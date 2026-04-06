6.04.2026 Rynek medialny

Najbardziej wpływowe kobiety w polskim marketingu i biznesie

Arkadiusz Zbróg, Instytut Monitorowania Mediów

Joanna Malinowska-Parzydło, Dagmara Pakulska, Natalia Hatalska, Anna Ledwoń-Blacha, Monika Smulewicz i Dominika Bucholc. Tak prezentuje się czołówka zestawienia najbardziej wpływowych kobiet marketingu i biznesu, opracowanego przez agencję Widoczni we współpracy z Instytutem Monitorowania Mediów (IMM).

ilustracja: DALL-E



Agencja Widoczni przygotowała listę kobiet, które warto obserwować na LinkedInie w poszukiwaniu inspiracji, rzetelnej wiedzy i sprawdzonych praktyk biznesowych. Na podstawie Rankingu Polskich Osobowości Marketingu wyłonionych zostało 35 ekspertek, które osiągnęły najwyższy wynik autorskiego wskaźnika agencji - WidoczniScore.



Zestawienie opracowano wraz z Instytutem Monitorowania Mediów, który dostarczył pogłębione dane o sile i zasięgu marek osobistych wyróżnionych liderek. Pod uwagę wzięto następujące wskaźniki: liczba publikacji, zasięg, wartość reklamowa (AVE) oraz liczba publikacji eksponowanych i liczba publikacji w mediach branżowych.





Kto rządzi na LinkedInie?

W wyniku współpracy IMM i Widocznych powstało zestawienie ekspertek, które aktywnie i regularnie dzielą się wiedzą z obszaru marketingu i biznesu, a ich marki osobiste są silnie widoczne w branżowych mediach.



Liderką zestawienia pod względem liczby obserwujących na LinkedInie jest Monika Smulewicz , dyrektor zarządzająca Eduwersum Collegium Rozwoju HR i założycielka bloga HR na Szpilkach, którą w serwisie śledzi blisko 72,5 tys. osób.

, dyrektor zarządzająca Eduwersum Collegium Rozwoju HR i założycielka bloga HR na Szpilkach, którą w serwisie śledzi blisko 72,5 tys. osób. Drugie miejsce zajęła Natalia Bogdan, headhunterka i założycielka agencji pracy Jobhouse, z 63,2 tys. obserwujących.

headhunterka i założycielka agencji pracy Jobhouse, z 63,2 tys. obserwujących. Podium zamyka Sylwia Królikowska - psycholożka, trenerka biznesu i autorka książek, znana jako „Superniania Liderów”, którą obserwuje niemal 44,5 tys. użytkowników.

Najwyższy wskaźnik WidoczniScore, będący autorskim kryterium agencji Widoczni i stanowiący subiektywną ocenę twórczości danej osoby, otrzymała Joanna Malinowska-Parzydło (33 punkty) - autorka polskiego terminu „marka osobista”, pionierka personal brandingu w Polsce i twórczyni książki „Jesteś marką”. Na drugim miejscu znalazła się Anna Ledwoń-Blacha (31 punktów) - marketerka, współtwórczyni i organizatorka wydarzeń CRASH Mondays. Następnie ex aequo uplasowały się Angelika Chimkowska, Kama Kotowska, Dagmara Pakulska i Monika Smulewicz (po 30 punktów).



A kto w mediach?

Ekspertką, która najczęściej była widoczna w mediach klasycznych (prasie, radiu, telewizji i portalach internetowych) i mediach społecznościowych, jest Monika Smulewicz (łącznie ponad 1600 publikacji).

(łącznie ponad 1600 publikacji). Drugie miejsce pod względem liczby medialnych publikacji zdobyła Natalia Hatalska - badaczka trendów, CEO i założycielka Infuture.institute (ponad 1300 publikacji).

- badaczka trendów, CEO i założycielka Infuture.institute (ponad 1300 publikacji). Trzecią pozycję w tym zestawieniu, z 762 publikacjami, zdobyła Dominika Bucholc, strateżka i ekspertka w dziedzinie nowych technologii.

Największym zasięgiem w mediach może poszczycić się Natalia Hatalska. W jej przypadku liczba potencjalnych kontaktów z przekazem mediowym wyniosła ponad 14,8 mln, co oznacza, że statystyczna osoba powyżej 15 roku życia mogła zetknąć się w ciągu minionego roku z informacjami ją przywołującymi średnio 2 razy. Druga pozycja należy do Moniki Smulewicz (ponad 13,6 mln). Trzecie miejsce zajęła Janina Bąk, statystyczka, autorka książek i twórczyni bloga Janina Daily (blisko 8 mln).



Natalia Hatalska jest także liderką zestawienia uwzględniającego wartość ekspozycji w mediach (AVE), który w jej przypadku został oszacowany na blisko 12 mln zł. Na drugiej pozycji w tym zestawieniu uplasowała się Agata Chmielewska, e-commerce & UX Consultantka, z wynikiem ponad 6,4 mln zł, a trzecia pozycja należy do Róży Szafranek, założycielki agencji HR Hints (blisko 5 mln zł).



Pod względem liczby publikacji w mediach branżowych zwyciężyła Anna Ledwoń-Blacha z 79 materiałami. Na drugim miejscu uplasowała się Katarzyna Dworzyńska, założycielka i CEO agencji PR Calling, wiceprezeska Związku Firm PR (58 publikacji). Trzecie miejsce zajęła Dagmara Pakulska, trenerka social media (44 publikacje).



Najcenniejsza ekspozycja

Jeśli chodzi o liczbę publikacji eksponowanych, czyli najcenniejszych materiałów, które ukazały się w najbardziej widocznych miejscach,



na pierwszym miejscu znalazła się Dominika Bucholc z 315 publikacjami.

z 315 publikacjami. Drugie miejsce w tej kategorii zdobyła Kamila Kierzek-Mechło - strateżka i marketerka B2B, specjalizująca się w nowych technologiach i wykorzystaniu AI w biznesie, dyrektor zarządzająca BUZZcenter (249 przekazów).

- strateżka i marketerka B2B, specjalizująca się w nowych technologiach i wykorzystaniu AI w biznesie, dyrektor zarządzająca BUZZcenter (249 przekazów). Na trzeciej pozycji znalazła się Natalia Hatalska ze 143 publikacjami.

- Budowanie marki osobistej stało się dziś jednym z istotnych elementów funkcjonowania w marketingu i biznesie. Coraz więcej ekspertek świadomie rozwija swoją markę w serwisie LinkedIn, m.in. poprzez dzielenie się wiedzą, co z kolei ma przełożenie na ich obecność w całej przestrzeni medialnej. Liderki zestawienia regularnie komentują zmiany rynkowe, dzięki czemu są chętnie cytowane przez dziennikarzy w kontekście ważnych tematów branżowych - wskazuje w komentarzu dla portalu PRoto.pl Monika Ezman, dyrektor zarządzająca Usługami w IMM. - Dane z monitoringu mediów pokazują, które ekspertki kształtują debatę o biznesie i marketingu. Liczby mają tę przewagę, że pokazują wpływ w sposób mierzalny. Także w przypadku oceny medialnej siły marki osobistej.



Szczegółowe informacje na temat zestawienia są dostępne na stronie



Metodologia:



Analizę IMM przeprowadzono na podstawie przekazów w polskiej prasie, radiu, telewizji, portalach internetowych i mediach społecznościowych opublikowanych w dn. 1.01-31.12.2025 r. Liczba obserwujących na LinkedIn - stan na 6.03.2026 r.



PRZERWA NA REKLAMĘ

Najnowsze w dziale Rynek medialny:

azk/ bst/ amac/

