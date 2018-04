Rolki Reggae Rajd pod patronatem Reporterzy.info

9.04.2018 Rynek medialny

Dwa wielkie serducha, cztery pary rolek, dwanaście kółek, dwadzieścia dni, TYSIĄC kilometrów. Agata i Wojtek Miszewscy, małżeństwo rasta-wariatów z Oleśnicy na Dolnym Śląsku, ruszają na najbardziej zwariowany projekt charytatywny tego roku - Rolki Reggae Rajd. Patronem medialnym jest tygodnik Reporterzy.info.

fot. RolkiReggae.pl

Agata na rolkach jeździ od dwudziestu lat. Wojtka namówiła niecałe dwa lata temu. Dziś jazda na rolkach to ich pasja, sposób na życie i miłość. I sposób na pomaganie mniejszym, słabszym, chorym, niepełnosprawnym.Stąd pomysł na Rolki Reggae Rajd. 15 czerwca Agata i Wojtek wystartują ze Zgorzelca. W ciągu 20 dni przejadą na rolkach ponad tysiąc kilometrów, by 4 lipca zameldować się na mecie - na Ostróda Reggae Festival, największym festiwalu reggae w Polsce.Wszystko po to, żeby pomóc w zbiórce funduszy na specjalistyczną terapię wzroku dla podopiecznych: Kuby i Stasia Jóźwików, bliźniaków z Żarek Średnich, niedaleko Zgorzelca.Chłopcy mają 7 lat. Są wcześniakami. Urodzili się w 29 tygodniu ciąży, co dramatycznie odbiło się na ich zdrowiu. Staś ma autyzm, zaburzenia zachowania, dysplazję oskrzelowo-płucną. Wygrał walkę z sepsą, wylewem III stopnia i odklejeniem siatkówki. W wieku 4 lat przeszedł zabieg podniesienia mięśni oczu. Nadal zmaga się z padaczką, oczopląsem, astygmatyzmem i niedowidzeniem. Uczy się mówić. Kuba już kilka razy otarł się o śmierć. Dopiero po ponad miesiącu od urodzenia złapał pierwszy, samodzielny oddech. Jeszcze w szpitalu przeszedł zapalenie płuc, żółtaczkę, anemię. Zaraz po urodzeniu miał pierwszą operację laserowego leczenia siatkówki obu oczu. Dziś nie chodzi. Nie mówi. Z powodu zaburzeń kory wzrokowej reaguje tylko na światło. Ale uśmiecha się i reaguje na głos.Agata, Wojtek i wszyscy zaangażowani w Rolki Reggae Rajd postanowili pomóc Stasiowi, Kubie i ich mamie w zebraniu pieniędzy na terapię tyflopedagogiczną wzroku dla bliźniaków. Dzięki niej Staś i Kuba mogą widzieć. Cel to 10 tysięcy złotych. Dla mamy bliźniaków - zdecydowanie za dużo. Z pomocą dobrych ludzi - może się udać!Zapraszamy do kibicowania! Więcej o Rolki Reggae Rajd, Stasiu, Kubie, Agacie i Wojtku:Przygotowania do Rajdu i relacje z trasy:Bartłomiej Dwornik✉ rolki2018@maleserduszka.pl