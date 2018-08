Narzędzia SEO, których warto używać przy pozycjonowaniu

13.08.2018 Marketing i PR

Szymon Słowik

Mimo tego, że na rynku cały czas pojawiają się nowe i ulepszone rozwiązania dla branży SEO, trzeba pamiętać, że nawet te najbardziej zaawansowane nie wykonają za nas całej pracy. Ważne więc, aby obserwować zmieniającą się branżę oraz szukać rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

SEO SpyGlass

Sitebulb

SurferSEO

SEOquake

Senuto

Keyword Hero

SpyGlass wchodzi w skład zestawu aplikacji SEO Power Suite i pozwala przeprowadzić analizę profilu linków klienta i jego konkurencji. Pracując z tym narzędziem dotrzesz do szeregu linków z zoptymalizowanymi tekstami zakotwiczenia, które wspierają budowanie wysokich pozycji w Google Podobne funkcje mają również narzędzia Majestic czy Ahrefs. Są one jednak często blokowane przez webmasterów i specjalistów SEO, więc sugeruję, aby się do nich nie ograniczać.SpyGlass pomaga również ocenić ryzyko otrzymania kary w związku z pozyskanym linkiem i wspiera analizę jakościową profilu linków poprzez różne kryteria dywersyfikacji, takie jak linki do strony głównej vs. linki do podstron, graficzne vs. tekstowe, dofollow vs. nofollow.Sitebulb to crawler, czyli narzędzie do zbierania informacji o WWW poprzez przechodzenie przez każdą stronę w strukturze. Dzięki temu, użytkownik gromadzi dane nie tylko o pojedynczych podstronach, ale o całym serwisie. Przewaga Sitebulb nad innymi tego typu narzędziami polega na tym, że większość crawlerów na rynku analizuje serwisy link po linku, co może skutkować pominięciem problemów istotnych z perspektywy SEO.Narzędzie umożliwia również korzystanie z takich źródeł informacji jak mapa XML, Google Analytics i Google Search Console. Niewątpliwie dodatkowym atutem Sitebulb jest też prosty i przejrzysty interfejs.Ten polski produkt znajdujący się póki co w fazie demo pozwala analizować stan czynników on-page (np. liczba słów, rozmiar strony). W SurferSEO możesz wybrać określoną frazę i lokalizację, a narzędzie pobierze dane i przystępnie je zwizualizuje.SurferSEO pozwala również zaobserwować, czy między szybkością ładowania strony a osiąganymi pozycjami występuje korelacja. Jest to bardzo przydatne i perspektywiczne narzędzie w świecie SEO rządzonym nie przez uniwersalne wskaźniki, ale przez analizę konkretnych nisz, czy też konkretnych fraz.SEOquake to wtyczka m.in. do Chrome, dzięki której możemy analizować strony internetowe z poziomu przeglądarki. Umożliwia ona sprawdzenie podstawowych wskaźników SEO, jak na przykład zagęszczenie słów kluczowych, liczba stron w indeksie czy liczba backlinków. Analiza z wykorzystaniem SEOquake pozwala zidentyfikować najczęściej pojawiające się na stronie frazy 2-, 3- i 4- wyrazowe. Dzięki temu możemy dostrzec, jak bardzo zróżnicowany jest tekst, czy wykorzystane zostały synonimy oraz jakie w nim dominują frazy.Senuto jest idealnym narzędziem do przygotowywania kompleksowych raportów SEO. Poza podstawowymi raportami (analiza widoczności, badanie słów kluczowych), narzędzie posiada kilka mniej znanych, a bardzo przydatnych funkcji.Pierwsza z nich to Trendujące Słowa w raporcie Cechy słów. Ocenisz tam ogólną sezonowość tematyki witryny i wyszukasz frazy, których popularność w danym miesiącu jest większa. Dzięki tym informacjom możesz przygotować się do pozycjonowania określonego tematu, kategorii lub produktu z odpowiednim wyprzedzeniem.Warto też zwrócić uwagę na narzędzia znajdujące się w Bazie słów kluczowych. Poza statystykami określonych fraz, można tam znaleźć dane przydatne na etapie planowania architektury informacji czy tworzenia planu contentowego. W Generatorze Pytań wyszukasz gotowe pomysły na artykuły, zaś w narzędziu Zależne Słowa znajdziesz synonimy i frazy powiązane. Pomoże Ci to zaplanować architekturę informacji, która podniesie topical authority Twojej strony.To narzędzie, w którym sprawniej przeanalizujesz słowa kluczowe w Google Analytics, gdzie wiele danych ukrywa się pod etykietą (other). Oczywiście kopalnią wiedzy na ich temat jest AdWords, natomiast alternatywą pokazującą stricte ruch organiczny jest właśnie Keyword Hero. Narzędzie łączy dane o słowach kluczowych z danymi o sesji, przez co umożliwia dokładniejszą analizę, również na poziomie konkretnej frazy.Przeczytaj pełną wersję artykułu pod adresem: https://www.senuto.com/narzedzia-seo-ktorych-prawdopodobnie-nie-uzywasz-a-powinienes