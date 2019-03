Koniec tradycyjnej telewizji? Wideo online przejmuje pozycję lidera

18.03.2019 Rynek medialny

Anna Kacprzyk, Digital Team Leader w Adexon

Spada liczba abonentów telewizji cyfrowej i satelitarnej. Bogata oferta i dostępność treści online sprawiają, że widzowie coraz mniej czasu spędzają przed telewizorami. Według prognoz, liczba odbiorców wideo w internecie w 2018 roku to 200 mln, przy czym liczba oglądających tradycyjną telewizję to obecnie 258 mln.

fot. Adexon

Reklama online w liczbach

Według Zenith, globalne wydatki na ten segment wzrosną w przeciągu pięciu lat o 19%,

natomiast do 2020 będą rosły średnio o 17% rocznie i osiągną 43 mld dolarów.

Te same badania pokazują, że w Polsce, w stosunku do ubiegłego roku, budżet przeznaczony na reklamę wideo online będzie wyższy o 9%.





Przyszłość wideo online

w bieżącym roku, na świecie średnia czasu spędzonego na oglądaniu materiałów wideo w sieci to 67 minut dziennie,

to o 11 minut dłużej niż w ubiegłym roku,

W Polsce natomiast średnia wynosi 49 minut.

Jednak mimo że odsetek abonentów jest coraz mniejszy, zasięg TV wrasta, zwłaszcza biorąc pod uwagę rozwój wideo na żądanie oraz takich platform jak Netflix, HBO GO czy Showmax. Widzowie nadal oczekują programów telewizyjnych, ale zmienia się sposób konsumpcji treści, a także preferencje co do urządzeń, na których najchętniej je odtwarzają. Przewiduje się, że do 2023 roku liczba subskrypcji SVOD i pay-tv na świecie wyniesie 1,877 mld, natomiast w latach 2017-2023 liczba abonentów telewizji tradycyjnej wzrośnie jedynie o 94 mln.O niesłabnącej popularności i sile wideo online świadczy fakt, że w 2018 roku, aż 81 mln widzów ogląda wideo w sieci lub na platformach typu VOD. Oczekuje się zatem, że udział wideo online w wydatkach na reklamę wzrośnie w 2023 roku z 21,2% do 34,3%, tym samym wyprzedzając udział rynku tradycyjnej telewizji.Zmienia się również format reklam wideo w Internecie. Jeszcze do niedawna naśladowały one formaty telewizyjne i „przerywały” materiał bez możliwości ich pominięcia (in-stream). Obecnie, zaczęły ustępować out-stream, czyli reklamom wyświetlanym w social media lub na powierzchniach wydawców, które pozwalają użytkownikom zadecydować, w jaki sposób wejdą z nimi w interakcję.Wideo to bez wątpienia najszybciej i najlepiej rozwijająca się w ostatnich latach forma przekazu. Z raportu Online Video Forecasts 2018 wynika, że:Mimo że w naszym kraju obserwujemy dynamiczny wzrost reklamy wideo online, to wciąż telewizja wiedzie prym i nadal to jej przypadają największe budżety marketingowe. Jednak już połowa największych reklamodawców w Polsce wykorzystuje wideo w sieci, aby zwiększyć zasięg kampanii telewizyjnych, a tym samym dotrzeć do odbiorców, którzy odchodzą od oglądania tradycyjnego kanału. Dla współczesnych odbiorców liczy się przede wszystkim elastyczność oraz możliwość wyboru co, gdzie, kiedy i na czym chcą oglądać. Dlatego też telewizja satelitarna i cyfrowa, ograniczająca ich swobodę poprzez sztywno zaplanowaną ramówkę, powoli ustępuje miejsca platformom z wideo na żądanie.