24.09.2017 Rynek medialny

Zaufanie do informacji z internetu. Wyniki badań 2017

Monika Koziar, isproject-wydawca.pl

Respondenci są bardzo pozytywnie nastawieni do możliwości pozyskania w Internecie informacji, o czym świadczy to, że aż 57% z nich uważa, że wszystkie informacje można znaleźć w internecie i wszyscy mamy do nich równy dostęp. Tylko 29% jest świadoma, że dostęp do informacji w internecie może być regulowany, a zaledwie 14% zgadza się ze stwierdzeniem, że nie wszyscy mamy do nich równy dostęp.





Dużo rozważniej badani wypowiadali się, jeśli chodzi o kwestię zaufania do informacji, którą w Internecie znajdują. W zdecydowanej większością wolą takie informacje sprawdzać w wielu źródłach, co dobrze świadczy o poziomie ich kompetencji. Również na pytanie zadane wprost, czy ufają takim informacjom, aż 61% przyznaje, że są ostrożni.



Badanie przygotował i przeprowadził ISProject Wydawca. Badaniem objęto 751 Internautów. Część kwestionariusza przyjęła postać testu kompetencyjnego wykonania. Badani byli proszeni o wybranie tej wersji odpowiedzi, z którą się najbardziej zgadzają. Wyniki w formie raportu są dostępne na JakNapisac.com

