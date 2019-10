USA Today. Historia gazety dla ludzi mobilnych

28.10.2019 Historia mediów

Małgorzata Dwornik

Pierwszy numer USA Today był kolorowy i skupiał się głównie na walorach wizualnych. Treści i ich forma bliższe były relacjom telewizyjnym a układ dostosowany do zainteresowań czytelnika. Krytycy nie zostawili suchej nitki na premierowym numerze nazywając go "Mc Paper", jednak czytelnikom odpowiadała forma gazety i dali temu dowód wykupując cały nakład. Podobnie było z kolejnymi numerami.

Larry Sackett spec od technologii i komunikacji satelitarnej

Frank Vega, dystrybucja

Paul Kessinger, marketing

Tom Curley, socjolog i ankieter

można publikować i drukować ogólnokrajową gazetę;

może być dystrybuowana w całych Stanach Zjednoczonych przez satelitę

czytelnicy chętniej ją kupią, jeśli będzie kolorowa,

pozyska się jak najwięcej reklamodawców.

REKLAMA



John Seigenthaler, dyrektor redakcyjny

Larry King, felietonista

Ward H. Bushe, dziennikarz

Charles, L. Overby, reporter polityczny do spraw Białego Domu

Karen Jurgensen,dziennikarka,od 2004 roku redaktor naczelny

Georg Hager, dziennikarz

Ken Paulson, dziennikarz i prawnik

Czytelnicy zagrali na nosie krytykom

aktualności,

pieniądze,

sport,

życie

Pełny kolor, satelity i milion egzemplarzy w hotelach

Czas spektakularnych rekordów

REKLAMA



Książki

Samochody

Oferty specjalne

News, aktualne wiadomości z dużą ilością zdjęć

Nation, historia i sprawy bieżące USA

Sports, wiadomości sportowe

World, aktualności ze świata

Money, najświeższe informacje finansowe na temat gospodarki USA i światowej

NFL, najświeższe informacje, zdjęcia, filmy,wyniki, harmonogramy, statystyki, tabele itp. w skrócie

Kontrola jakości tekstów i skandal Jacka Kelly

Czarne chmury z internetu

wprowadzono nowy format Broadsheet

zmodyfikowano pierwsze strony poszczególnych sekcji

powiększono logo na każdej stronie

zmieniono czcionkę nagłówków z Gullivera na Prelo

zaktualizowano funkcję News Feed

wzmocniono rangę Newsline w zakresie sekcji Moneyline, Sportsline i Lifeline

Home, News i Travel - trzy odcienie niebieskiego

Money - zielony

Sports - czerwony

Life - fioletowy

Weather - żółty

Technology - brązowy

REKLAMA



Brian Gallagher

Bill Sternberg

John Siniff

Glen Nishimura

Thuan Le Elston

Michelle Poblete

Koniec z apolitycznością

Saundra Torry jest reporterem redakcyjnym

Eileen Rivers, dziennikarka do spraw polityki krajowej

Michelle Poblete, łącznik pomiędzy redakcją a czytelnikami

Thuan Le Elston,reporterka prasowa,edytorka tekstów online

Jill Lawrence, redaktorka i felietonistka

Suzy Parker, ilustratorka

Kalendarium USA Today:

1982, 20 kwietnia - Gannett Company ogłasza premierę nowej pozycji medialnej

1982, 15 września - pierwszy numer USA Today

1984, 2 lipca - gazeta ukazuje się w pełnej gamie kolorów

1984, 10 lipca - pierwsza edycja międzynarodowa(Singapur)

1985, 8 kwietnia - pierwszy dodatek ( Baseball 85)

1986, 6 maja - ruszyła pierwsza zagraniczna drukarnia (Szwajcaria)

1988, 29 stycznia - rekord dziennej sprzedaży wyniósł 2114055 egzemplarzy.

