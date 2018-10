Trendy w reklamie wideo. Polski rynek na tle regionu

29.10.2018 Marketing i PR

Andrzej Goleta, Adexon

Najwyższy wskaźnik VTR osiągają reklamy trwające maksymalnie 7 sekund. Mimo to, reklamodawcy wciąż wybierają nieco dłuższe formaty. Największy budżet na ten typ marketingu przeznacza branża motoryzacyjna. W rejonach Europy Wschodniej urządzeniami, na które reklamodawcy najchętniej kierują content wideo są deskopy, ekrany wielkoformatowe.

fot. Adexon

Wskaźniki skuteczności

Gdzie umieszczać treści wideo?

na początku stron (preroll),

pośrodku (midroll)

czy na końcu (postroll).

Kto najchętniej korzysta z treści wideo?

Dane Yandex pokazują, że duży udział w wydatkach na reklamę wideo ma mobile. Branża nieruchomości przeznacza na niego 23%, natomiast w handlu detalicznym wynosi on 27%. Z kolei w segmencie reklamy Smart TV liderem jest branża motoryzacyjna z wynikiem 14%.Tak jak w Polsce, również w Europie Wschodniej, reklama wideo jest skuteczna na każdym etapie ścieżki sprzedaży. Jednym z kluczowych wskaźników skuteczności reklamy wideo jest wskaźnik oglądalności, czyli tzw. VTR. Dostarcza on informacji o procesie wyświetlania danej reklamy.Z analizy danych w odniesieniu do długości filmów wynika, że najwyższy wskaźnik VTR, bo aż 98%, osiągają reklamy trwające maksymalnie 7 sekund. Mimo to, reklamodawcy wciąż wybierają nieco dłuższe formaty, najczęściej trwające od 8 do 11 sekund. Oglądalność takiego wideo sięga wtedy nawet 77%. Jeśli chodzi o wskaźnik CTR w odniesieniu do kampanii wideo - jest on dużo wyższy niż przy kampaniach display.Format ten stał się obecnie na tyle elastyczny, że możliwe jest umieszczenie go niemal w każdym miejscu reklamowym. Filmy mogą być wyświetlane na blogach, w aplikacjach mobilnych czy w mediach społecznościowych. Znacznie ma również to, w którym momencie wyświetlane są reklamy wideo:Z najnowszych danych raportu sieci reklamowej Yanex wynika, że najwięcej wyświetleń, bo aż 72%, stanowią prerolle.Jednak w przypadku Smart TV, sytuacja wygląda inaczej. Na tym nośniku, wiodącym formatem są midrolle. Dzieje się tak, ponieważ telewidzowie znacznie częściej oglądają wyświetlane treści do końca, a także filmy prezentowane na takich platformach są znacznie dłuższe – przekraczają 7 sekund.Wideo stało się formatem, który jest wykorzystywany niemal przez każdą branżę. Wszystko to za sprawą nieograniczonych możliwości przekazu i oferowania efektywnego dotarcia do grup docelowych . Według badań Yanex, w pierwszej połowie 2018 roku, na ten rodzaj przekazu reklamowego największy budżet przeznaczyła branża motoryzacyjna (ponad 28% wszystkich wydatków na reklamę).Drugie miejsce zajęły firmy świadczące usługi finansowe (banki, firmy ubezpieczeniowe, doradcy finansowi). Na podium znalazł się także sektor dóbr konsumpcyjnych FMCG z wynikiem 15%. Branże te są też w czołówce, jeśli chodzi o wyświetlenia reklam wideo. Na pierwszym miejscu pozostaje tu również branża motoryzacyjna. Natomiast kolejno są to FMCG oraz sektor usług finansowych.