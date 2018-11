Kossuth Rádió. Historia węgierskiego radia zaczyna się w meblowozie

19.11.2018 Historia mediów

Małgorzata Dwornik

Pocztowcy z Budapesztu eksperymenty z falami eteru zaczęli na początku lat XX. Dekadę później mogli pochwalić się najlepszym na świecie, radiowym parkiem technicznym. Dziś publiczna rozgłośnia to numer dwa na Węgrzech.

Siedziba węgierskiego radia w 1956 roku [fot. Gyula Nagy/CC 3.0/Wikimedia

kulturalne

polityczne

gospodarcze

sportowe

prognozy pogody

programy literackie

audycje dla dzieci

a nawet transmisje oper

Radio na Węgrzech oficjalnie nadaje

Stare pieśni węgierskie z XVII i XVIII wieku Imre Molnára w opracowaniu Aurél Kern

Imre Molnára w opracowaniu Aurél Kern utwory Liszta Szerelmi álmok i Bartóka Allegro Barbaro zagrał pianista Jenő Kerntler

i Bartóka zagrał pianista Jenő Kerntler Pieśniarz Erzsi Sándor wykonał pieśni z oper Donizettiego ( Linda di Chamonix) i Taubera ( Vogel im Walde )

i Taubera ( ) skrzypek Jenő Hubay wykonał własną kompozycję Csárdajelenet (Znaki czasów),

piosenkarz rumuńskiego pochodzenia Ferenc Székelyhidy zaśpiewał arietki z operetek Kalmara

Sandor Gyarmathy, główny reżyser

Ede Scherz i Rado Arpad, spikerzy

spikerzy Kern Aurel, dyrektor muzyczny,

dyrektor muzyczny, Tibor Polgár , akompaniator

, akompaniator Bernard Paskay , dyrektor techniczny

, dyrektor techniczny Stephen Tomcsányi i Endre Magyari, główni inżynierowie

główni inżynierowie Ferenc Lehiola, Istvan Bedi, Mihaly Burjan, Karoly Schöner - dźwiękowcy

Brukseli

Berlina

Wiednia

Oslo

Monachium

Bunt węgierskich miast

Upadek "nowoczesnego" radia. Idą zmiany

Stworzono stanowisko dyrektora handlowego. Został nim János Frigyesy

Przed mikrofonami zasiadły panie: Lídia Beöthy i Krisztina Skublics

i Rozszerzono dział informacyjny i podzielono na sekcje krajową i zagraniczną, za którą odpowiadał Jenő Nelky.

wprowadzono szkolenia dla radiooperatorów

zastosowano podział programowy (poranny i wieczorny)

poprawiono warstwę dźwiękową nagrywanych głosów

współpracowano z amatorami

wolności słowa

wolności prasy

reformie rolnictwa

Konfederacji Krajów Naddunajskich

Wojenny wzrost popularności. Do czasu

Külügyi negyedóra (Kwadrans spraw zagranicznych) - program przygotowywany z materiałów Ministerstwa Spraw Zagranicznych

(Kwadrans spraw zagranicznych) - program przygotowywany z materiałów Ministerstwa Spraw Zagranicznych Leventefélóra (Pół godziny dla Levente) - Levente była paramilitarną organizacją młodzieżową

(Pół godziny dla Levente) - Levente była paramilitarną organizacją młodzieżową Honvédműsor (Obrona) - materiały pochodziły z Ministerstwa Obrony Kraju

(Obrona) - materiały pochodziły z Ministerstwa Obrony Kraju Időszerű gazdasági tanácsadó (Aktualny doradca ekonomiczny) - program Ministerstwa Gospodarki Narodowej

(Aktualny doradca ekonomiczny) - program Ministerstwa Gospodarki Narodowej Mezőgazdasági félóra (Pół godziny dla rolnictwa) - audycja pod egida Ministerstwa Rolnictwa

(Pół godziny dla rolnictwa) - audycja pod egida Ministerstwa Rolnictwa Közművelődési előadássorozat (Seria wykładów publicznych)

Budapest múltja (historia Budapesztu)

(historia Budapesztu) Szeressük a magyar ipart (Pokochajmy węgierski przemysł), rozmowy z przedstawicielami różnych branż

(Pokochajmy węgierski przemysł), rozmowy z przedstawicielami różnych branż Magyar laboratóriumok (Węgierskie laboratoria) aktualne sprawy węgierskiej nauki

(Węgierskie laboratoria) aktualne sprawy węgierskiej nauki A tudomány műhelyéből (Z warsztatów naukowych) cykl autorstwa Kálmána Sztrókaya

(Z warsztatów naukowych) cykl autorstwa Rádiókrónika (Kronika radiowa) przygotowywana i prowadzona przez pisarza i dziennikarza Jenő Pappa

Pierwsze dźwięki z ulicznych megafonów

pieśni Beli Bartóka w wykonaniu chóru męskiego, prowadzonego przez Zoltána Vásárhelyi (13:15)

fragmenty opery Modesta Musorgskiego " Borys Godunow" (16:10)

poezję Hildy Gobbi w wykonaniu Tamása Majora (16:40)

fragmenty swojej powieści "A romok felett" ( Nad ruinami ) czytał Lajos Zilahy (17:15)

) czytał Lajos Zilahy (17:15) wiadomości w języku rosyjskim i program dla żołnierzy Armii Czerwonej (18:05)

Ferenc Liszt: fragment poematu muzycznego "Mazeppa" i XII rapsodia (19:30)

całość programu przeplatana była aktualnymi wiadomościami i utworami z nagrań

Hołd węgierskiej rewolucji. W nazwie i propagandzie

Népnevelők, ( opowieści ludowe )

( ) Néphadsereg híradója, ( wiadomości Armii Ludowej )

( ) Bányászműsor ( program dla górników)

( építőipari félóra, ( pół godziny z budowy )

( ) Szomszédaink, barátaink ( nasi sąsiedzi, nasi przyjaciele)

( Híradó a baráti népek országából, ( wiadomości z kraju przyjaznych ludzi)

( Szovjet napok, szovjet emberek, (radzieckie dni, ludzie radzieccy)

Gellért Endre

Iván Boldizsár

Endre Gömöri

Miklós Vásárhelyi

Zenei Újság (Wiadomości muzyczne)

Új Zenei Újság (Najnowsze wiadomości muzyczne)

Élő Zenés Posta (Muzyka na żywo)

Óvodások műsora (Przedszkolaki prezentują) blok programowy dla dzieci najmłodszych. Edukacja przez zabawę, spektakle, piosenki.

Csilicsala csodái ( Świat cudów) pod redakcją Sándora Török i Eszter Tóth. Program dla dzieci starszych. Konkursy, odpowiedzi na trudne pytania z historii, geografii, literatury, prezentacja własnej dziecięcej twórczości a wszystko w świecie czarów i magii.

( pod redakcją Program dla dzieci starszych. Konkursy, odpowiedzi na trudne pytania z historii, geografii, literatury, prezentacja własnej dziecięcej twórczości a wszystko w świecie czarów i magii. Ifjúság Hangja (Głos młodzieży) program dla pionierów węgierskich

Ifjú Figyelőt (monitor młodzieżowy) pod redakcją Tibora Huszára . Program dla słuchaczy 14-22 lata. Zajmował się filozoficznym podejściem do świata.

pod redakcją . Program dla słuchaczy 14-22 lata. Zajmował się filozoficznym podejściem do świata. Művészek az Ifjúsági Rádió mikrofonja előtt (Młodzi artyści przed mikrofonem) aktor Edit Tertinszky prowadził artystyczne warsztaty radiowe.