1991, wrzesień - gazeta wkracza na rynek brytyjski

1995, 1 kwietnia - otwarcie pierwszej redakcji poza granicami kraju(Hongkong)

1995, 17 kwietnia - start strony internetowej

1996 - otwarcie redakcji w Londynie i Moskwie

1999, październik - reklamy na pierwszej stronie

2001, 19 czerwca - rusza USA Today Careers Network

2002 - start drugiej strony internetowej usatoday.com/Travel

2004 - skandal Jacka Kelly (fałszywe informacje,plagiaty) na łamach gazety

2010, sierpień - pierwsza duża reorganizacja. Zwolniono 130 osób.

2011, 24 stycznia - USA Today w nowym wydaniu

2012, październik - rewolucja na łamach gazety ( nowe logo, kolory sekcji, nowe tematy)

2013, 6 października - pilotażowa wersja 7-dniowej edycji. Nieudana

2015, 3 grudnia - ruszył projekt USA Today Network

2016 - złamano zasadę popierania kandydatów na prezydenta USA

https://www.nytimes.com/2013/04/20/business/media/al-neuharth-executive-who-built-gannett-and-usa-today-is-dead-at-89.html

https://www.mediadb.eu/forum/zeitungsportraets/usa-today.html

https://en.wikipedia.org/wiki/USA_Today

https://www.editorandpublisher.com/columns/usa-today-is-turning-30-in-danger-of-marking-30/

https://uk.wikipedia.org/wiki/USA_Today

https://www.nytimes.com/2004/03/20/us/usa-today-finds-top-writer-lied.html

https://ultimatepopculture.fandom.com/wiki/USA_Today

http://usatoday30.usatoday.com/money/media/story/2012-07-10/callaway-editor-usa-today/56125708/1

http://onlinestore.usatoday.com/usa-today-previous-issues-c1.aspx

http://usatoday30.usatoday.com/news/ken-paulson-editor-usatoday.htm

https://eu.usatoday.com/story/news/pr/2018/02/14/nicole-carroll-named-usa-today-editor-chief/110407754/

