Ochrona danych osobowych. Zasady zarządzania prywatnością

23.10.2017 Prawo w mediach

Wioletta Kulińska, adwokat w Kancelarii Magnusson

Stosowanie założeń koncepcji privacy by design to absolutny must-have każdego przedsiębiorcy, zwłaszcza w kontekście niedawnych zmian w Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Bez tego możesz mieć problem ze znalezieniem inwestora oraz wejściem na rynek w krajach UE, USA, Kanadzie czy Izraelu. Przewidziane są też dotkliwe kary finansowe.

Intro to privacy – zasady, o których musi pamiętać każdy biznes:

Jeśli do działania Twojego produktu nie musisz posiadać danych użytkownika, to ich nie zbieraj – zasada minimalizmu.

Zastanów się, komu będziesz przekazywał zebrane dane – informuj użytkowników o odbiorcach.

Przemyśl, czy komuś będziesz zlecał jakieś operacje na danych (outsourcing pewnych czynności) – jeśli tak, podpisz z nim umowę i określ dokładnie zakres i cel tej współpracy. W razie incydentu musisz wiedzieć, kto zawinił.

Ustal, na jakich serwerach będziesz przechowywał dane i czy serwery te będą fizycznie znajdowały się w Europejskim Obszarze Gospodarczym czy poza nim? Sprawdź też umowy ze swoim dostawcą usług chmurowych.

Pamiętaj o informowaniu użytkowników o tym, co robisz z ich danymi, gdzie one są przekazywane i jakie prawa mają użytkownicy. Stwórz łatwe kanały komunikacji z użytkownikiem.

Pamiętaj o prawidłowym sformułowaniu treści klauzul zgody na przetwarzanie danych.

Zaprojektuj realizację prawa do przenoszenia danych osobowych i prawa do bycia zapomnianym.

Przed dużymi krytycznymi projektami (w tym z wrażliwych branż typu zdrowie, ubezpieczenia, obsługa bankowa) zrób tzw. Privacy Impact Assessment – ocenę skutków przetwarzania danych tego projektu. Stwórz dokumentację.

Zastosuj najwyższe środki zabezpieczenia systemu przed cyberatakami, monitoruj system i go aktualizuj.

Osoby w Twoim zespole muszą być przeszkolone i posiadać upoważnienia do przetwarzania danych – człowiek jest najsłabszym ogniwem w strukturze bezpieczeństwa informacji.

Projektując rozwiązanie zaplanuj, jak rozwiążesz kwestie ochrony danych osobowych, wpisz je w biznes plan, uwzględnij w prezentacji dla inwestora. Bądź przygotowany na jego pytania.

Przetwarzanie danych to nie tylko ich zbieranie, aktywne korzystanie czy też modyfikowanie, ale też przechowywanie oraz... teoretyczna możliwość dostępu do danych (nawet jeżeli się tej możliwości nie wykorzystuje). Aby spełnić nowe przepisy o ochronie danych osobowych, które będą w pełni obowiązywać od maja 2018 roku, nie wystarczy kolejny dodatek czy przygotowana „na szybko” nakładka do systemu.Ustawodawca wymaga wbudowania ochrony prywatności w jego architekturę. Oznacza to, że założenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych klienta muszą być rozważane i wdrażane już na etapie tworzenia koncepcji projektu. Jednym z nowych obowiązków jest właśnie privacy by design, istotne zwłaszcza dla młodych przedsiębiorstw i nowych rozwiązańBrak proaktywnego działania w tym zakresie może grozić karą do 10 mln EUR bądź 2% światowego rocznego obrotu organizacji. Ryzyka tej skali będą unikać inwestorzy, uważniej niż dotąd przyglądając się zastosowanym rozwiązaniom związanym z danymi osobowymi.