Szturm na radio Kossuth

klasie muzycznej

lektoratach języka angielskiego, rosyjskiego i francuskiego

archeologii

historii sztuki

ekonomii

astronomii

historii

literatury i muzyki

Nowa rzeczywistość

najnowszy świat dźwięku, najświeższe wiadomości, profesjonalne podejście do tematów czyli radio na najwyższym poziomie.

jest słyszalne w całej Europie Środkowej.

od 1 lutego 2007 roku nadaje 24 godziny na dobę w systemie URH.

od 27 lipca 2012 roku posiada własne logo.

w 2013 roku było drugim najbardziej popularnym radiem po Class FM z liczbą 1,38 miliona słuchaczy dziennie co stanowiło 14% ogółu całego społeczeństwa.

Kalendarium Kossuth Rádió

1925, 25 grudnia - narodziny węgierskiej radiofonii, powstaje stacja Budapeszt I

1928, 10 października - pierwsza międzynarodowa transmisja

1928, 28 października - inauguracja studia na Sandor 5/7

1929, październik - inauguracja Rádióéle

1931 - pierwsze reportaże na żywo

1932-1935, marzec - kryzys programowo-personalny

1933, 2 grudnia - rusza nadajnik w Lakihegy

1944, 20 marca - studio Budapeszt I przejmują Niemcy

1944, 24 grudnia - przerwano nadawanie

1945, 1 maja - pierwsza powojenna audycja

1948, 1 lutego - Budapest I zmienia nazwę na Kossuth Radio

1948, 1 lipca - inauguracja odbudowanej sieci nadawczej

1948, 19 sierpnia - nacjonalizacja radia

1956, 23 października - atak na Kossuth Radio, nadawanie z parlamentu

1957, kwiecień - ponowne uruchomienie studia na Sandor 5/7

1963, wrzesień - rusza eksperymentalny program Iskolarádió

1977 - rusza nowoczesny przekaźnik w Solt

1990 - gruntowna restrukturyzacja stacji

1996, 1 sierpnia - ustawa medialna

1996, grudzień- zmiana struktury organizacyjnej

2000 - powstanie biblioteki cyfrowej

2007 - zmiana systemu nadawania na URH

2012, 27 lipca - stacja otrzymuje własne logo

Na początku XX wieku podobnie, jak na całym świecie i na Węgrzech inżynierowie pracowali nad unowocześnieniem fal radiowych. Zanim jednak poprzez nadajniki ruszyły w eter wszelakiego rodzaju dzięki, już od blisko 30 lat działała w Budapeszcie "telefoniczna gazeta"Węgierski fizyk i wynalazca, współpracownik Thomasa Edisona, w 1878 roku wynalazł centralę telefoniczną. Po powrocie do Europy swój wynalazek udoskonalił i zgłosił do austro-węgierskiego Urzędu Patentowego jakoUsługę oficjalnie uruchomiono 15 lutego 1893 roku.Przy ulicy Magyar 6, w Budapeszcie powstało studio-centrala, z której przekazywano wszystkim abonentom w jednym czasie te same informacje, reklamy i muzykę. Jednak ogólnodostępna sieć była niedoskonała i istniało wiele zakłóceń na linii. Puskás zatem zbudował swoją, niezależną sieć przez co osiągnął czysty dźwięk. Stacja miała zasięg 70 kilometrów. Zanim ogłoszono sukces, wynalazca niespodziewanie 17 marca 1893 roku zmarł.Jego myśl technologiczną i pracę kontynuował, inżynier, posiadacz odpowiedniego kapitału co było sprawą nie bez znaczenia. Odkupił od rodziny Puskása prawa do patentu i w raz zjesienią 1894 roku założyli firmę. Dyrektorem całości został Szvetics a Poper zajmował się sprawami rozbudowy firmy. Przeniósł siedzibę na ulicę Rákóczi 22 do większych pomieszczeń bo wymagała tego ciągle rosnąca liczba abonentów. Z 500 osób na starcie, w ciągu dwóch lat ta liczba zwiększyła się znacznie i w 1896 roku wynosiła 4915. Dziesięciokrotnie wzrósł też zasięg nadawanych audycji. Podstawą były wiadomości lokalne ale przekazywano też informacje:Stacja rozwijała się, udoskonalając swoje możliwości a inżynierowie niestrudzenie pracowali nad możliwością innego przesyłu dźwięku niż druty telefoniczne. Zimą 1923 w Budapeszcie rozszalała się tak wielka śnieżyca, że uszkodziła większość przewodów. Trzeba było przerwać nadawanie. Wiosną, kiedy można już było rozpocząć odbudowę linii, zapadły też inne decyzje.Jeszcze 2 marca 1923 roku budapesztańska poczta uruchomiła na wyspie Csepel nadajnik umożliwiający transmisję głosu. Rok później 15 marca 1924 roku po raz pierwszy nadano program muzyczny. Prowizoryczne studio mieściło się w meblowozie a dowodził nimdyrektor techniczny poczty. Nadajnik z czasem zmodernizowano i zwiększono jego moc z 250 W do 2 kW. Pocztowcy jednak nie mając doświadczenia, nie byli w stanie zaspokoić potrzeb słuchaczy.Właścicielemieli blisko trzydziestoletnie doświadczenie w "produkcji" programów a poczta miała nadajnik. Zapadła historyczna decyzja o połączeniu sił. Od kwietnia 1925 roku rozpoczęto eksperymentalne nadawanie programów. 1 maja w eter poszły słowa:(Hallo, hallo! Oto węgierska stacja radiowa o mocy 2 kW na falach o długości 565 metrów!)Jedną z pozycji próbnego programu były wiadomości(gazeta radiowa). I wtedy i przez kolejne lata szefem tego działu byłProgram zdjęto z anteny dopiero 19 maja 1944 roku. 25 września nadano pierwszy profesjonalny program przygotowany w studiua dwa miesiące później uchwalona została ustawa radiowa i powołana spółka1 grudnia 1925 roku nowo powstała firma zainaugurowała nadawanie stałych, regularnych audycji radiowych. Ten dzień uważa się za oficjalną datę narodzin węgierskiej radiofonii. Emisję pierwszej audycji dla mieszkańców Budapesztu, rozpoczęto o godzinie 17.00 przemówieniami sekretarza stanu Miklósa Kozmy i dyrektora poczty Karola Demény. Drugim punktem był uroczysty koncert z programem:W kolejnych dniach program nadawano od godziny 15.00. Zaczynano sygnałem muzycznym, krótkim utworem instrumentalnym lub piosenką aby dostroić odbiorniki. Następniepierwszy spiker, w językach węgierski, niemieckim i francuskim witał słuchaczyPotem emitowano wiadomości i programy muzyczne. Pierwsza ekipa tworząca programy nie była zbyt wielka. Dyrektorem naczelnym i programowym zostałWraz z nimi podstawę redakcji tworzyli:Nowa instytucja, która otrzymała nazwę, szybko przekonała do siebie słuchaczy i choćistniał nadal to radio zyskiwało powoli coraz liczniejszą rzeszę sympatyków. Początkowo problem stanowiły odbiorniki ale firma Süss Nándor RT dwoiła się i troiła aby tę lukę wypełnić.W 1925 roku w Genewie powołano Międzynarodową Unię Radiową. W chwili powstania węgierskie radio było jednym z pierwszych jej członków. Erno Szőts ze swoją znajomością języków angielskiego, niemieckiego i francuskiego, chętnie korzystał z pomocy zagranicznych fachowców przy tworzeniu wewnętrznej struktury, prac technicznych i artystycznych nowej węgierskiej instytucji. Już rok później własnym sumptem, wyprodukowano spektakl autorstwa Paula Geraldy:który odniósł wielki sukces a słuchacze domagali się jego powtórki. Premiera odbyła się 22 czerwca 1926 roku a słowo wstępne wygłosił pisarz Zsigmond Móricz.Często na antenie gościły fragmenty oper a także transmisje nabożeństw z kościołów nie tylko katolickich ale też kalwinistów, unitów i luterańskich. Przygotowano programy dla dzieci, gdzie prym wiedli gawędziarze - wujkowie: Oskar () i Malachites () a także panie miały swoją audycję w specjalny opracowaniuCo czwartekw porannym programiezaskakiwał niecodziennymi pomysłami. Potrafił połączyć się ze statkiem wycieczkowym i przekazać wiadomości z kraju albo zaoferować stanowiska pracy tym, którzy właśnie jej szukali. Program cieszył się ogromną popularnością i emitowany był do 1939 roku.Erno Szőts zdawał sobie sprawę, że muzyka na żywo ma większy wydźwięk ale nie było możliwości zatrudnienia całej orkiestry, więc zlecił zorganizowanie tria i kwartetuu. Sam Szőts prowadził audycjędo której zapraszał pisarzy, poetów czy krytyków literackich. Twórcy mogli wypowiadać się na dowolny temat i w dowolnej formie. Zdarzało się, że przed mikrofonem zasiadało kilku antagonistów. W przeciwieństwie do dzisiejszych debat i rozmów, tamte były konstruktywne, kulturalne i cenione przez wszystkie strony a szczególnie przez słuchaczy.Po kilku miesiącach nadajnik na Csepel zwiększył moc do 3 kW ale to wszystko okazało się za mało. Ambicją radiowców i pocztowców było nadawanie na cały kraj. Jesienią 1927 roku podjęto decyzję o budowie nowego, mocniejszego nadajnika. Lokalizacja padła na Lakihegy, małą miejscowość między Budapesztem a Csepel. 29 kwietnia 1928 roku rozpoczęto budowę, którą zakończono w 1933 roku. W międzyczasie powstała stacja nadawcza o mocy 20 kW.Poczyniono również zmiany w samej stacji. Małe studio na Rákóczi 22 zamieniono na okazały dwupiętrowy budynek przy ulicy Sándor 5/7. Na parterze zainstalowano dwa studia, pokój do prób i cztery montażownie. Na pierwszym piętrze były pomieszczenia techniczne i nadawcze, czytelnia, biura działów artystycznego i dziennikarskiego. Drugie piętro należało do administracji. Uroczyste otwarcie nowej siedziby odbyło się 25 października 1928 roku.Od 1 kwietnia 1928 roku, w samo południe rozbrzmiewał na antenie dźwięk dzwonu z kościoła uniwersyteckiego a na zakończenie programu hymn państwowy. Dyrektor Erno Szőtsa powierzył dział artystyczny aktorowi i reżyserowi teatralnemui pisarzowiKiedy do tego duetu dołączyli muzycy:dział artystyczny stał się silną i profesjonalną ekipą. Szőtsa, który dbał o europejskie standardy i wartości, przywiązywał dużą wagę do spraw kultury węgierskiej która zajmowała znaczny czas emisji dziennego programu. Pod jego egidą przygotowano w pięciu językach program o rodzimej kulturze. Wyemitowały go jednocześnie, 10 października 1928 roku, radiostacje z:Program przyjęty został przez zagranicznych słuchaczy z uznaniem i zaciekawieniem. Z czasem zaprzyjaźnione radiostacje przedstawiły swoje "wieczory kulturalne".Nie wszystko jednak układało się pomyślnie. Naciski "z góry" utrudniały czasami pracę. Tak było z programami dla rolników. Ministerstwo Edukacji samo przygotowało, na wzór brytyjskiegow BBC, program. Niestety okazał się on porażką. Transmisje z wykładów nie były zrozumiałe dla prostego węgierskiego rolnika. Naukowy język, obce słowa, złe podejście do tematu - to wszystko złożyło się na mocny atak prasy i samych zainteresowanych. Choć radiowcy proponowali inne rozwiązania ministerstwo trwało przy swoim i zaanektowało cały cykl. Dopiero w 1932 roku, po śmierci ministra Klebelsberga grono profesjonalistów ze swoimi wykładami docierało do rolników w prosty ale profesjonalny i atrakcyjny sposób.W 1929 roku wybuchł problem "". Miasta, do których docierały transmisje radiowe, dowiedziawszy się o budowie mocniejszego nadajnika, oskarżyły Budapeszt o promowanie tylko "swojego podwórka" i złożyły odpowiednie dokumenty o własne radiostacje w dyrekcji Radia. Szőtsa, wytłumaczył wszystkim zainteresowanym, że dopóki nie stanie nowy maszt nadawczy, z powodów technicznych druga radiostacja o dużym zasięgu może niestety działać tylko w stolicy. Przyjął krytykę, pokajał się i obiecał, że on, dyrektor już istniejącej rozgłośni uruchomi mniejszą i wdroży program dla poszczególnych miast a inżynierowie będą pracować nad możliwościami rozbudowy sieci. W październiku 1929 roku ruszyło "dziecię" Budapest Radio - stacja). O jego program dbaliStacja pracowała do 15 grudnia 1944 roku.Szőtsa dotrzymał słowa. W obu stacjach powstały nowe programy związane z różnymi rejonami kraju (Pécs, Győr, Nyíregyháza, Debrecen, Eger), które przygotowywali reporterzy nie związani ze stolicą. Wielu z nich miało swoje autorskie audycje. Do pionierskich pozycji należały między innymi reportaż z uroczystości odsłonięcia Pomnika Bohaterów z Makóról (29 wrzesień 1929) i programtransmisja z Bocsárlapujtő, nowo powstałego miasteczka (25 października 1929).Coraz częściej gościły na antenie cykliczne transmisje. Zapoczątkowano je w 1931 roku uruchamiając program. Reporterodwiedzał znanych ludzi (muzyków, aktorów, polityków) w ich domach.Do głosu zaczął dochodzić sport. Relacje z zawodów wioślarskich czy rowerowych przyciągały przed odbiorniki wielu słuchaczy ale najbardziej popularne były transmisje z meczów piłki nożnej i ich komentatorSkorzystał na nowościach też dział kulturalny. Nie było już problemów z bezpośrednim udziałem w salach operowych czy koncertowych. Nawet światowe festiwale jak ten mozartowski w Salzburgu zagościły na stałe na antenie radiowej węgierskiego radia.