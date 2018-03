Czytelnictwo prasy kobiecym okiem. PBC zbadały, co i jak czytają panie

12.03.2018 Rynek medialny

Z analizy, opublikowanej przez Polskie Badania Czytelnictwa, wynika, że wśród Polek czytających prasę 64% to mężatki, 70% to kobiety wykształcone, 55% pracuje na pełny etat, 25% uważa, że stać je na wszystko a 65% korzysta z usług kosmetyczki przynajmniej raz w roku.

Dzienniki

952 000 - Fakt

694 000 - Gazeta Wyborcza

419 000 - Super Express

Tygodniki

3 738 000 - Życie na Gorąco

2 828 000 - Tele Tydzień

2 549 000 - Chwila dla Ciebie

Dwutygodniki

2 228 000 - Przyjaciółka

2 122 000 - Pani Domu

1 707 000 - Viva

Miesięczniki

1 974 000 - Skarb

1 920 000 - Twój Styl

1 419 000 - Claudia

Dwumiesięczniki

323 000 - Samo Zdrowie

255 000 - Dom & Wnętrze

190 000 - Sól i Pieprz

37% osób o dochodach powyżej pięciu tysięcy złotych, które kupują dobra luksusowe, czyta nie mniej niż dziesięć tytułów prasowych.

o dochodach powyżej pięciu tysięcy złotych, które kupują dobra luksusowe, czyta nie mniej niż dziesięć tytułów prasowych. Kolejne 30% tej grupy regularnie czyta między cztery a dziewięć tytułów.

Profil Polki-czytelniczki powstał na podstawie danych, opublikowanych przez Polskie Badania Czytelnictwa i Kantar Millward Brown. Badanie obejmowało okres od stycznia do grudnia 2017 roku. Oprócz charakterystyki czytelniczek, PBC i Kantar podały też, które tytuły są najpopularniejsze wśród damskiej części czytelniczego rynku.Z niedawnych badań PBC „Luksus kocha prasę” wynika też, że poziom czytelnictwa prasy jest bezpośrednio powiązany z zasobnością portfeli Polaków. Wraz z rosnącymi dochodami rośnie liczba czytanych pozycji prasowych.- Czytanie prasy to pewien element kapitału kulturowego. Ten kapitał nieodzownie towarzyszy ludziom bogatym czy ludziom o dochodach powyżej pięciu tysięcy złotych - mówił agencji informacyjnej Newseria Biznes Waldemar Izdebski, prezes Polskich Badań Czytelnictwa. - Jeżeli na rynku prasy czytelnictwo tytułów może wynosić 6–7 proc. w skali kraju, to w tej grupie wynosi 10-15 procent.***Większość najpopularniejszych tytułów prasowych czytać można również w wersji elektronicznej - w formacie PDF i EPUB. Pełną lista dostępnych tytułów znajdziecie w dziale PRASA CYFROWA sklepu Reporterzy.info