https://www.pressreader.com/usa/usa-today-us-edition/20120301

W 1979 roku spółka medialna Gannett Company była właścicielem 79 gazet. Choć liczba imponująca, to gazety były regionalne o dość małym zasięgu. Ówczesny dyrektor generalny spółki Al Neuharth, ekstrawagancki i autokratyczny biznesmen, pisarz i felietonista postanowił zmienić ten stan rzeczy. Postawił sobie za cel stworzenie gazety o zasięgu ogólnokrajowym. 29 lutego 1980 roku w Cocoa Beach na Florydzie powołał grupę zadaniową pod nazwą “Project NN” w składzie:Czwórka młodych specjalistów(średnia wieku 31 lat) miała sprawdzić czy projekt powstania nowej gazety jest technicznie wykonalny. Nie było jej zadaniem określenie zysków. Badania zajęły sześć miesięcy i były tajne. Na wszystkie pytania postawione przez Newhartha odpowiedzi były pozytywne.11 czerwca 1981 roku, wbrew protestom działu finansowego Gannett, powstał pierwszy prototyp nowej gazety w dwóch wersjach, które zostały poddane opinii czołowych dziennikarzy wydawnictwa. 5 grudnia 1981 roku Rada Dyrektorów podjęła uchwałę o publikacji nowej pozycji, której nadano tytuł. Ruszyły przygotowania. Odpowiedzialnym za wszystkie prace był Al Neuharth.20 kwietnia 1982 roku Gannett Company ogłosiło premierę tytułu na 15 września. Słowa dotrzymano.Redaktorem naczelnym został John Curley a pierwszy numer, który ukazał się w Baltimore i Waszyngtonie, przygotował zespół, gdzie główny trzon tworzyli:Inauguracyjną konferencję prasową zaszczycił swoją obecnością sam prezydent Ronald Reagan, który słowami: USA Today jest dowodem na to, że wolni obywatele Ameryki mogą śnić i spełniać swoje marzenia, dał swoje błogosławieństwo nowej pozycji medialnej. Al Neuharth nie omieszkał tego wykorzystać.Pierwszy numer USA Today był kolorowy i skupiał się głównie na walorach wizualnych. Zadbał o to zespół grafików a w nim: George Rorick, Suzy Parker John Sherlock i Web Bryant. Treści i ich forma bliższe były relacjom telewizyjnym a układ dostosowany do zainteresowań czytelnika. Tak więc na pierwszej stronie znalazła się notatka o śmierci księżniczki Grace z Monako, a informacja o zabójstwie prezydenta Libanu Bashira Gemayela na środkowych stronach. Krytycy nie zostawili suchej nitki na premierowym numerze nazywając go "Mc Paper" lub "Television you can wrap fish in" (telewizor w który można zawinąć rybę). Jednak czytelnikom odpowiadała forma gazety i podział na cztery sekcje:i dali temu dowód wykupując cały nakład. Podobnie było z kolejnymi numerami, gdyż duet Al Neuharth i John Curley nie uległ nagonce krytyków i trzymał się pierwotnych założeń. Ich trud został nagrodzony. Nakład pierwszych miesięcy wynoszący około 330 000 egzemplarzy, w ciągu dwóch lat osiągnął liczbę 1400000 sztuk.Neuharth oparł redakcję gazety o nazwiska mało znane. Nie było tu gwiazd. Większość młodych redaktorów pracowała do czasu startu USA Today w regionalnych gazetach.Opiekę nad nimi w nowo powstałym dzienniku roztoczył John C. Quinn, dyrektor wykonawczy działu wiadomości, który wpajał im zasadę patrz przed siebie i szukaj rozwiązań. Młodzi redaktorzy stanęli na wysokości zadania. W ciągu roku USA Today stał się głosem Ameryki i drugą co do wielkości gazetą na rynku krajowym.W 1984 roku dziennik przeszedł pierwszy swój lifting. Choć od pierwszych dni był wydawany w kolorze, to jednak na jego łamach było wiele zdjęć czarno-białych, a podstawową paletą barw tylko cztery kolory. 