Árpád Ódry próbował przenieść całe spektakle na antenę ale "gra radiowa" różniła się od tej podstawowej scenicznej. Aktorzy nie radzili sobie z samym mikrofonem i często dialogi zagłuszane były naturalnymi dźwiękami co stwarzało ogromny hałas. Z czasem radiowcy zapanowali nad "głosem w eterze". Niemała tego zasługa leżała po stronie, reżysera radiowego, który był też aktorem, więc eksperymentował z głosem w studiu.Radio Budapest I zdobywało coraz więcej słuchaczy i docierało coraz dalej. Kiedy 2 grudnia 1933 roku uruchomiono nadajnik w Lakihegy, wszystko stało się możliwe. Nowy maszt radiowy miał 314 metrów wysokości i był największy w Europie. Powstała druga rozgłośnia radiowa Budapest II. Można było nareszcie nadawać na cały kraj. Niestety nie doczekał tego Erno Szőtsa. Zmarł 17 grudnia 1932 roku. Była to wielka strata nie tylko dla węgierskiej radiofonii ale i dla wszystkich europejskich rozgłośni.Po śmierci Szőtsa wakat na jego stanowisko przez blisko dwa lata nie był obsadzony. Był tak silną osobowością, że nie znaleziono godnego zastępcy. Ta sytuacja odbijała się na jakości programu. Miklós Kozma minister i szefktóremu podlegało Budapest I bagatelizował sprawę uważając, że wszystko jest w porządku. W 1933 roku radio miało 300 000 abonentów i najlepszy w świecie park techniczny. Niestety słuchacze zaczęli odchodzić od odbiorników a pracownicy z instytucji. Poziom programów drastycznie spadł. Początek lat trzydziestych przyniósł rozbudowę sieci nadawczej więc większe miasta otwierały własne rozgłośnie radiowe co miało swoje pokłosie w siedzibie na Sándor 5/7.W 1934 roku krytyk radiowyna łamachopublikował list otwarty do Kozmana opisując upadek "nowoczesnego" radia. Minister protestował a Kodolányi drukował kolejne listy z krytyką poszczególnych audycji i programów. Listów było pięć a na antenie wiało nudą. Proponował też Kodolányi konkretne osoby, które mogłyby zapobiec ogólnej "degrengoladzie" instytucji. Po stronie krytyka stanęli murem słuchacze. Ministerstwo ukorzyło się i wprowadziło zmiany.4 marca 1935 roku na stanowisko dyrektora generalnego powołany zostałW ciągu dwóch kilku lat zmienił obsadę podstawowej redakcji.Zmiany personalne przyniosły świeży powiew. Najbardziej zauważalne były w sekcji literackiej. Jej nowy szef, przedstawiciel młodego pokolenia, pisarzpostawił na młodych autorów i na edukację. Miał wiele pomysłów na nowoczesne radio. Pojawiły się programy historyczne, medyczne a nawet geograficzne. Działał z pewną dozą agresywności, niestety nie był dobrym dyplomatą. Wspierany przez ministra Kozmę, popadł w konflikt z dyrektorem Havlem. Zrezygnował ze stanowiska a jego miejsce zajął pisarz i krytyk literacki(Csíkcsekefalvi), który sprytem i dyplomacją wprowadził nie tylko swoje ale i część pomysłów poprzednika. Nowy redaktor spędził kilka lat w Europie Zachodniej a będąc w Londynie odwiedził studia BBC . Dopuszczono go do produkcji programów więc próbował to co podejrzał w brytyjskim radiu wprowadzać w Budapeszcie.Odniósł sukces. Dzięki jego radom zmieniono plan programów. Do południa były audycje popularne i lekkie tematycznie a muzyka bardziej rozrywkowa. Wprowadzono programy edukacyjne dla szkół i gospodyń domowych. Po południu i wieczorem poruszano tematy trudniejsze i polityczne, podpierane muzyką klasyczną. Nie przeszkadzało to jednak w emisji) czy cyklicznej audycji o znanych w świecie Węgrach:Do sukcesu tego programu zalicza się wywiad z Albertem Szent-Györgyi, biochemikiem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny w roku 1937. Sukcesem były też relacje Istvána Pluhára z olimpiady w Berlinie w 1936 roku, skąd Węgrzy wrócili z kilkoma medalami.Radio Budapest I nie uciekało od problemów politycznych. Oprócz rozmów i reportaży nadawane były relacje ze spotkań partyjnych czy wieców. Rozmawiano o:Dział polityki krajowej nie zamykał się w studiu. Miał reporterów w terenie.zyskał sympatię słuchaczy dzięki bezpośrednim relacjom z węgierskiej wsi. Stworzył własny rozpoznawalny styl. W latach czterdziestych prowadził autorski program). Był też pierwszym korespondentem wojennym, W tej samej redakcji pracował reporterrelacjonował odgłosy budapesztańskich ulic a o wydarzeniach w Rzymie, Neapolu i Wiedniu donosiłSilny zespół w dziale krajowym stanowili zwolennicy etnografii. Działał tu etnograf, szef powojennego radia, późniejszy minister edukacji. Prowadził audycje o języku i tradycji.Pod koniec lat trzydziestych udało się wreszcie opanować dźwiękowcom sposób nagrywania spektakli bez efektu huku i hałasu. Nie były to jeszcze idealne nagrania ale ciągle szukano nowych form i sposobów. W 1938 roku wyemitowano) autorstwa Imre Madácha, w trzyosobowej obsadzie i z muzyką na żywo. Efekt był więcej niż zadowalający. I choć jak zwykle znaleźli się malkontenci, kierownik artystycznybył zadowolony.Nie narzekał też dyrektor programowypisarz i dziennikarz, który objął to stanowisko w 1939 roku. W tym czasie siedziba radia miała już 13 pomieszczeń studyjnych i poprawiony własny wizerunek. Program był ciekawy, atrakcyjny i profesjonalnie przygotowany.Wrzesień 1939 roku rozpoczął nowa erę w Europie. Wybuchła II wojna światowa. Rząd w Budapeszcie nie zgodził się na przemarsz Wehrmachtu przez terytorium Węgier przeciwko Polsce. Radio węgierskie nadawało komunikaty i informacje o sytuacji w Polsce i losach polskich uchodźców, którzy znaleźli schronienie na terenie Węgier. Nawiązano kontakt z radiem brytyjskim a łącznikiem zostałWiadomości płynęły w obie strony w 10 minutowych programach informacyjnych. W lipcu 1940 roku rząd brytyjski zerwał ten układ.W tym samym roku, od wiosny, Węgrzy nawiązali współpracę z radiem belgradzkim. Były relacje z międzynarodowej wystawy zorganizowanej w stolicy Jugosławii, serbska muzyka i literatura. Słuchacze w Belgradzie poznali kulturę Węgier. Panowie Miklós Kozma i Veljko Petrovic, przedstawiciele obu Radiofonii mieli wzniosłe plany. Niestety wszystko skończyło się w marcu 1941 roku, kiedy Niemcy zażądały od premiera Pála Telekiego udziału w wojnie przeciwko Jugosławii.Polityka krajowa i zagraniczna czy koncerty symfoniczne to tematy dla dorosłych słuchaczy. Budapest I dbał nie tylko o dużych ale też o małych odbiorców. Zawsze, od pierwszego programu w 1926 roku, dzieci mogły posłuchać jakiejś audycji przeznaczonej dla nich. Jednakwpadł na wyjątkowy pomysł. W 1939 roku założył grupę złożoną z dzieci w wieku 10-14 lat i posadził je przed mikrofonami w studio. Dzieciaki same tworzyły program. Były piosenki, zabawy w teatr ale też wyprawy w plener. Młodzi reporterzy odwiedzali ciekawe miejsca w stolicy, jak mennica czy obserwatorium ale też chodzili po jaskini Pálvölgyi. Takich audycji przez 3 lata (1939-1942) powstało blisko 300. W 1944 roku powrócono do tematu i formy w audycjiSprawy wojny sprawiły, że Węgrzy byli żądni bieżących informacji. Na początku 1941 roku liczba słuchaczy osiągnęła blisko 600000 odbiorców. A że front był daleko postanowiono rozbudować siedzibę. Budowa trwała dwa lata i w 1942 roku budynek przy Sándor 5/7 uzyskał dodatkowe dwa piętra. Dzięki temu powstało kolejne duże studio i 80 dodatkowych pomieszczeń. Ale ten sukces nie bardzo cieszył radiowców.Od jesieni 1939 roku dziennikarze starali się jak mogli aby zachować obiektywizm wiadomości zarówno w dziale informacyjnym jak i w kulturalnym. Położono jeszcze większy nacisk na "produkty" węgierskie, nawet te dawno zapomniane a ograniczono do minimum te niemieckie. Mniejsze rozgłośnie, których w tym czasie było już kilkanaście (Szeged, Debreczyn, Pecz) poświęcały czas antenowy sprawom regionów. W marcu 1941 roku dyrektor generalnyi dyrektor programowymusieli podjąć niełatwe decyzje. Węgry przystąpiły do wojny po stronie Niemców.Sándor Budinszky został pierwszym korespondentem z linii frontu. Nadawał na żywo z okopów. Zdołał przekazać siedem relacji i trafił do niewoli a następnie był internowany. Po wojnie władza ludowa oskarżyła go o zbrodnie wojenne. Stanął w jego obronie prawie cały węgierski świat dziennikarski. W finale rozprawy skazano go na 6 miesięcy więzienia za dwie frontowe relacje na antenie Rádióéle.Lata 1941-1942 nie były łatwe dla węgierskiego radia. 27 czerwca 1941 roku samoloty sowieckie zbombardowały Koszyce. Węgry wypowiedziały wojnę ZSRR. Zachód odwrócił się od Madziarów przez co redakcja Budapest I straciła partnerów. Zostały tylko włoskie i niemieckie rozgłośnie. Na antenie rozbrzmiewał głos Hitlera i Duce a wieczorami emitowano audycje muzyczne węgiersko-niemieckie i węgierskie-włoskie.3 marca 1941 roku nadana została pierwsza audycja z seriiPrzy pomocy Czerwonego Krzyża żołnierze z okopów mogli przekazać pozdrowienia rodzinom w kraju a te przesyłały im piosenki ulubionych artystów. Radiowcy zadbali aby nie były to tylko nagrania ale bezpośrednie koncerty ze studia. Pomysł ten wykorzystali potem Niemcy po zajęciu Budapesztu, dla swoich potrzeb.8 grudnia 1941 roku umiera Miklós Kozma, jego miejsce na stanowisku dyrektora Radiofonii Węgierskiej zajmuje w marcu wojskowy, pułkownik Antal Naray. Zaczęło pojawiać się na antenie więcej propagandy i programy tak zwane resortowe:Sekcja kulturalna też miała swoje wytyczne i wręcz przymusowe audycje nawet te dla dzieci jak:Podejmowano tematy historyczne i naukowe a także dotyczące przemysłu, zwłaszcza lekkiego:Choć praca była utrudniona to i radiowcy i władze stacji starali się utrzymać poziom audycji i programów na wysokim poziomie na który ciężko pracowali pod koniec lat trzydziestych. Sytuacja zmieniła się diametralnie 19 marca 1944 roku kiedy to Niemcy wkroczyli do Budapesztu.Już drugiego dnia okupacji Niemcy opanowali radiostację wprowadzając swoje zasady. Nie czekając na konsekwencje, wielu pracowników opuściło stanowiska pracy. Jedni z powodów politycznych, inni z powodu "niepoprawnego" pochodzenia a jeszcze inni bo nie chcieli współpracować z okupantem. 20 marca nie przyszedł do pracy dyrektor radia Antallal Náray i kadra kierownicza.Na placu boju pozostał dyrektor János Frigyesy. Funkcję dyrektora programowego objął, który był pisarzem, dziennikarzem i należał do Volksbundu (Niemieckiego Związku Narodowego). Przed mikrofonami zasiedli między innymi: spikerkaprezenter muzyczny, zwolniony w 1933 rokustudent prawa, który po wojnie związał się na stałe z placówką i był korespondentem w Nowym Jorku i LondynieJedną z pierwszych pozycji radiowych przygotowanych przez nową redakcję była propagandowa audycja(Akademicka wizja świata), gdzie lojalni Niemcy, nie tylko znani i popularni namawiali do działań na rzecz Rzeszy. Program prowadziłdziennikarz rumuńskiego pochodzenia, sprzyjający okupantowi, za co po wojnie został osądzony i stracony.Kiedy w październiku 1944 roku Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Węgier. Rząd próbował poddać swoje wojsko sowietom. Akcja poniosła klęskę. Nie wiedząc o tym, 15 października, w studiu na Sándor 5/7, zapadła decyzja o podaniu wiadomości o upadku Niemiec. Endre Hlatky - gubernator, Ferenc Zimmer - redaktor naczelny i dyrektor János Frigyesy przygotowali odpowiedni tekst a Sándor Tavaszy odczytał go przed mikrofonem jako proklamację gubernatora:Konsekwencje tego orędzia były brutalne. Niemcy wtargnęli do redakcji radia. Aresztowali wszystkich, którzy zajmowali wysokie stanowiska. Szukano Tavaszy ale ten zdołał zbiec. W trybie natychmiastowym Mihály Kolozsváry został dyrektorem całej węgierskiej radiofonii. Wprowadzono rygorystyczną cenzurę.Od samego początku okupacji niemieckiej działał na terenie Węgier ruch oporu. Należeli do niego także radiowcy. Powstało kilka tajnych stacji radiowych, które przekazywały wiadomości na zachód. Do najbardziej aktywnych należało(Węgierskie radio Wolność). Po październikowych wydarzeniach podziemie wzmocniło swoją działalność a Niemcy represje wobec ludności cywilnej.24 grudnia 1944 roku wojska radzieckie okrążyły Budapeszt. Radio zamilkło. Niemcy zaczęli niszczyć urządzenia nadawcze. Studia Budapest I zostały zdemontowane a przekaźnik w Lakihegyi zburzony. Węgierscy radiowcy z ruin wynieśli co się dało i ukryli. Do ostatnich chwil wigilijnej nocy nadawało tylko studio Magyaróvár, z zamku Rónafő ale o 23:57 wszystko na łączach ucichło. Zaczęła się walka o Budapeszt. 16 stycznia 1945 roku jednostki Armii Czerwonej weszły do siedziby Radia Budapest I. Wszystkie pomieszczenia zastali puste.20 stycznia 1945 rok Komitet Narodowy w Budapeszcie powierzył odbudowę radia Gyuli Ortutay. Choć stacja była zrujnowana a nadajniki zniszczone, radiowcy stanęli do pracy "w zwartym szeregu". Wspierali Ortutay:aktor, reżyser i pisarz, któremu powierzono dział artystyczny oraz inżynierKrok po kroku węgierskie radio podnosiło się z gruzów. Radiowcy zdołali ukryć przed Niemcami mniejsze nadajniki, jak ten pracujący dla Budapest II, co okazało się bardzo zbawienne dla odradzającej się stacji. W prawie pustych studiach zaczęła nagrywać orkiestra symfoniczna pod batutą1 maja 1945 roku z umieszczonych na ulicach megafonów rozbrzmiewały pierwsze dźwięki powojennej audycji Radia Budapest. Program rozpoczął się o godzinie 12:00 głosem dzwonów i nowopowstałym dżinglem wywoławczym, którym były pierwsze takty utworu. Następnie głos polityka i bojownikapoinformował:Kolejnym punktem programu były przemówienia Gyuli Ortutay i tymczasowego premiera rządu Béli Miklósa Dálnoki i wiadomości. Całość programu trwała do 19:30. W jego ramach mieszkańcy Budy (z powodów technicznych dźwięk nie docierał do Pesztu) mogli usłyszeć między innymi:Program prowadzili Elza Skofforaz sam dyrektor Ödön Barsi. Od 20 maja ruszył stały sześciogodzinny program, który szybko przedłużono do 10 godzin. Pierwszym reporterem, informującym słuchaczy o tym co dzieje się w stolicy byłByło to możliwe dzięki pracy radiowców Gyuli Kodolányi, Beli Tomcsányi i László Garai i wielkiej rzeszy inżynierów, którzy pracowali nad odbudową sieci nadawczej.Na początku roku 1946 redakcja radia była zorganizowana i gotowa do normalnej pracy a nad zespołem czuwał dyrektor programowyPrace nad "nowym" radiem szybko posuwały się do przodu. 22 grudnia 1946 roku uroczyście uruchomiono odbudowany nadajnik w Lakihegyi a 1 lipca 1948 roku cała sieć nadawcza była zrekonstruowana i unowocześniona.Na początku 1947 roku gotowe były studia nadawcze i muzyczne. Powstawały nowe programy, bo i sytuacja była nowa ale wskrzeszono też te przedwojenne. Do nowości zaliczano co środowygdzie odpowiadano na pytania słuchaczy iprogram literacki autorstwa. Popularną była też audycjaczyli spotkania ze starszym pokoleniem pisarzy i ich twórczością.Uruchomiono), program dla najmłodszych pod redakcją. Audycje muzyczne, słuchowiska, reportaże. Wszystko na wysokim poziomie, również w wydaniu książkowym. Pierwszą audycją byłoW niedzielne popołudnia emitowano program, który był kontynuacjąAutor wysyłał listy z zapytaniami na różne tematy do znanych osób mieszkających na całym świecie (Albert Einstein). Ich odpowiedzi przedstawiane były na antenie.Dział artystyczny bogacił się w spektakle radiowe i relacje z teatrów i opery. Powstała stała grupa aktorówrealizująca światowe i węgierskie dramaty.prowadził swoją grupę do 1957 roku. Na arenie światowej uznano węgierskie radio za najbardziej literacką stację w Europie.Prężnie działała też sekcja muzyczna. Własna orkiestra, zespoły ale i początki zbiorów dyskografi amerykańskie, francuskiej czy rosyjskiej., kompozytor i muzyk wniósł do radia spora dozę muzyki popularnej. Komponował piosenki, które nagrywano i przedstawiano na antenie, często w wykonaniu jego żony Ilony Nagykovácsi. Nie znajdując uznania u nowej władzy, wyemigrował w 1961 roku do Niemiec a potem do Kanady.Od 1946 roku na terenie stacji uruchomiono wytwórnie płytową a 1 marca nowy dział tematycznyktórym zarządzał historykLiteratura węgierska, historia i konkursy to tylko nieliczne tematy w tym programie. Wszystko oprawione było muzyką, spotkaniami z aktorami i dziennikarzami. Zadaniem twórców było dotrzeć do dzieci i młodzieży z rodzin wiejskich i robotniczych. Przybliżyć im własny region, kulturę i zwyczaje z nim związane. Często taki program zastępował podręczniki których brakowało na rynku.1 marca 1947 roku Gyuli Ortutay otrzymał nominację na ministra edukacji i religii a jego stanowisko dyrektora Radiofonii objął, były piłkarz, dziennikarz i polityk. Przez dwa lata od zakończenia wojny mimo trudnej sytuacji radio węgierskie osiągnęło ponownie najwyższe standardy światowe. Było jedną z najbardziej prestiżowych rozgłośni w Europie Środkowej. Zachodnie radiofonie ceniły Węgrów za ich pracę, podejście do różnorodnych tematów a przede wszystkim za brak jednostronnej kontroli państwowej.W 1948 roku wszystko zmienił ministr kultury, komunistyczny polityk żydowskiego pochodzenia József Révai. Przejął kontrolę nad wszystkimi aspektami życia kulturalnego, w tym i radia. Wprowadzał zasady komunistyczne do każdej istniejącej sekcji. Wszystkie audycje mające jakikolwiek związek z zachodem znikały z anteny. Podobnie było i z redaktorami. Sándor Török i felietonistamusieli opuścić radio z powodów swojej "niechlubnej"przeszłości. Odeszli również, szef działu muzycznego i dyrektor programowy Gyula Schöpflin. Pisarze áron Tamási, László Németh, Lőrinc Szabó dostali zakaz wystąpień przed mikrofonem. Wiele nazwisk poetów i literatów dostało się na czarną listę Révai. Nie ominęły czystki i działu technicznego. Inżynier Bélá Tomcsányi, pracował nad strukturami sygnału i technologią radiową, od samego początku powstania radia w 1926 roku. Niesłusznie oskarżony o zdradę popełnił samobójstwo.1 lutego 1948 roku Budapest I aby uczcić setną rocznice rewolucji węgierskiej, pod wodzą Lajosa Kossutha, zostało przemianowane naBudapest II otrzymało nazwę, od nazwiska poety i młodzieżowego przywódcy powstania węgierskiego. 19 sierpnia rząd ogłosił nacjonalizację węgierskiego radia a dyrektorem generalnym całej rozgłośni zostałNastały ciężkie czasy, lata reżimu.Do czerwca 1953 roku Kossuth Rádió opanowała propaganda partii. W każdym, dziale i sekcji programy były "po linii". Nadawano relacje ze spotkań partyjnych, wieców i z obchodów rocznicowych wszystkiego co było związane z ideologią komunizmu. Oficjalna nazwa radia brzmiałaa instytucją nadrzędną było Ministerstwo Edukacji. Władzy zależało na dotarciu do większej liczby społeczeństwa. 1 czerwca 1950 roku uruchomiono kolejną stację nadawczą a w latach 1952-1953 działały małe wiejskie studia.Nie ustały represje wobec pracowników. Wystarczyło jedno nie poprawne słowo a już w drzwiach stawała "odpowiednia komórka". Taki los spotkał samego szefa radiofonii Istvána Szirmai. Oskarżono go o dopuszczenie do emisji niepoprawnych komentarzy w trakcie olimpiady w Helsinkach (1952).Najbardziej aktywny na początku lat pięćdziesiątych był dział agitacji i propagandy zwany w skróciei jego zastępcaczuwali nad poprawnością programową. Tworzyli programy seryjne, autorskie i edukacyjne. Nie było podziału na sekcje, choć każdy dział tematyczny miał swojego prowadzacego. Do stałych pozycji tamtych lat należały:Dla mieszkańców wsi nadawałoWiadomości pogodowe, muzyka, porady ale też przestrogi co rolnikom wolno a za co grozi im na przykład więzienie. Od 25 kwietnia 1951 roku na falach radia rozpoczęło się wdrażanie planu pięcioletniego.Były też programy z zakresuedytowany w niedzielne popołudnia zachęcał do poznawanie własnych regionów, historii czy legend. Był to program słowno muzyczny i miał swój odpowiednik w druku pod tym samym tytułem. Dużą popularnością cieszył się piętnastominutowy, gdzie na pytania słuchaczy odpowiadali fachowcy z różnych dziedzin życia. Swój program miały panie -. Gospodarstwo domowe, moda, uroda, zakupy czy wizyty w prywatnych domach, to główne tematy audycji. Prowadzącymi byłyPanowie mogli oddawać się co tydzień swoim pasjom sportowym dzięki. Dwóch prowadzących György Szepesi iprzekazywało najświeższe informacje ze sportowych aren. Jednak kibice najbardziej czekali na relacje reportera sportowego György Szepesi z meczy drużyny piłkarskiej. Najświeższe informacje, kalendarz wydarzeń, sprawozdania czy raporty mogli zainteresowani wysłuchać wgdzie prym wiedli między innymi:Całkiem nieźle radzili sobie pracownicy działu muzycznego pod okiem. Stworzyli kilka sekcji tematycznych jak(Muzyka rozrywkowa i taneczna),(Muzyka ludowa) czy(Opera i dramat). Choć do dyspozycji mieli głównie muzykę czeską, polską czy rosyjską, czasami przemycali jakiś utwór z zachodu częściej francuski niż angielski ale głównie prezentowali muzykę rodzimą. Podstawowymi programami tej sekcji były:Po śmierci Stalina w 1953 nastąpiła lekka odwilż w polityce kulturalnej. Nowy minister kultury József Darvas obiecał dziennikarzom i tym radiowym i tym prasowym więcej swobody. Tymczasem szefem radia zostałPrzez kolejne lata rygor polityczny trochę zelżał. Dopuszczono do głosu niektórych "zakazanych" pisarzy. W audycji) pojawiły się relacje książek wydawanych w Londynie czy Nowym Jorku. Przedstawiano światowe pozycje, które omawiane były przed mikrofonem przez węgierskich tłumaczy. Sekcje prowadził pod ścisłym nadzorem cenzuryWzrosły transmisje z teatrów z całego kraju. Repertuar już nie tylko klasyczny ale i współczesny, światowy i węgierski prezentowany był na antenie blisko 40 razy co było swoistym sukcesem, w ramach projektuPolityka nie ominęła działu dziecięcego i młodzieżowego. Przygotowano programy dla każdej grupy wiekowej i choć podstawą były treści "poprawne" to nie zapominano o muzyce, literaturze, nauce i humorze.Wiele z tych pozycji zdjęto z anteny w późniejszych latach ale też i wiele pozostało. Po usunięciu nadmiernej dydaktyki i zmianie tytułu bawiły najmłodszych słuchaczy długie lata. Choć nastała lekka odwilż, sytuacja polityczna Węgier w tym czasie ogólnie wyglądała źle. Brak wolności słowa i wpływy ZSRR coraz bardziej przytłaczały Madziarów. 23 października pod pomnikiem Józefa Bema zebrało się 20 tysięcy osób domagających się demokratyzacji kraju. W ciągu kilku godzin tłum osiągnął liczbę 200 tysięcy protestujących. Zrzucono z cokołu pomnik Stalina. Przed północą w ruch poszły milicyjne pałki. Wybuchło powstanie. Część tłumu ruszyła pod siedzibę radia z okrzykiem).Na budynku pojawiła się flaga. Reporteri szef radiofoniiod 1954 roku) próbowali uspokoić tłum ale nikt ich nie słuchał. Dopiero dziennikarzezdołali dotrzeć do protestujących. Wybrano delegację, która przedstawiła w 12 punktach żądania tłumu. Chcieli aby przedstawić je na antenie radia ale Benke odmówił.Tłum zaczął szturm na radio. Ochronę stacji stanowili funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Napierający tłum potraktowali gazem łzawiącym i gaśnicami. W tym samym czasie na ulicy pojawił się dwa czołgi. Przerwały kordon i zaczęły spychać protestujących a żołnierze strzelali w powietrze. Funkcjonariusze UB w budynku myśląc, że to strzelają nacierający też chwycili za broń. Finałem tego starcia był zabity oficer i dwóch rannych demonstrantów. To były pierwsze strzały tej rewolucji. Władze na pomoc radiu wysłały kolejną jednostkę ale żołnierze stanęli po stronie protestujących, oddając im swoją broń. Rebelianci nad ranem zajęli studia ale nie przewidzieli, że zostały one odłączone od nadajników. Prowizoryczne studio nadawcze zostało uruchomione w parlamencie i nadawało stamtąd do kwietnia 1957 roku. 24 października do Budapesztu wkroczyły wojska radzieckie. Doszło do bezpośrednich konfrontacji. Byli zabici i ranni. 25 października z radiostacji w parlamencie nadano przemówienia premiera Imre Nagya i nowego szefa partii Jánosa KádáraWalki trwały nadal. Kossuth Radio nadawało tylko komunikaty i przemówienia przywódców a więcej informacji o powstaniu można było uzyskać z rozgłośni w Szolnok. Niepokoje i walki trwały przez miesiąc. 7 listopada obalono rząd Nagyego i powołano nowy z Kadarem na czele. Tego samego dniazostał powołany na stanowisko głównego komisarza radia z ramienia rządu. Prowizoryczne studio pozostało w parlamencie a w głównej siedzibie zaczęły się porządki. Wymieniono zniszczony sprzęt, naprawiono ten zepsuty, pozaklejano ślady po kulach. Na "dawne śmieci" radiowcy wrócili w kwietniu 1957 roku. Siedziby pilnowało wojsko i milicja. Zwierzchnikiem stacji był rząd.Przez pierwsze miesiące programy były nagrywane i odtwarzane. Audycji na żywo nie było prawie wcale. Jedynie spikerzy zasiadali przed mikrofonami. Jedną z pierwszych pozycji porewolucyjnych był wieczorny program informacyjnypod redakcjąW następnych tygodniachzostał producentem programów informacyjnych, których z czasem pojawiało się na antenie coraz więcej :czyto nowe produkcje końcówki lat pięćdziesiątych.Spore ograniczenia wprowadzono do działu muzycznego. Komitet Centralny MSZMPprzedstawił plany kulturowe, według których powstawał roczny plan działalności. Był to ścisły podział procentowy według gatunku. Określono ile ma być muzyki klasycznej, ile popularnej a ile ludowej. Pojawiły się listy utworów zakazanych. Na czarną listę trafiali też wykonawcy, którzy nie byli po linii partyjnej. Mimo obostrzeń stacja miała swoją orkiestrę symfoniczną (której muzyków "prześwietlono"), pod batutą), który prowadził w tym czasieBył też chór dziecięcy i kapela ludowa.Mimo obostrzeń, w 1958 roku powołano do życia kabaret radiowy. Jego trzon stanowili komicyoraz tekściarzZ roku na rok artyści przedstawiali coraz to ostrzejsze teksty umiejętnie omijając cenzurę.30 czerwca 1959 roku wyemitowano pierwszy odcinek serialu radiowego) według pomysłui w reżyseriiSympatyczna rodzinka, z którą można było spotkać się i posłuchać nie tylko o jej problemach ale i tych dotyczących całego kraju, gościła u węgierskich słuchaczy w każdy wtorek przez 48 lat. Ostatni odcinek wyemitowano 30 czerwca 2007 roku.Lata sześćdziesiąte w Kossuth Radio jak i na całych Węgrzech to poprawa nastrojów, lepsza ekonomia życia, dostęp do światowych nowości. Może nie wyglądało to tak jak dziś ale ludzie poczuli świeższy oddech. Na ulicach jeździło coraz więcej samochodów więc radio musiało sprostać temu wyzwaniu. W audycjijej twórcamówił o zagrożeniach szybkiej jazdy czy używaniu złego oleju. Był twórcą wielu programów motoryzacyjnych i ekspertem w tej dziedzinie przez wiele lat.Rozszerzono emisję programów dla kobiet. Poszerzony tematycznieporuszał problemy statusu społecznego kobiet, edukacji seksualnej, patologii rodzinnej. Tych tematów nie bała się poruszać, która była również autorką audycji o macierzyństwieWe wrześniu 1963 roku rozpoczęto eksperymentalny program. Zakres wykładów podzielony był na dwie sekcje: dla młodzieży i dla dorosłych. Młodsi słuchacze mogli poszerzyć swoje wiadomości w:Dorośli dodatkowo mieli zajęcia z:Lekcje opracowywał. Projekt przyjął się i został poszerzony o kolejne wykłady z poezji, fizyki, chemii i etnografii. Cykl cieszył się dużą