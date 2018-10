Real time marketing. Możliwości i efekty kampanii "tu i teraz"

8.10.2018 Marketing i PR

Diana Polska, marketing & PR manager w MyLED

Reklamy outdoor mogą towarzyszyć odbiorcom zawsze w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie. Pod warunkiem, że są dobrze użyte. Oto przykłady, jak wykorzystać je optymalnie.

Fashion Week w wersji DOOH

Najnowsze doniesienia z królewskiego pałacu

Sportowe emocje na cyfrowym ekranie

Jednym z kanałów, za pomocą którego marketerzy komunikują się z odbiorcami w czasie rzeczywistym jest DOOH. Według danych opublikowanych przez IGRZ, estymowany wzrost wydatków przeznaczonych na reklamę zewnętrzną dla pierwszego półrocza 2018 roku wynosi 8,8%, w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim.Podobny zwrot możemy odnotować w Wielkiej Brytanii. Według Outsmart, popularność reklamy zewnętrznej wzrosła o 5,3% w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 roku, osiągając wartość 267 milionów funtów w pierwszym kwartale 2018 roku.Tak wysokie wyniki zawdzięczamy inwestycjom w szeroko rozumiany outdoor oraz wzrostowi popularności cyfrowych ekranów LED. Wyniki te potwierdzają kampanie, które dzięki nowym rozwiązaniom mają szansę na dotarcie do odbiorców z jeszcze większą skutecznością.Z okazji 10-lecia istnienia marki Victoria Beckham - na cyfrowych ekranach LED zlokalizowanych przy Piccadilly Circus wyemitowano na żywo relację z pokazu London Fashion Week. Transmisja będąca zwieńczeniem kampanii out-of-home marki rozpoczęła się 16 września. Przez tydzień ekrany LED wyświetlały zdjęcia Davida wykonane przez niemieckiego fotografa Juergena Tellera.Z kolei 16 września od 9.55 relacjonowała cały przebieg pokazu mody Victorii Beckham na londyńskiej ulicy Dover. Kampania została zrealizowana przez Ocean Outdoor, który obsługuje Piccadilly Lights w imieniu Landsec.Równie aktualną reklamę DOOH w Wielkiej Brytanii przeprowadził w kwietniu znany producent artykułów szkolnych - Tinc, który świętował narodziny trzeciego królewskiego dziecka w czasie rzeczywistym. Pierwsze spoty z gratulacjami skierowanymi do księcia i księżnej Cambridge, pojawiły się już w przeciągu 2 minut od oficjalnego ogłoszenia narodzin nowego potomka rodziny królewskiej. Oryginalna kreacja, która powiązała doniesienia o królewskim dziecku z męską ofertą sklepu Tinc, została aktywowana na 50 ekranach LED w całym kraju i w pełni wykorzystywała cyfrowe możliwości tego medium.Miesiąc później Ocean Outdoor dołączył do królewskich uroczystości weselnych. Dwa największe ekrany reklamowe w Londynie dzień przed ślubem Księcia Harry`ego i Meghan Markle transmitowały zdjęcia szczęśliwej młodej pary oraz dołączyły do narodowych uroczystości weselnych, które miały miejsce 19 maja 2018 r. Zdjęcia z długo wyczekiwanego ślubu pojawiły się na słynnych ekranach Piccadilly Lights oraz Full Motion w Westfield Square.Dodatkowo, zdjęcia nowożeńców wraz z gratulacjami były wyświetlane na Piccadilly Circus przez 40 sekund, dwa razy na godzinę od sobotniego popołudnia do niedzieli wieczorem.Równie nietypową kampanię zrealizowała również w Polsce dla Legii Warszawa - agencja reklamowa Jet Line. Kampania na cyfrowych ekranach LED została uruchomiona w lipcu i będzie trwała przez cały okres rozgrywek Legii w Ekstraklasie. Na siedmiu ekranach znajdujących się w centrum stolicy, w tym 6 znajdujących się przy DH Centrum i jednym umieszczonym przy Cepelii na Al. Jerozolimskich, będą emitowane spoty informujące o zbliżających się rozgrywkach i zachęcające przechodniów do wspólnego kibicowania.W dzień meczu, tuż przed jego rozpoczęciem na ekranach pojawi się streaming z odśpiewanego przez kibiców i piłkarzy utworu “Sen o Warszawie”. Emisja będzie dostępna z dźwiękiem, co jest niestandardową możliwością wykorzystywaną przy tego typu kampaniach. W trakcie trwania meczu, dzięki cyfrowym ekranom LED, odbiorcy znajdujący się poza domem będą mogli śledzić na bieżąco wyniki rozgrywek.Wyżej opisane kampanie są świetnym dowodem na to, że DOOH to jak najbardziej aktualne medium, które jest w stanie towarzyszyć odbiorcom zawsze w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie.