Kobiety w mediach. Wyniki badania European Journalism Observatory

W największych europejskich mediach zdecydowanie dominują mężczyźni. Są autorami ponad 41% publikowanych materiałów. Kobiety - dziennikarki podpisywane są pod artykułami niemal dwukrotnie rzadziej. Więcej jest nawet artykułów anonimowych i agencyjnych - wynika z badania Europejskiego Obserwatorium Dziennikarskiego.

41% - mężczyźni

23% - kobiety

36% - materiały anonimowe i agencyjne

W ramach międzynarodowego badania, przeprowadzonego przez badaczy Europejskiego Obserwatorium Dziennikarskiego EJO , przeanalizowane zostały najbardziej eksponowane materiały newsowe, biznesowe, komentarze i ilustracje. Analizie poddane zostały największe tytuły prasowe i internetowe w Czechach, Hiszpanii, Łotwie, Niemczech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii, Ukrainie, Wielkiej Brytanii i Włoszech.W skali całego badania, dziennikarze - mężczyźni niemal dwukrotnie częściej figurują jako autorzy najbardziej eksponowanych materiałów prasowych i internetowych. Szczegółowe wyniki to:Największe różnice odnotowane zostały we Włoszech (63 do 21%) i w Niemczech (58 do 16%). Jedynym krajem, w którym większość eksponowanych publikacji tworzą kobiety jest Portugalia. Tutaj uzyskany został wynik 31 do 20% na korzyść dziennikarek. Jednocześnie warto zaznaczyć, że prawie połowa wszystkich publikacji w portugalskich mediach to materiały anonimowe lub agencyjne.- Także i w Polsce to mężczyźni dziennikarze, politycy, eksperci są bardziej widoczni od kobiet. Jednak dysproporcja nie jest tak rażąca jak np. w przypadku Niemiec czy Włoch - piszą autorzy badania z Europejskiego Obserwatorium Dziennikarskiego. - Teksty przygotowane przez mężczyzn stanowiły 37% materiałów opublikowanych we wszystkich czterech badanych tytułach: Gazecie Wyborczej, Fakcie, Onet.pl oraz Wp.pl. Teksty przygotowane przez kobiety to 24%. Te wyniki mogą sugerować, że kobiety znacznie rzadziej są bohaterkami tekstów; teksty rzadziej dotyczą kobiet; materiały dotyczące spraw ogólnych częściej ilustrowane są zdjęciami mężczyzn niż kobiet.Z badania EJO wynika również, że mężczyźni przeważają nie tylko jako autorzy tekstów, ale również jako bohaterowie ilustracji do publikowanych materiałów. TutajW polskich mediach ta dysproporcja zbliżona jest do europejskiej średniej. Nad Wisłą 39% opublikowanych ilustracji przedstawiało mężczyzn, zaledwie 14%kobiety. Autorzy analizy odnotowali, że częściej niż kobiety na ilustracjach znajdowały się inne obiekty (przedmioty, dzieci, grupy mieszane).Więcej na temat badania: Jakie miejsce w europejskich mediach zajmują kobiety?