Trendy w mediach i rozrywce. Prognozy DataArt na rok 2019

Rosnąca konsumpcja treści na urządzeniach mobilnych, zwiększony popyt na usługi na życzenie oraz dynamiczny rozwój user-generated content to trendy, które zdominują sektor technologiczny w 2019 roku, przewiduje DataArt, globalna firma konsultingowa w sektorze technologicznym.

Kluczem będzie personalizacja

Personalizacja vs. compliance

AI, VR, AR

W tym roku dojdzie do dalszej konsolidacji nowych technologii, rozrywki i social media, przewidują eksperci DataArt. Istotnym czynnikiem będzie rozwój sieci 5G, która pozwoli osiągnąć zupełnie nowy poziom łączności, a w efekcie natychmiastowy dostęp do treści w dowolnym momencie i miejscu. Technologia powinna wzmocnić branżę, która podąża właśnie w kierunku usług „na życzenie”. W efekcie przychody z subskrypcji powinny już niedługo zrównać się z przychodami z reklam - nawet w obszarach, w których tradycyjna reklama dominuje od dawna.To z kolei sprawi, że wartość praw majątkowych do mediów, muzyki lub sportu będzie rosła w tempie wykładniczym. To oczywiście rewelacyjna wiadomość dla branży. Kiedy jednak giganci tego rynku, tacy jak Netflix, Amazon, Google, Facebook i Apple utrzymają swoją dominację, pozostali gracze staną przed koniecznością znalezienia własnej niszy, ze ściśle zdefiniowanym produktem, spersonalizowanymi mikrousługami i oryginalną ofertą. To wyzwanie może doprowadzić do zwiększonej konkurencji na rynku lub jego konsolidacji.Dlatego walka o każdy skrawek rynku będzie bardzo zacięta, a orężem graczy powinna w jeszcze większym stopniu być technologia. To ona pozwoli na wspomnianą wcześniej personalizację treści. Przykładem może być Netflix. Na początku października serwis Bloomberg poinformował, że w najnowszym sezonie serialu Netflixa „Black Mirror” to widz zadecyduje o scenariuszu lub zakończeniu każdego odcinka. Rozwiązanie znane do tej pory z gier komputerowych, może więc niedługo zagościć na „srebrnym ekranie”.Dodatkowym utrudnieniem w tej walce staną się jednak kwestie związane z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych. Personalizacja może bowiem funkcjonować wyłącznie w granicach określonych przez prawo oraz nasze chęci dzielenia się informacjami z innymi. Podczas gdy technologia będzie rozszerzała jej możliwości, tak regulacje będą ją ograniczały. Kwestia compliance wydaje się jeszcze trudniejsza po wprowadzeniu ostatnich regulacji, które zmieniły nie tylko prawo, ale wpłynęły również na poziom zaufania pomiędzy firmami i konsumentami.Ci, którzy poradzą sobie z wyzwaniami, będą mogli skupić się na najważniejszym, czyli inteligentnym gromadzeniu danych, ich analizie i wizualizacji. To czynniki, które pozwolą osiągnąć sukces firmom zajmującym się tworzeniem treści, ich dystrybucją oraz monetyzacją.Jest prawdopodobne, że swój znaczący udział będzie miała w tym sztuczna inteligencja. AI istotnie wzmocni możliwości dostawców personalizowanych reklam, treści, rekomendacji, a nawet może mieć udział w ich tworzeniu. Ważnym eksperymentem są obecnie wirtualni asystenci, którzy łączą kompetencje analityczne z komunikacyjnymi. Wydaje się, że chatboty zaoferują możliwość tworzenia bardziej zindywidualizowanych i ludzkich interakcji.Coraz większy udział w personalizacji będą miały rozwijające się technologie związane z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością oraz zdjęciami i wideo 360 stopni. Oferują one możliwość tworzenia wirtualnego środowiska od początku do końca przez konsumenta. Już teraz VR i AR wkraczają do rozrywki, sportu, dziennikarstwa lub edukacji.Jednym z wyznaczników tego rozwoju będzie zmiana struktury przychodów w branży. Szacuje się, że do tej pory dwie trzecie przychodów generowała część sprzętowa. W związku z tym, że technologia staje się coraz bardziej rozwinięta i dostępna, teraz to właśnie oprogramowanie będzie miało większy udział w ich wzroście. Zdecydowanym liderem staną się technologię bliżej związane z AR niż VR, w efekcie czego to ten segment rynku stanie się dominujący w niedalekiej przyszłości.