Geotargetowanie. Jak skutecznie dotrzeć do odbiorcy w reklamie DOOH

26.03.2018 Marketing i PR

Diana Polska, Marketing & PR Manager w MyLED

Dzięki wykorzystaniu geolokalizacji w kampanii DOOH reklamodawca jest w stanie dotrzeć do publiczności ze swoim komunikatem z większą skutecznością. Takie działania marketingowe wpływają na trafność przekazu, co z kolei pozytywnie przekłada się na zwiększenie sprzedaży i wzrost liczby lojalnych klientów.

fot. MyLED

Wykorzystując geotargetowanie w cyfrowej reklamie OOH w połączeniu z innymi kreatywnymi możliwościami daje reklamodawcy szansę na precyzyjniejsze dotarcie do potencjalnego klienta i zwiększenie jego zaangażowania w odbiór kampanii.Świetnym przykładem tego typu realizacji w Polsce jest nagrodzona na konkursie Mixx Awards 2017 kampania śniadaniowa McDonald’s, którą zrealizowała agencja reklamowa MyLED we współpracy z domem mediowym OMD. W spocie reklamowym wykorzystano szereg kreatywnych możliwości reklamy digital out-of-home, takich jak: geotargetowanie, pobieranie treści w czasie rzeczywistym czy cross online z offline. Nośniki użyte w kampanii zostały dobrane pod kątem atrakcyjności dla danego miasta, największej grupy odbiorców oraz odległości od restauracji McDonald’s. Na ekranach wyświetlane były komunikaty z informacją o czasie dojazdu do najbliższej restauracji. Było to możliwe, dzięki API Google, skąd pobierano w czasie rzeczywistym informacje na temat natężenia ruchu w konkretnych lokalizacjach. Emisja spotów odbywała się w godzinach dostosowanych do oferty śniadaniowej w McDonald’s (6.00 - 10.00). Kampania trwała 7 dni i przyciągnęła uwagę blisko 5 milionów osób.Z zagranicznych realizacji, warto przytoczyć kampanię Vauxhall Motors. W reklamie wykorzystano dane dotyczące natężenia ruchu samochodowego. Wyświetlane kreacje spotów były uzależnione od prędkości z jaką poruszały się pojazdy na drodze. Podczas, gdy kierowcy stali w korku - na ekranie ukazywały się komunikaty dotyczące nowych rozwiązań technologicznych, dostępnych w nowym modelu Insignia Grand Sport. Informacje bardziej ogólne na temat pojazdu pojawiały się natomiast w momencie, kiedy samochody przejeżdżały obok reklamy z większą prędkością.Inną firmą wykorzystującą w swojej kampanii możliwość geotargetowania jest Skoda. Działania reklamowe miały na celu zachęcić kierowców do wyjazdu z miasta, odpoczynku na łonie natury, a przy okazji promować nowy model samochodu Kodiaq SUV na tle zachwycających widoków z czterech najpiękniejszych zakątków Wielkiej Brytanii. W kampanii wykorzystano statystyki API Google, które pozwoliły na wyświetlanie w danym momencie dokładnego czasu podróży do miejsca przedstawionego na ekranie. Spoty były wyświetlane na ekranach znajdujących się w centrach handlowych oraz nośnikach outdoorowych, ulokowanych w przestrzeniach miast o dużym natężeniu ruchu.Trafny przekaz jest sednem marketingu i reklamy. Przedstawianie potencjalnemu klientowi oferty bądź produktu w odpowiednim momencie jest kluczowe dla zapewnienia zysku i zwiększenia sprzedaży. Geolokalizacja pozwala na dostosowanie komunikatu do danego miejsca i czasu jego wyświetlania, oraz sprawia że kampania zostanie zauważona i zapamiętana przez odpowiedniego odbiorcę.