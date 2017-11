Kiedy można nazwać się fotografem?

27.11.2017 Fotografia prasowa

Najprostszą odpowiedzią wydaje się być „Kup aparat”. Mawiają jednak, że przecież nie każdy chłop z widłami to Posejdon… Idąc tym tokiem myślenia, nie każdy posiadacz aparatu to fotograf. Przygotowaliśmy 8 podpowiedzi, które mogą zbliżyć Cię do nazywania się fotografem.

fot. Depositphoto

1. Aparat zawsze „pod ręką”

2. Włączona wyobraźnia

fot. Depositphoto

3. Odwaga

4. Kultura

fot. Depositphoto

5. Dzielenie się fotografiami ze światem

6. Nauka

fot. ThinkstockPhotos



7. Zrób coś ze swoich zdjęć

8. Bądź sobą

W obecnych czasach królują smartfony, które z powodzeniem zastępują klasyczne aparaty. Cenimy wielofunkcyjność, bo wykonamy zdjęcie, dodamy jakiś efekt, wykadrujemy i nawet udostępnimy w Internecie. Typowy aparat bywa ciężki, a im droższy sprzęt tym bardziej obawiamy się go zabrać np. na plażę. Telefon, przepraszam, smartfon będzie lepiej nadawał się do spontanicznych zdjęć (nie tylko selfie). Przecież nigdy nie wiadomo kiedy pojawi się szansa na widok warty uwiecznienia, a aparat zamknięty w smartfonie masz zazwyczaj „pod ręką”. Ćwiczysz swoją umiejętność obserwacji, czekasz i sięgasz po swój aparat niczym rewolwerowiec po pistolet. Fotograf musi mieć refleks.Nie brzmi kreatywnie, ale to ty rządzisz pomysłem na zdjęcie. Nie tylko odwzorowujesz rzeczywistość, ale też ją kreujesz poprzez zdjęcia. Starszy Pan na rybach może okazać się metaforą przemijania i spokojnego pogodzenia ze starością. Kamienne schody mogą stać się czymś oznaczającym wyzwanie. Wesoły pies z Panem pokaże więzi międzygatunkowe, a bezpański pies w ponurej otoczce może pokazać czym jest samotność i odrzucenie.To odróżnia fotografa od zwykłego człowieka. Bo widzi on więcej niż inni. Wyobraża sobie efekt końcowy i uwiecznia to kształtując obraz, który się nam ukazuje. Fotograf musi myśleć kreatywnie.Fotograf potrafi wejść tam, gdzie boją się wejść inni. Przecież na światowej wystawie fotograficznej i w konkursie World Press Photo wygrywają najczęściej zdjęcia reportażowe. Z wojen, zamieszek, kryzysów itd. Nie chodzi jednak tylko o brawurę, ale także o zagadanie do obcego człowieka, aby nam zapozował na ulicy – nie chodzi tu koniecznie o strefę wojny. Po prostu, nie wstydź się, bo musisz też pokazywać swoje prace, aby robić postępy. Fotograf musi być odważny.Człowiek z aparatem w dłoni, szczególnie na wakacjach, często bywa turystą spragnionym zdjęć – jak wampir poszukujący krwi, jak polityk szukający haka na przeciwnika. Zdarza się, że nieostrożny turysta z aparatem wkroczy w święte miejsce, dotyka czegoś czego nie powinien albo robi zdjęcie tubylcowi, który nie ma na to ochoty i wyraźnie daje to do zrozumienia.Warto zapytać czy możesz gdzieś wejść, jeśli tego nie wiesz. Możesz też poprosić tubylca o zgodę na zdjęcie. Nie dość, że będziesz bezpieczniejszy to czasem możesz liczyć na ich pomoc w kreatywnych zdjęciach. Fotograf musi być kulturalny.Dużo artystów, w tym fotografów, nie znosi krytyki. Zamykają się w sobie lub złoszczą. Nie tędy droga, choć można bronić swoich prac. Warto jednak brać krytykę „na klatę” o ile jest konstruktywna. Fotograf nie boi się krytyki… i pochwał.Fotografem nie staniesz się z dnia na dzień. Czasem na jedno zdjęcie wystarczy Ci szczęście, ale zabraknie go na 20 i 30. Żeby zrobić ileś dobrych zdjęć musisz mieć więcej umiejętności niż szczęścia.Jeśli Cię chwalą to nie spoczywaj na laurach – pamiętaj co zrobiłeś dobrze i rób to jeszcze lepiej. Jeżeli za coś Cie skrytykowali, ucz się na błędach. Patrz też na zdjęcia innych i czerp garściami, czytaj porady i artykuły. Fotograf nie zamyka się na nowości.Musisz umieć sprzedać swoją twórczość lub zaprezentować ją. Nie chodzi tylko o wrzucenie zdjęcia do Internetu, to robi już każdy. Nie zapominaj, że modna jest nie tylko fotografia cyfrowa i wciąż najbardziej cieszy zdjęcie w dłoni. Możesz zrobić opowieść fotograficzną na temat swojej twórczości, np. w fotoksiążce (takie portfolio).Możesz ozdobić swoje mieszkanie fotoobrazem. Albo umieść swoje zdjęcia we własnym kalendarzu i przez 12 miesięcy inspiruj się własnymi pracami, aby tworzyć lepsze. Nie musisz też robić takiego footokalendarza tylko dla siebie, lecz także i na prezent – podarunki przecież cieszą najbardziej, gdy wykonane są samodzielnie.Po przeczytaniu wszystkich punktów czujesz, że wystarczy zastosować się do wytycznych i automatycznie staniesz się fotografem? Może tak, może nie. Fotografia jest na tyle subiektywną pasją, że jedni są dobrzy w zdjęciach krajobrazowych, a inni wolą portrety.Jedni od razu chcą się zdjęciami dzielić, a inni w samotności zbierają kadry „do szuflady”. Można też wykonywać fotografie komercyjnie, za pieniądze i żyć z tego. Najważniejsze jednak, aby sprawiało Ci to przyjemność i według swojego stylu.*****Artykuł powstał we współpracy z CEWE - producentem kreatywnych fotokalendarzy, fotoksiążęk, fotoobrazów i fotoprezentów. Źródło zdjęć: Depositphoto, ThinkstockPhotos