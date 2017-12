Na czym polega i jakie korzyści daje oklejanie samochodów?

11.12.2017 Rynek medialny

Błażej Cieślar

Popularność, jaką zyskało oklejanie samochodów, można tłumaczyć kilkoma zaletami takiego zabiegu. Najczęściej jednak decydujemy się na taki krok przy zarysowaniu karoserii lub przy chęci zmiany koloru naszego pojazdu. Sprawdźmy, co zyskamy na oklejeniu pojazdu i czy warto to w ogóle robić.

Zalety folii samochodowej

Jak przygotować się do oklejenia auta?

Oklejanie samochodów niesie ze sobą zarówno korzyści estetyczne, jak i praktyczne. Dzięki możliwości zmiany koloru swojego auta możemy zadbać o jego atrakcyjny wygląd. Możemy także wykorzystać ten zabieg do umiejscowienia nadruku, logo czy konkretnego wizerunku na powierzchni samochodu, co znajduje swoje zastosowanie wśród rajdowców, którzy poza motoryzacją dbają także o odpowiedni image na torze. Bardzo często metoda ta jest wykorzystywana jako sposób na darmową, ruchomą reklamę – wystarczy zamieścić logo danej firmy, aby w naturalny sposób zwracać uwagę wszystkich przechodniów. Najlepsze w tym rozwiązaniu jest to, że poza początkową inwestycją w nadruk, reklama jest później prowadzona nieustannie – zawsze, gdy ktoś mija pojazd. Jeżeli natomiast chodzi o zmianę wyglądu auta w mniej krzykliwy sposób, to jest to także świetna alternatywa dla lakierowania. Nie tylko koszta takiej operacji są znacznie bardziej zachęcające, lecz także zyskujemy dodatkową warstwę ochronną przed drobnymi uszkodzeniami i zarysowaniami. Samochód musi być oczyszczony ze wszelkich zanieczyszczeń, a zarysowania usunięte, gdyż każde zabrudzenie prędzej czy później zacznie wybrzuszać folię, co zepsuje cały efekt i sprawi, że pojazd będzie wyglądał niedbale i nieestetycznie. Dlatego dokładne wyczyszczenie jest pierwszym, a zarazem niezbędnym krokiem. Następnie warto przekazać sprawę w ręce profesjonalistów, którzy dzięki odpowiednim urządzeniom dokładnie nałożą folię w sposób, który nie będzie wymagał żadnych poprawek oraz posłuży przez długi czas.Świetną sprawą jest fakt, że folię można w łatwy sposób usunąć, tym samym przywracając samochód do jego poprzedniego stanu. Pozwala to nie tylko na bardzo szybkie i proste metamorfozy pojazdu, lecz także na jego bezproblemową sprzedaż, gdyż kupujący z reguły preferują pojazdy w stanie klasycznym.Ze względu na łatwość zakładania oraz niskie ceny takiego zabiegu, oklejanie samochodów stało się popularnym sposobem na, zmianę kolorystyki pojazdu, wyrażenie siebie, a także na zwiększenie ochrony przed drobnymi uszkodzeniami. Biorąc pod uwagę sprawność, z jaka przebiega cały proces oraz upodobania młodszych pokoleń, bardzo możliwe jest, że wkrótce będziemy widywać takie „kolorowe" samochody coraz częściej.