Świąteczny Stream Charytatywny. Maraton dobrych uczynków i grania w gry

Tuż przed świętami, w weekend 14 i 15 grudnia 2024 roku youtuber Kronos i fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty zapraszają na kolejną edycję gamingowego święta rozrywki i dzielenia się dobrem. Cel – jak zawsze charytatywny. Wsparcie dla psychologów dziecięcych ze szkół i przedszkoli. Reporterzy.info są partnerem wydarzenia.

Gracze i widzowie dla psychologii dziecięcej

Gramy dla psychologów dziecięcych w szkołach i przedszkolach. Stream Charytatywny

turniej e-wędkarski dla widzów (z nagrodami)

ciekawostki wędkarskie i podwodne (Bartek)

konkurs na ciekawostkę od widzów

śpiewanie kolęd

koncert życzeń karaoke

Mikołajowy Show

gwiazdkowe ciekawostki kosmiczne (Paweł)

konkurs na ciekawostkę od widzów

śpiewanie kolęd

koncert życzeń karaoke

To już czwarta edycja charytatywnego wydarzenia, na które graczy i widzów zapraszają Paweł Maliszewski z kanału gamingowego Kronos Gra i fundacji OOO. Maraton potrwa dwa dni, od 10 rano do 10 wieczorem.– W sobotę 14 grudnia pogramy w grę Fishing Planet. Będziemy wspólnie z widzami łowić ryby, zorganizujemy turniej z nagrodami i będziemy opowiadać wędkarskie i morskie ciekawostki – wylicza Paweł „Kronos” Maliszewski. – Z kolei drugiego dnia, w niedzielę 15 grudnia, pojedziemy w trasę Euro Truck Simulator 2. Pozwiedzamy Europę, opowiemy świąteczne ciekawostki kosmiczne i zaprosimy na koncert życzeń karaoke.Świąteczny Stream Charytatywny to nie tylko oglądanie, ale również możliwość aktywnego udziału. Każdy widz może dołączyć do rozgrywki, wziąć udział w konkursach na żywo, albo połączyć się na dedykowanym kanale Discorda. Żeby porozmawiać, opowiedzieć ciekawostkę, albo wspólnie pośpiewać kolędy.Cel tegorocznego streamu świątecznego to zebranie pieniędzy na doposażenie gabinetów psychologicznych w ponad 60 przedszkolach i szkołach podstawowych w pomoce do pracy z emocjami. Ten obszar specjaliści wskazują, jako najpilniejszy do zaopiekowania.– Wiemy, jak ważna jest opieka psychologiczna, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Niestety, liczba młodych ludzi, którzy potrzebują pomocy, rośnie z roku na rok. Według raportów, w ciągu ostatnich trzech lat liczba dzieci wymagających wsparcia psychologicznego wzrosła o 50%, a wśród nastolatków aż o 68% – tłumaczy Bartłomiej Dwornik z fundacji edukacyjnej Ogólnopolski Operator Oświaty. – Dlatego postanowiliśmy działać i wyposażyć psychologów pracujących z dziećmi w materiały do zajęć i terapii.Podczas streamu będzie można przekazywać drobne datki – tak zwane donejty i wpłacać datki do fundacyjnej, internetowej skarbonki na portalu Zrzutka.pl W trakcie internetowej transmisji prowadzący będą również śledzić – i zachęcać do udziału – w licytacjach charytatywnych #GivingGRUDZIEŃ, organizowanych przez fundację OOO.– Cały dochód ze streamu , skarbonki i licytacji zostanie przeznaczony na zakup materiałów do terapii psychologicznych. Portal Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat, podobnie jak fundacja OOO – podkreśla Bartłomiej Dwornik. – Tegoroczny, tradycyjny stream charytatywny to będzie kolejna dawka dobrej zabawy i dobrych uczynków. Taka świąteczna kumulacja.Stream poprowadzą: Paweł „Kronos” Maliszewski i Bartłomiej DwornikTransmisję oglądać można na kanale: https://www.youtube.com/@KronosGra/streams oraz na stronie fundacji: https://operator.edu.pl/pl/stream-charytatywny/ Licytacje charytatywne i skarbonka: https://zrzutka.pl/z/giving-grudzien/ Partnerami streamu, fundatorami fantów na licytacje i nagród w konkursach dla widzów są: TIM.pl, KRUK SA, Geis PL, Talkersi, Kolejkowo, GG Gadu Gadu, Decathlon i Reporterzy.info.* * * *od 2001 roku prowadzi działalność edukacyjną, społeczną oraz wspiera samorządy w realizacji zadań i projektów oświatowych. Jest organizacją pożytku publicznego. Prowadzi bezpłatne przedszkola i szkoły w całej Polsce. W jej 69 placówkach, uczy się 9000 dzieci i młodzieży. Fundacja OOO realizuje również ogólnopolskie projekty edukacyjne, społeczne i rozwojowe.: #MAMYNATORADĘ. Poradniki dla rodziców