2 lipca wypuszczono nakład w pełnych kolorach, na każdej stronie i w każdej z czterech sekcji. Al Neuharth nie poprzestał na tym. 10 lipca ruszyła międzynarodowa edycja skierowana do obywateli USA przebywających za granicą, a 8 października wprowadzono pierwszą transmisję satelitarną tej wersji. Odbiorcami byli czytelnicy w Singapurze. Z tego samego satelity skorzystano aby na ostatniej stronie umieścić jak najświeższe wiadomości meteorologiczne i mapę pogody całego kraju co było nowatorskim podejściem do tematów pogody.Rok później, 8 kwietnia 1985 roku ukazał się pierwszy dodatek. Baseball 85 był 12-stronicową pozycją poświęconą głównie nowemu sezonowi najważniejszej amerykańskiej lidze baseballu Major League Baseball.Milion egzemplarzy dziennika rozdawano za darmo w hotelach, dworcach czy lotniskach w ramach reklamy i choć w 1987 roku, według statystyk Simmons Market Research Bureau, USA Today czytało blisko 5,5 miliona czytelników to gazeta przez pierwsze cztery lata przynosiła ogromne straty. Mimo to Al Neuharth postanowił uruchomić druk międzynarodowego wydania w Szwajcarii. Pierwszą edycję wypuszczono 6 maja 1986 roku.Neuhartha nie łatwo było zniechęcić. Wierzył, że przyjdzie czas dużych wpływów. Oprócz faworyzowania młodzieży dziennikarskiej postawił także na mniejszości narodowe i na panie, nie tylko w USA Today ale w całej firmie. Do 1988 roku odsetek mniejszości w redakcjach Gannett był o 47 procent wyższy niż średnia krajowa. Kobiety stanowiły prawie 40 procent kadry kierowniczej, specjalistów, techników i przedstawicieli handlowych firmy oraz niespotykaną czwartą część wydawców gazet.W maju 1987 roku Neuharth doczekał się pierwszych zysków. Jednak na wielkie pieniądze musiał poczekać blisko 10 lat.Pierwsza dekada istnienia USA Today według New York Times to walka “my przeciwko reszcie świata” ale wysiłek się opłacił. Jak mówili redaktorzy gazety: “USA Today ma zadowolić nie kolegów po fachu a czytelników” a ci byli z dziennikiem całym sercem. Założenie, że ma to być "drukowany dziennik telewizyjny dla ludzi w drodze" zostało zrealizowane i mimo że dziś internet jest o wiele szybszy, nadal redakcja preferuje to działanie.Koniec lat osiemdziesiątych to czas rekordów gazety, należących do Petera S. Pricharda, który objął stanowisko redaktora naczelnego w 1988 roku i prowadził redakcję przez kolejnych sześć lat. 29 stycznia 1988 roku 78-stronicowe wydanie weekendowe z sekcją sportową dotyczącą Super Bowl XXII (finał ligi futbolu amerykańskiego) zawierało aż 44,38 stron reklam a sprzedano 2114055 egzemplarzy. Był to rekord pobity 2 września, kiedy wydanie weekendowe z okazji Dnia Pracy sprzedano w liczbie 2257734 sztuk.15 kwietnia tego samego roku wystartowała trzecia edycja międzynarodowa, tym razem drukowana w Hongkongu. To wydanie ustanowiło rekord obiegu i reklamy relacjonując Igrzyska Olimpijskie w Seulu. Na przełomie sierpnia i października 1988 roku sprzedano ponad 600000 egzemplarzy i 100 stron reklam.W 1989 roku Al Neuharth przeszedł na emeryturę pozostawiając firmę i “swoje dziecię” w rękach braci Johna i Toma Curley. Wtedy też dziennik zmienił swoje podejście do formy przekazywania wiadomości w stylu telewizyjnym. Pojawiły się obszerne i poważniejsze artykuły oraz dłuższe relacje informacyjne.Więcej miejsca poświęcono polityce i sprawom międzynarodowym. Powiększyło się grono reklamodawców a krytyka lekko zelżała.W dekadę lat dziewięćdziesiątych wkroczył USA Today z 6,6 milionami czytelników. Kolejne lata miały okazać się pasmem sukcesów dla redakcji i firmy Gannett. We wrześniu 1991 roku rozpoczęła gazeta podbój rynku brytyjskiego. Od wtorku do soboty dostarczano poddanym królowej Elżbiety II najświeższe wiadomości zza oceanu. Trzy lata później, 1 kwietnia 1994 roku zmieniono format wydania a jego emisję przesunięto na dni od poniedziałku do piątku. Była to czwarta międzynarodowa edycja USA Today.Międzynarodowe edycje przynosiły popularność i zyski. Te “poważne” pieniądze zaczęły wpływać do kasy USA Today w 1993 roku. Wtedy bracia Curley postanowili otworzyć redakcję gazety poza granicami USA. Padło na Hongkong. Uroczyste przecięcie wstęgi miało miejsce 1 lutego 1995 roku a rok później powtórzono uroczystość w Londynie i Moskwie.Gazeta nie pozostawała w tyle jeśli chodzi o nowości techniczne i komputeryzację. 