie Radio 24 1,2% 1,6% 3,2%

Średni czas słuchania radia

RMF FM – 145 minut

Radio Maryja – 146 minut

Radio ZET – 138 minut

Eska – 112 minut

Cyfryzacja i nowe trendy

Medium Wzrost w 2024 r. Popularność w grupie 15–29 lat Aplikacje mobilne +12 p.p. 67% Podcasty +15% 54% Streaming radiowy +8% 48%

Na polskim rynku radiowym wciąż dominują stacje komercyjne. RMF FM, cieszące się niezmiennie wysoką popularnością, odnotowało dzienny zasięg na poziomie 17,6%. Oznacza to, że codziennie ponad 5,6 mln Polaków wybiera tę stację jako swoje główne źródło informacji i rozrywki. Drugie miejsce zajęło Radio ZET z zasięgiem 10,6% (3,4 mln słuchaczy), a trzecie Eska, która osiągnęła 5,5% (1,75 mln słuchaczy).Co ciekawe, RMF FM utrzymuje przewagę we wszystkich grupach wiekowych, co czyni je absolutnym liderem rynku. Wśród młodszych odbiorców (15–29 lat) silną pozycję ma jednak Eska, której format muzyczny trafia w gusta młodzieży.Badanie pokazuje, że słuchalność radia różni się w zależności od wieku, płci i miejsca zamieszkania. Mężczyźni częściej wybierają RMF FM (19,8%) niż kobiety (15,5%), co można tłumaczyć dominującym formatem informacyjno-muzycznym tej stacji. Eska zaś przyciąga młodszych słuchaczy – aż 10,6% osób w wieku 15–29 lat deklaruje jej regularne słuchanie.W grupie wiekowej 65+ największym zainteresowaniem cieszy się Jedynka Polskiego Radia (8,6%) oraz Radio Maryja (4,5%). Starsi odbiorcy doceniają tradycyjny charakter tych stacji oraz ich nastawienie na treści edukacyjne i religijne.Analiza geograficzna wskazuje, że słuchacze z dużych miast częściej wybierają stacje komercyjne, takie jak RMF FM i Radio ZET. Na wsiach większą popularnością cieszy się Radio Maryja, które dociera do odbiorców w mniejszych społecznościach.Radio pozostaje ważnym medium towarzyszącym, a średni czas słuchania wynosi 120–150 minut dziennie. RMF FM dominuje również pod tym względem, z wynikiem 145 minut dziennie. Starsi słuchacze pozostają lojalni wobec Radio Maryja, które osiąga imponujące 146 minut. Z kolei Eska zanotowała spadek do 112 minut, co może wskazywać na zmieniające się zwyczaje młodzieży, która coraz częściej wybiera streaming muzyki online.Zmieniający się krajobraz mediów radiowych w Polsce to także wynik rosnącej popularności platform cyfrowych. Streaming muzyki, podcasty i aplikacje radiowe przyciągają coraz więcej użytkowników, zwłaszcza wśród młodszych odbiorców. 67% badanych w wieku 15–29 lat deklaruje korzystanie z aplikacji mobilnych do słuchania radia, co stanowi wzrost o 12 punktów procentowych w porównaniu do 2023 roku.Przykładem sukcesu cyfrowego jest TOK FM, które z powodzeniem rozwija ofertę podcastów, osiągając 15% wzrost przychodów z subskrypcji w ciągu roku. Dla porównania, Polskie Radio wciąż boryka się z problemami technologicznymi, co ogranicza ich potencjał w cyfrowej transformacji.Rosnąca konkurencja ze strony serwisów streamingowych, takich jak Spotify czy YouTube, zmusza stacje radiowe do poszukiwania nowych formatów i sposobów angażowania odbiorców. RMF FM inwestuje w interaktywne audycje na żywo, które umożliwiają słuchaczom aktywny udział przez aplikacje mobilne. Z kolei Eska eksperymentuje z hybrydowymi formatami, łącząc radio i media społecznościowe, co ma na celu przyciągnięcie młodszych odbiorców.Mniejsze stacje, takie jak Radio Maryja, skupiają się na utrzymaniu lojalnych słuchaczy, koncentrując się na niszowych treściach. Jednak brak inwestycji w nowe technologie może ograniczać ich zdolność do konkurowania w dłuższej perspektywie.Dane z raportu „Audio Track” pokazują, że polski rynek radiowy wciąż ma ogromny potencjał, ale wymaga dalszej adaptacji do zmieniających się preferencji odbiorców. Kluczowe będzie dostosowanie oferty do wymogów cyfrowej ery, szczególnie w zakresie treści multimedialnych i interaktywnych. Stacje, które postawią na innowacje, mają szansę utrzymać swoje pozycje na dynamicznym rynku.Raport „Audio Track” Krajowego Instytutu Mediów, styczeń–październik 2024 r. można pobrać na stronie KIM: