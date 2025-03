Gen Z zmusi marki do mówienia prawdy. Raport i prognozy GWI

24.03.2025 Rynek medialny

Krzysztof Fiedorek

Cenią autentyczność i transparentność marek, preferując firmy zaangażowane społecznie. Młodzi ludzie traktują technologię jako narzędzie rozwoju, a nie tylko rozrywki. W relacjach stawiają na prawdziwe więzi, mimo intensywnej obecności online. Co wiemy o Gen Z i jakie ta wiedza ma znaczenie w marketingu? I nie tylko w nim.

ilustracja: DALL-E

Konsumenci szukający autentyczności

Wartość ceniona przez Gen Z Znaczenie dla konsumenta Autentyczność Bardzo ważna Transparentność działań Kluczowa przy wyborze marki Zaangażowanie społeczne Pożądane w strategii marki Zrównoważony rozwój Silnie wpływa na decyzje Otwartość na zmiany Wymagana od liderów marek

Cyfrowi innowatorzy i ich podejście do technologii

Platforma społecznościowa Główne zastosowanie Popularność wśród Gen Z Instagram Kreowanie wizerunku, styl życia Bardzo wysoka TikTok Rozrywka, szybkie poradniki Wysoka YouTube Edukacja, podcasty, tutoriale Bardzo wysoka LinkedIn Rozwój kariery, networking Średnia

Zmiany w relacjach międzyludzkich

AUTOPROMOCJA. Posłuchaj historii Vanuatu Daily Post. #mediaHISTORYpodcast Poznaj nasz

Nowa estetyka i potrzeba prawdy

Proste, bezpośrednie przekazy – bez prób idealizowania rzeczywistości.

– bez prób idealizowania rzeczywistości. Historie inspirowane prawdziwymi wydarzeniami – budujące autentyczność marki.

– budujące autentyczność marki. Przejrzystość w działaniach – zarówno na poziomie produktu, jak i wartości marki.

Co dalej?

Raport, opracowany przez Shaunę Moran i Georgię Walsh z GWI powstał na bazie 230 tysięcy rocznych rozmów ewaluacyjnych z firm na całym świecie i przynosi interesujące dane na temat młodego pokolenia. Jego podejścia do konsumpcji, wartości oraz technologii. Generacja Z, której przedstawiciele już teraz wywierają ogromny wpływ na rynek.Gen Z to pokolenie, które ceni autentyczność i przejrzystość marek. W przeciwieństwie do millenialsów, młodzi ludzie nie dają się łatwo zwieść marketingowym sztuczkom. Przekaz musi być prawdziwy i angażujący, a marki powinny jasno określić swoje wartości.Z raportu wynika, że Generacja Z unika marek kojarzonych z nieetycznymi praktykami biznesowymi. Preferują one te, które otwarcie komunikują swoje działania społeczne i ekologiczne. Oczekują, że marki będą autentyczne, nawet jeśli oznacza to pokazanie swoich niedoskonałości.Dla firm oznacza to konieczność przemyślenia strategii marketingowej i postawienia na autentyczny storytelling. Gen Z nie chce idealnych obrazków, ale prawdy i wartości, które odzwierciedlają ich przekonania.Gen Z dorastała w otoczeniu cyfrowym, co sprawia, że technologia stanowi naturalną część ich codzienności. Jednak w przeciwieństwie do poprzednich pokoleń, młodzi ludzie traktują technologie jako narzędzie do samorozwoju i poszerzania horyzontów.Najważniejsze wnioski raportu obejmują intensywne korzystanie z platform społecznościowych, ale z naciskiem na autentyczność treści. Młodzi ludzie wykorzystują media cyfrowe nie tylko do rozrywki, ale także do nauki nowych umiejętności i zdobywania wiedzy.Technologia nie jest więc jedynie formą zabawy – stanowi narzędzie do budowania kariery i samodoskonalenia. Marki, które umiejętnie połączą rozrywkę z edukacją, mają szansę przyciągnąć uwagę tego wymagającego pokolenia.Jednym z najbardziej zaskakujących wniosków raportu jest podejście Gen Z do relacji. Choć media społecznościowe towarzyszą im od najmłodszych lat, młodzi ludzie zaczynają doceniać znaczenie kontaktów twarzą w twarz.Mimo intensywnej obecności w sieci, młodzi ludzie coraz częściej angażują się w lokalne społeczności i działania offline. Pragną równowagi między światem cyfrowym a rzeczywistością. Dla wielu z nich bezpośrednie kontakty wciąż mają największą wartość.Estetyka promowana przez Gen Z znacznie odbiega od perfekcyjnych obrazów znanych z poprzednich dekad. Młodzi ludzie wolą treści niedoskonałe, ale prawdziwe – w tym autentyczne zdjęcia, szczere wypowiedzi i naturalne historie.Marki muszą więc przemyśleć swoje podejście do estetyki i sposobu komunikacji, jeśli chcą zdobyć zaufanie tej grupy. Nawet najlepsza kampania online nie zastąpi autentycznego kontaktu z klientem.Gen Z to pokolenie, które wymusza zmiany nie tylko w biznesie, ale i w podejściu do społecznych wartości. Raport GWI wskazuje, że marki będą musiały dostosować się do nowych oczekiwań, jeśli chcą utrzymać swoją pozycję.Bez autentyczności, bezpośredniości i realnego zaangażowania społecznego nie ma szans na zdobycie lojalności młodych konsumentów. To wyzwanie, które wymaga przemyślanej strategii i otwartości na zmiany.Cały raport GWI. "Audiences to watch: Gen Z" można pobrać bezpłatnie na stronie