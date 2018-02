Wielkie reklamy online kontra AdBlock. Polska na czele w obu kryteriach

26.02.2018 Rynek medialny

Internetowe reklamy wielkoformatowe stanowią 14% polskiego rynku online - wynika z analiz firmy Gemius. To największy odsetek ze wszystkich badanych rynków. W zderzeniu z danymi o rosnącej popularności blokowania reklam - robi to w Polsce co trzeci internauta - pora postawić pytanie o ich przyszłość.

źródło: gemiusAdReal

w Rumunii reklamy o dużych formatach stanowią 9 proc. rynku,

w Niemczech jest to 8 proc.,

we Francji i na Ukrainie już tylko 5 proc.

Reklamy blokuje 11% użytkowników internetu na świecie,

w ciągu roku 2017 wykorzystanie adblocków na świecie wzrosło o 30%.

Standard widoczności dla formatów przekraczających 242 500 pikseli wynosi 30 proc. kreacji w polu widzenia przez minimum 1 ciągłą sekundę.

To niższy próg w porównaniu z pozostałymi reklamami display oraz wideo, które muszą się znaleźć w polu widzenia użytkownika w minimum 50 proc., aby zostały uznane za widoczne.

Widoczność reklam w polskim internecie spada

źródło: Viewability Benchmark Report 4Q2017, Meetrics

Przyszłość reklam wielkoformatowych

Co siódma reklama wyświetlana polskim internautom ma wymiary większe niż 242 500 pikseli, wynika z danych gemiusAdReal. Dla porównania:Jednocześnie Polska jest w czołówce krajów, w których internauci blokują reklamy za pomocą adblocka. Robi to już co trzeci internauta w naszym kraju, a z danych za rok 2017, opublikowanych przez Page Fair wynika, żeWielkoformatowe reklamy stały się tematem publicznej dyskusji podjętej przez IAB Polska w sprawie wyznaczania standardów widoczności reklam w internecie . W październiku ubiegłego roku rekomendacje dotyczące pomiaru viewability zostały uzupełnione o osobne wytyczne dla reklam display o dużej powierzchni.Tymczasem, jak wynika z cyklicznych badań widoczności reklam, publikowanych przez firmę Meetrics, w IV kwartale 2017 wskaźniki widoczności reklam display mocno ucierpiały . W porównaniu do III kwartału, wskaźnik widoczności reklam displayowych stracił w Polsce łącznie pięć punktów procentowych i za IV kwartał wyniósł 50 procent (wobec 55 proc. w III kw.). Średni czas kontaktu z reklamą display spadł w IV kwartale do 20,7 sekundy (wobec 27,5 sekundy w III kwartale).- Spadek współczynników widoczności pokazuje wyraźnie, że w momencie gdy dynamicznie rośnie zapotrzebowanie, zasoby reklam display okazują się niewystarczające. Tworzenie zasobów reklamowych o większym potencjale viewability pozostaje w tym momencie kluczową kwestią dla rozwoju rynku reklamy digital w Polsce - komentował wyniki badania Tomasz Piątkowski, Country Manager Poland w Meetrics. - Co oczywiste, ale warte podkreślenia, viewability na poziomie 50 proc. oznacza, że dokładnie połowa budżetów digital była w Polsce w IV kwartale wydawana nieefektywnie.Na przyszłość reklam wielkoformatowych zaważy również wchodząca w życie inicjatywa Google’a, której celem jest blokowanie reklam w przeglądarce Chrome niezgodnych ze standardami Coalition for Better Ads. W ten sposób komfort internautów w trakcie korzystania z sieci ma znacząco wzrosnąć. Co więcej, oczekuje się, że zmaleje zapotrzebowanie użytkowników sieci na instalowanie zewnętrznych oprogramowań blokujących wszystkie reklamy na danej stronie WWW.- Zmieniające się standardy na rynku reklamy online z pewnością mogą wpłynąć na kondycję reklam wielkoformatowych. Rok 2018 pokaże, czy w nowej rzeczywistości znajdzie się na nie miejsce - komentuje Marta Wiercińska z Gemiusa.Przewidywania i prognozy dla całego rynku reklam internetowych nie zawsze są optymistyczne. Autorzy raportu TMT Predictions 2018 z Deloitte przewidują , że do końca 2018 roku połowa dorosłych osób w krajach rozwiniętych będzie posiadać co najmniej dwie subskrypcje mediów w kanałach online, więc niektórzy wydawcy już teraz uznają próby generowania przychodów z reklam online za stratę czasu.