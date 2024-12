2.12.2024 Rynek medialny

Komunikacja w biznesie i 25 lat zmian w PR. Raport ITBC Communication

Jak technologia zmieniła sposób, w jaki firmy komunikują się z klientami? Co łączy szybkość reakcji, kreatywność i odporność na kryzysy? Raport ITBC Communication pokazuje, jak bardzo komunikacja ewoluowała w ciągu ostatnich 25 lat i co definiuje przyszłość relacji biznesowych.

W ciągu ostatnich 25 lat komunikacja przeszła prawdziwą rewolucję, napędzaną przez rozwój Internetu szerokopasmowego i telefonii komórkowej. Jak wynika z raportu „(R)ewolucja komunikacji w biznesie: 25 lat zmian” przygotowanego przez SW Research dla ITBC Communication, to właśnie te dwa czynniki zmieniły sposób, w jaki firmy kontaktują się z klientami i partnerami. Dostęp do Internetu sprawił, że przekazywanie informacji stało się błyskawiczne, a telefonia komórkowa uczyniła komunikację mobilną nieodłącznym elementem codziennego życia.



– Dzięki rozwojowi technologii firmy mogą szybko reagować na potrzeby swoich klientów. Takie podejście stało się nowym standardem w wielu branżach” – podkreśla Beata Lewandowska, prezes ITBC Communication, cytowana przez agencję Newseria. –. Aż 75% respondentów badania uznaje, że szybka reakcja marki na potrzeby klientów jest dziś niezbędna. Na przykład w e-commerce, dzięki analizie danych i błyskawicznej komunikacji, firmy mogą oferować klientom produkty jeszcze przed zakończeniem ich wyszukiwania.



Strategie odporności na kryzysy

Raport wskazuje, że strategia komunikacyjna nie tylko wspiera wizerunek firmy, ale również wzmacnia jej odporność na sytuacje kryzysowe. 68% ankietowanych uważa, że odpowiednie planowanie w tej dziedzinie pozwala firmom lepiej radzić sobie z pogorszeniem warunków gospodarczych. Przykładem są działania marek w czasie pandemii COVID-19, kiedy to szybkie i przemyślane komunikaty pomogły utrzymać zaufanie klientów mimo niepewności na rynku.



Wnioski z raportu podkreślają, że strategia komunikacyjna powinna być zintegrowana z długoterminowymi celami firmy. W branżach takich jak technologia czy farmacja, spójne przekazy budują wiarygodność marki i minimalizują ryzyko utraty zaufania w trudnych momentach.



Wpływ technologii i strategii komunikacyjnych na współczesny biznes

Obszar Procent wskazań Szybka reakcja na potrzeby klientów 75% Strategia komunikacji jako ochrona firmy w kryzysie 68% Kreatywność i strategiczne myślenie w PR 82% Transformacja procesów dzięki telefonii komórkowej 48%



Kreatywność jako fundament

Pomimo dynamicznego rozwoju technologii, badani wskazują na znaczenie ludzkich umiejętności w procesie komunikacji. Aż 82% respondentów uważa, że kreatywność i strategiczne myślenie to niezbędne cechy specjalistów ds. PR i marketingu, których nie da się w pełni zautomatyzować.



Na przykład w branży reklamowej automatyczne algorytmy generują treści, ale to ludzie decydują, jakie emocje powinny wywoływać kampanie. Kreatywność odgrywa również rolę w sytuacjach kryzysowych – odpowiednio dobrany przekaz może nie tylko uspokoić klientów, ale również odbudować ich zaufanie. Beata Lewandowska zaznacza: „Technologia ułatwia działania, ale fundamentem komunikacji pozostają wartości, które budują relacje międzyludzkie”.



Badanie „(R)ewolucja komunikacji w biznesie: 25 lat zmian" wskazuje również, że telefonia komórkowa miała znaczący wpływ na transformację procesów w firmach. 48% ankietowanych uznaje, że dostępność technologii mobilnej zrewolucjonizowała zarówno sposób kontaktu z klientami, jak i wewnętrzną organizację pracy. Na przykład aplikacje do zarządzania zespołami pozwalają utrzymać efektywność pracy niezależnie od lokalizacji pracowników.

