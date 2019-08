22.07.2019 Marketing i PR

Reklama responsywna. Wszystko co musisz wiedzieć

Paweł Treściński, wiceprezes i dyrektor sprzedaży YieldRiser

Format responsywny to typ reklamy, który dostosowuje lub przekształca rozmiar, umożliwiając dopasowanie do szerszej liczby jednostek reklamowych i ekranów. Poprzez zastosowanie określonej technologii, tak skonfigurowana reklama idealnie dopasowuje się do dużej, średniej lub małej jednostki reklamowej.

fot. Yeldriser.pl



Bardzo intuicyjne udogodnienie w kwestii tworzenia reklam responsywnych oferuje Google Display Network. Reklamodawca może dodać takie elementy jak: nagłówek, opis czy obraz. Google następnie wykorzystuje te informacje i przekształca rozmiar przekazu tak, aby pasował do prawie każdej przestrzeni reklamowej w swojej sieci, bez względu na to, czy jest wyświetlany na urządzeniu mobilnym lub desktopie.



Przewaga formatu

W przeważającej większości krajów odchodzi się od korzystanie z Internetu na komputerach stacjonarnych na rzecz urządzeń mobilnych. Reklama responsywna jest odpowiedzią na potrzeby nie tylko reklamodawców, ale również użytkowników. Obecnie to nie wydawcy i reklamodawcy narzucają format tylko muszą dostosować swój przekaz do różnej wielkości ekranów. W przeciwnym razie zarówno ci pierwsi, jak i drudzy stracą możliwość generowania przychodów.



REKLAMA



Dodatkowo, formaty responsywne zwiększają zasięg reklamy, dzięki czemu mogą wyświetlać się w różnych konfiguracjach i wielu jednostkach reklamowych. Coraz częściej wydawcom i reklamodawcom przychodzi z pomocą uczenie maszynowe, które jeszcze bardziej usprawnia proces doboru optymalnego rozmiaru reklamy pod każdą jednostkę reklamową.



Reklama responsywna. Wskazówki dla reklamodawców

Aby w pełni wykorzystać potencjał możliwości formatów responsywnych należy je odpowiednio skonfigurować. Istnieją sprawdzone metody, które w oparciu o doświadczenie mogę przynieść jeszcze więcej korzyści. Oto kilka wskazówek:



Stwórz jak najwięcej tytułów. Im więcej ich jest, tym większa szansa na trafniejsze reklamy i zwiększenie wydajności.

Wyróżnij dodatkowe korzyści związane z produktem lub usługą.

Twórz nagłówki o rożnych długościach. Nie należy maksymalizować liczby znaków.

Dodaj co najmniej dwa odrębne opisy.

Stwórz kanał dla produktów, których chcesz użyć w remarketingu.

