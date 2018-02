Widoczność reklam w polskim internecie spada

19.02.2018 Rynek medialny

Paweł Usakowski

Po wzrostach w poprzednich kwartałach, IV kwartał roku przyniósł zauważalne pogorszenie wskaźników viewability reklam display w Polsce. W ostatnim kwartale roku wskaźnik viewability spadł do poziomu 50 proc. Średni czas kontaktu z reklamą display również zmalał - do 20,7 sekund - wynika z opublikowanego przez firmę Meetrics międzynarodowego raportu „Viewability Benchmark Report” dotyczącego widoczności reklam.

źródło: Viewability Benchmark Report 4Q2017, Meetrics

Halfpage (65 proc. i 27,8 sekundy)

Skyscraper (61 proc. i 44,4 sekundy)

Billboard (50 proc. i 12,1 sekundy)

Medium Rectangle (40 proc. i 18,8 sekundy)

Polska lepsza tylko od Szwajcarii

Austria - 67%

Włochy - 63%

Francja - 62%

W IV kwartale 2017 wskaźniki widoczności reklam display mocno ucierpiały, czego powodem jest duży natłok reklam w tej najważniejszej sprzedażowo części roku. W porównaniu do III kwartału , wskaźnik widoczności reklam displayowych stracił w Polsce łącznie pięć punktów procentowych i za IV kwartał wyniósł 50 procent (wobec 55 proc. w III kw.). Średni czas kontaktu z reklamą display spadł w IV kwartale do 20,7 sekundy (wobec 27,5 sekundy w III kwartale).- Ten trend nie jest dla nas zaskoczeniem - komentuje Tomasz Piątkowski, Country Manager Poland w Meetrics - Ze względu na sezonowość, liczba kampanii reklamowych jest najwyższa właśnie w czwartym kwartale. Spadek współczynników widoczności pokazuje wyraźnie, że w momencie gdy dynamicznie rośnie zapotrzebowanie, zasoby reklam display okazują się niewystarczające. Tworzenie zasobów reklamowych o większym potencjale viewability pozostaje w tym momencie kluczową kwestią dla rozwoju rynku reklamy digital w Polsce. Co oczywiste, ale warte podkreślenia, viewability na poziomie 50 proc. oznacza, żeJeśli chodzi o formaty reklamowe to wskaźniki średniej widoczności reklam osiągnęły na polskim rynku wyglądają następująco:W IV kwartale Polska z wynikiem 50 proc. znalazła się na końcu europejskiej stawki jeśli chodzi o wskaźnik viewability dla reklam display. Liderami są natomiast:Gorszy wynik od Polski reklama display zanotowała tylko w Szwajcarii (48 proc.). Średnia europejska wyniosła w IV kwartale 62 proc. (viewability) i 20,9 sekund (czas kontaktu z reklamą).Lepiej wypadła w IV kwartale na polskim rynku reklama wideo. Tutaj wskaźnik viewability osiągnął 56 procent, a średni czas kontaktu z reklamą wideo wyniósł 17,8 sek.Meetrics w swoich badaniach opiera się na definicji viewability rekomendowanej przez IAB i Media Rating Council. Reklama jest uważana za widoczną jeśli co najmniej 50 proc. jej powierzchni jest widoczna na ekranie przez co najmniej sekundę (dla reklam wideo - przez co najmniej 2 sekundy).Pełny raport „Viewability Benchmark Report” za IV kwartał 2017 można pobrać tutaj: http://bit.ly/MBRQ42017