popularnością. Pozwalał uzyskać średnie wykształcenie. Był emitowany do lat dziewięćdziesiątych.Lata sześćdziesiąte przyniosły nowości techniczne od których radio węgierskie i jego szefnie mogli się uchylać chcąc nadawać jak dawniej na światowym poziomie. Powstało studio VI do nagrywania muzyki wielkoformatowej, uruchomiono nowe pasmo nadawcze UHR a nadajnik w Lakihegy, który był mocno przestarzały został w 1968 roku zmodernizowany. Widząc jednak rozwój światowej radiofonii postanowiono rozpocząć budowę nowego masztu. Od decyzji do realizacji minęło trochę czasu ale w 1977 roku w Solt uruchomiono najpotężniejszy nadajnik radiowy w Europie o wysokości 303, 6 metrów i mocy wyjściowej 2 megawatów.W kolejną dekadę, lata siedemdziesiąte, Kossuth Radio weszło odważnym krokiem. Wielu dziennikarzy stawało otwarcie na przeciw wewnętrznym problemom kraju. Redakcja miała ambicję posiadania własnego prestiżowego programu informacyjnego. Na wysokości zadania stanąłtworząc programByły korespondent w USA miał powiązania polityczne i był zwolennikiem rządów Kadara ale z drugiej strony uczciwość dziennikarska brała u niego górę nad ślepym posłuszeństwem. Stworzył najpopularniejszy program informacyjny lat siedemdziesiątych, dopuszczając do głosu młodych dziennikarzyZa Ipperem poszli inni dziennikarzeodpowiadał na niewygodne pytania dotyczących debat politycznych, w autorskim programieco tydzień wprowadziły przed mikrofonem"polityczne potyczki".Polityków nie bali się też satyrycy i kabareciarze. W 1973 roku powstał cykliczny program nagrywany bezpośrednio w miejscach występów.pod kierownictwempostawiła sobie za cel nie tylko ujawnienie manipulacji, ale także wykazanie bezradności i niezrozumiałej bierności organów państwowych. Po szóstej edycji ówczesny dyrektorna polecenie władz, program zawiesił ale opinia publiczna wymogła powrót ulubionej sobotniej rozrywki.Swobodniej pracowało się w tych latach dyrektorowi działu muzycznego. Węgierscy muzycy koncertowali na całym świecie więc ich nagrania musiały być dostępne dla zagranicznych nadawców. Studia nagrań budapesztańskiego radia od lat uchodziły za jedne z najlepszych w świecie. W 1974 roku otworzono nowe-Inżynierowie, radiowcy i dźwiękowcy Kossuth Radio to grupa najwyższej klasy profesjonalistów. Dzięki nim w 1972 roku uruchomiono Studio Eksperymentalne Węgierskiego Radia pod dyrekcją. Nową technikę stereo wykorzystano najpierw w dramaturgii radiowej ale szybko przyjęła się w codziennej pracy wszystkich działów. Specjalnie dla innych radiofonii organizowano pokazowe warsztaty. Trzy lata później ruszyły prezentacje czterokanałowe.Lata osiemdziesiąte przyniosły Madziarom kolejne zmiany w strukturze społecznej. W kraju pojawił się obcy kapitał a oni mogli wyjeżdżać za granicę. Zaczęła kwitnąć turystyka krajowa i zagraniczna. Programjego pomysłodawca Istvan Petress oraz redaktorzyczyotworzyli Węgrom okno na świat poprzez bezpośredni kontakt ze słuchaczami z całego świata.i jego redaktorzy:rozwiązali niejeden trudny problem tego regionu i wpłynęli na sukcesy turystyczne.Przemówili też politycy.i jego gospodarzgościli w studio osobistości z rządu a wodbywały się polemiki i zagorzałe dyskusje przedstawicieli władzy i opozycji. Jednak największy krok naprzód na tym polu zrobił. Nie było tu tematów tabu ani na sprawy bieżące ani dotyczące historii. Pod koniec lat osiemdziesiątych był to najczęściej słuchany program zarówno w kraju jak i za granicą. Nic dziwnego.W połowie dekady nastał kryzys gospodarczy. W maju 1988 roku odsunięto od władzy Jánosa Kádára. Powstały nowe partie polityczne, które w styczniu 1989 roku parlament zalegalizował. Od czerwca do listopada trwały obrady "Trójkątnego Stołu" w wyniku których doszło do rozłamu w partii. W roku 1990 Węgry były już krajem demokratycznym.Na antenie radiowej było gorąco. Zniesiono cenzurę, władza nie miała nic do powiedzenia a wśród dziennikarzy wybuchły wszelakiego rodzaju antagonizmy.który objął główny fotel redakcji musiał zapanować nad emocjami pracowników. Przeprowadzono restrukturyzację całego programu radiowego. Zmniejszono ilość pozycji sekcji literackiej. Te co pozostały przeniesiono do nowo powstałego Działu Polityki Kulturalnej a w 1994 roku wszystkie programy zniknęły zupełnie. Zostały przeniesione do innych stacji. Jeszcze do 1995 roku nadawanoale i ten cykl z czasem zdjęto z ramówki programowej.Najlepiej miały się programy działów polityki krajowej i zagranicznej. Można powiedzieć, że rozrastały się a Kossuth Radio stawało się radiem informacyjnym. Nie wszystkie programy przetrwały ale na ich miejsce pojawiały się nowe. Dużą popularność w krótkim czasie osiągnął program informacyjny z 1990 rokupoświęcony szczególnie zagadnieniom w zakresie autonomii basenu karpackiego, ochronie praw Węgrów, konsekwencjom polityki i życia mniejszości narodowych. Dziś można go posłuchac również w internecie. Podobnie ma się sprawa zcotygodniowym programem uzupełniającym wiadomości światowe.Bieżące wiadomości podawano w(kronika) i tak pozostało do dnia dzisiejszego. Przetrwał trudne czasy i istnieje do dziś. Godzinny program emitowany był i jest w soboty a w jego ramach 25 minutowyPodobnie jak dział literacki część programów sportowych została przeniesiona do innych stacji głównie do Petőfi Radio. Jednak te najważniejsze wiadomości zawsze można znaleźć w1 sierpnia 1996 roku weszła w życie długo oczekiwana ustawa medialna na mocy której radio stało się instytucją publiczną pod zarządem spółki Magyar Rádió Rt. 10 grudnia zmieniono strukturę organizacyjną wszystkich stacji podległych spółce. Kossuth Radio od tego czasu nadaje głównie wiadomości, wydarzenia kulturalne, naukowe i publiczne a jego zarządcą został ponownie Istvan Hajdu.XXI wiek to cyfryzacja i komputeryzacja wszystkich dziedzin życia. Nie mogło zabraknąć tego i w rozgłośniach radiowych. Nowoczesne studia, nowa technologia nagrań, mocniejsze i skuteczniejsze pasma nadawcze, to dzisiaj standard. Trzeba było jednak zadbać o historię. W 2000 roku powstała cyfrowa biblioteka archiwizująca prawie wszystkie materiały od 1947 roku ale i część wcześniejszych. W jej posiadaniu jest blisko 80000 woluminów dostępnych dla wszystkich użytkowników internetu. Eksponaty archiwalne związane z redakcją Kossuth Radio można oglądać na stałej wystawie ww Budapeszcie. Placówka powstała w 1943 roku a jej założycielem był ówczesny dyrektor radia Gyula Ortutay.Dziś Kossuth Radio pod zarządemto:Mottem stacji jest