Rozwiązanie dla wydawców i reklamodawców

Reklama responsywna to przed wszystkim łatwiejsza aktualizacja i mniejsza inwestycja. To także większa liczba testów, bardziej przejrzysta kontrola wydajności oraz wygoda, co czyni go istotnym elementem sukcesu zarówno reklamodawców, jak i wydawców. W połączeniu z wiedzą ekspercką sieci reklamowych, ten format z pewnością pomoże w maksymalizacji przychodów z reklam, niezależnie od platformy czy urządzenia. Bardzo intuicyjne udogodnienie w kwestii tworzenia reklam responsywnych oferuje Google Display Network. Reklamodawca może dodać takie elementy jak: nagłówek, opis czy obraz. Google następnie wykorzystuje te informacje i przekształca rozmiar przekazu tak, aby pasował do prawie każdej przestrzeni reklamowej w swojej sieci, bez względu na to, czy jest wyświetlany na urządzeniu mobilnym lub desktopie.W przeważającej większości krajów odchodzi się od korzystanie z Internetu na komputerach stacjonarnych na rzecz urządzeń mobilnych. Reklama responsywna jest odpowiedzią na potrzeby nie tylko reklamodawców, ale również użytkowników. Obecnie to nie wydawcy i reklamodawcy narzucają format tylko muszą dostosować swój przekaz do różnej wielkości ekranów. W przeciwnym razie zarówno ci pierwsi, jak i drudzy stracą możliwość generowania przychodów.Dodatkowo, formaty responsywne zwiększają zasięg reklamy, dzięki czemu mogą wyświetlać się w różnych konfiguracjach i wielu jednostkach reklamowych. Coraz częściej wydawcom i reklamodawcom przychodzi z pomocą uczenie maszynowe, które jeszcze bardziej usprawnia proces doboru optymalnego rozmiaru reklamy pod każdą jednostkę reklamową.Aby w pełni wykorzystać potencjał możliwości formatów responsywnych należy je odpowiednio skonfigurować. Istnieją sprawdzone metody, które w oparciu o doświadczenie mogę przynieść jeszcze więcej korzyści. Oto kilka wskazówek:Reklama responsywna to przed wszystkim łatwiejsza aktualizacja i mniejsza inwestycja. To także większa liczba testów, bardziej przejrzysta kontrola wydajności oraz wygoda, co czyni go istotnym elementem sukcesu zarówno reklamodawców, jak i wydawców. W połączeniu z wiedzą ekspercką sieci reklamowych, ten format z pewnością pomoże w maksymalizacji przychodów z reklam, niezależnie od platformy czy urządzenia.

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Kevin Pluskota

Według agencji Newspoint już dla ponad 70% odbiorców treści tworzone przez blogerów są pierwszym źródłem informacji o produktach. Za dwa lata ten rynek może być warty nawet 10 miliardów dolarów. Dlatego firmy coraz bardziej skupiają się na promowaniu swoich produktów poprzez internetowych celebrytów.

Michał Chrościcki

W codziennym kontakcie w social media z potencjalnymi klientami trzeba pamiętać o kilku kluczowych kwestiach. Internauci, którzy korzystają głównie z mobile’u konsumują treści szybko - tu i teraz. Jak zyskać ich zaufanie i sympatię?

Mindshare Polska

Lokowanie produktu prawie 1/3 odbiorców zachęca do kupienia produktu po raz pierwszy. Na kolejne 18% badanych product placement działa jak przypomnienie i zachęta do ponownego zakupu – wynika z badania LIVE Panel, zrealizowanego przez GroupM.

WP

Wysokie pozycje w wyszukiwarkach są niezbędnym elementem przetrwania w internecie. Nie każda firma może pozwolić sobie na wewnętrzny dział SEO, dlatego wiele biznesów decyduje się na podjęcie współpracy z agencją oferującą usługi z tego sektora. Niestety, między klientami a agencjami SEO często dochodzi do nieporozumień. O czym zatem powinni pamiętać ci pierwsi, by ich uniknąć?

Szymon Słowik

Audyt SEO w takiej, czy innej formie, powinien zawsze stanowić punkt wyjścia do działań mających na celu budowanie ruchu organicznego z Google. W przypadku prostej strony firmowej, audyt może sprowadzać się do dość szybkiej analizy witryny. Jeśli mamy do czynienia ze sklepem internetowym, audyt będzie dużo bardziej złożony ze względu na większą liczbę funkcji, rozbudowaną architekturę informacji, więcej słów kluczowych, konkurentów, wyzwań natury technicznej.

Błażej Cieślar

Popularność, jaką zyskało oklejanie samochodów, można tłumaczyć kilkoma zaletami takiego zabiegu. Najczęściej jednak decydujemy się na taki krok przy zarysowaniu karoserii lub przy chęci zmiany koloru naszego pojazdu. Sprawdźmy, co zyskamy na oklejeniu pojazdu i czy warto to w ogóle robić. [artykuł sponsorowany]

WP

Organizowanie konferencji w dzisiejszych czasach stało się niezwykle popularne. Nie każdy jednak potrafi odpowiednio zaciekawić słuchaczy. Do tego potrzebna jest odpowiednia wiedza i umiejętności nabyte w trakcie praktykowania wystąpień.

więcej w dziale: Marketing i PR