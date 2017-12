Copywriting sprzedażowy. Treści, które sprzedają

4.12.2017 Warsztat reportera

Marta Bober, PR Manager Conture

Nie jest większym odkryciem stwierdzenie, że trudno jest dzisiaj cokolwiek sprzedać - zarówno w internecie, jak sklepie stacjonarnym. Copywriting sprzedażowy polega na posługiwaniu się technikami perswazyjnymi, do których należy np. storytelling czy też neuromarketing.

Wejdź w rolę swojego odbiorcy i dopasuj słowa

Zasady copywritingu sprzedażowego

Rosnąca każdego dnia konkurencja i przesyt produktów i usług powoduje, że klient czuje się przytłoczony, zmęczony i zniechęcony. Mnogość ofert wprawia o zawrót głowy i wcale nie pomaga podjąć słusznej decyzji zakupowej. Marki sięgają po sprawdzone narzędzia ułatwiające promocję i wyróżnienie się na tle silnej konkurencji. Do jednych z nich należy copywriting sprzedażowy. Słowa posiadają dużą moc, z której warto czerpać. O czym należy pamiętać decydując się na te narzędzie?Copywriting sprzedażowy polega na posługiwaniu się technikami perswazyjnymi, do których należy np. storytelling czy też neuromarketing. Osoby tworzące treści wykorzystują wiedzę z zakresu budowania atrakcyjnych historii, z którymi utożsamiają się klienci oraz informacje związane z psychologią społeczną. Celem staje się spojrzenie na oferowany produkt czy usługę z perspektywy klienta po to, by móc w pełni zrozumieć i zaspokoić jego potrzeby.Co ważne, copywriting sprzedażowy nie może być naszpikowany treściami reklamowymi i hasłami sztucznie nawołującymi do zakupu. Nie jest sztuką napisać artykuł, który od pierwszych słów zachwalać będzie cechy produktu. Pamiętaj o tym, że dzisiaj konsumenci są świadomymi odbiorcami, dlatego proponowanie szablonowych rozwiązań i nachalnych porad nie przybliżą marki do zwiększenia liczby klientów i podwojenia zysków.Każdy rodzaj tekstu rządzi się swoimi zasadami. Jakie obowiązują podczas tworzenia treści sprzedażowych?Copywriting sprzedażowy wymaga od nas wysiłku i cierpliwości. Choć efekty pracy z tekstem nie przyjdą od razu, warto na nie poczekać. Moc słowa może doprowadzić markę do sukcesu i być stabilnym pomostem pomiędzy firmą a jej klientami.