17 kwietnia 1995 roku uruchomiono stronę internetową www.usatodaj.com. Oprócz podstawowych wiadomości z kraju i zza granicy można było odwiedzać sekcje:Dziś strona oferuje większy zakres informacji w działachOd 2002 roku Funkcjonuje dodatkowa strona internetowa usatoday.com/ travel, zawierająca wszystkie potrzebne informacje dla osób podróżujących umożliwiająca rezerwację lotów i pokoi hotelowych.W 1999 roku duet Curley odszedł z wydawnictwa. Bracia zdążyli jeszcze w 28 sierpnia 1995 roku we Frankfurcie uruchomić piątą międzynarodową placówkę gazety. Funkcję dyrektora generalnego wydawnictwa Gannett, od 1 czerwca 2000 roku objął jego wieloletni pracownik Douglas H. Corkindale. Od blisko roku na fotelu redaktora naczelnego zasiadała kobieta, Karen Jurgensen.Pani redaktor naczelna związana była z gazetą od samego jej powstania. Przeszła przez prawie wszystkie stopnie drabiny kariery dziennikarskiej począwszy od redaktora tematycznego w dziale Life, poprzez projekty specjalne aż po najwyższy fotel w redakcji. Stanowisko objęła 1 maja 1999 roku. Wykazywała umiejętności przywódcze i okazała się dobrym liderem. Wprowadziła wiele pozytywnych zmian w pracy redakcyjnej. Jedną z nich była wyrywkowa kontrola tekstów i ich źródeł, inną pojawienie się od października 1999 roku reklam na pierwszej stronie.Mimo 12 lat na rynku amerykańskim i sympatii czytelników, USA Today nadal dostawało kuksańce od krytyki. Choć forma i kolorystyka odpowiadała wielu Amerykanom, przeciwnicy nadal używali zwrotu “McPaper” w stosunku do dziennika. Jurgensen postawiła sobie za cel stworzenie gazety jako trwałej instytucji o większym autorytecie.W połowie roku 2000 uruchomiono kolejne międzynarodowe placówki. 15 maja drukarnie w Mediolanie, we Włoszech a 10 lipca zakład poligraficzny w Charleroi w Belgii. 19 czerwca 2001 roku USA Today i Gannett Newspapers uruchomiły sieć USA Today Careers Network (obecnie Careers.com), stronę internetową z ofertami pracy, a 18 lipca interaktywny serwis informacyjny telewizji opracowany w ramach joint venture z On Command Corporation, który był dystrybuowany do hoteli w całych Stanach Zjednoczonych.12 września 2001 roku gazeta pobiła kolejny swój rekord dziennej sprzedaży - 3638600 egzemplarzy. Powodem tego sukcesu były relacje z tragicznych niestety wydarzeń, ataków terrorystycznych 11 września.Kontrola tekstów jaką wprowadziła Jurgensen przyniosła niespodziewane efekty w 2004 roku. Niestety, niekorzystne dla gazety i dla samej pani redaktor. Rok wcześniej w maju, po anonimowym doniesieniu o nieprawdziwych informacjach przekazywanych przez reportera Jacka Kelly, redakcja wszczęła wewnętrzne śledztwo w tej kwestii. Sprawa okazała się na tyle poważna, że powołano komisję śledczą pod przywództwem zewnętrznych dziennikarzy Williama A.Hilliarda i Billa Kovacha.Przeczytano 720 artykułów pióra pana Kelly’ego a 150 zbadano bardzo dokładnie. Ustalenia przyniosły przerażający efekt. Przez blisko 10 lat dziennikarz fabrykował fakty,pisał zmyślone historie i nieraz dopuścił się plagiatów. Gazeta niczego nie ukrywając podała sprawę do publicznej wiadomości i zamieściła przeprosiny na pierwszej stronie. 20 kwietnia 2004 roku Karen Jurgensen złożyła oficjalną rezygnację ze stanowiska. Wraz z nią odszedł Hal Ritter, szef działu wiadomości, bezpośredni przełożony Kelly`a. Sam reporter zrezygnował z pracy już w styczniu i nigdy nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.Skandal w USA Today spowodował kontrolę w innych amerykańskich gazetach. Kilka z nich musiało przyznać się do podobnych porażek dziennikarskich.Po oczyszczeniu sytuacji w redakcji USA Today, nowym redaktorem naczelnym został Ken Paulson.Redaktor związany był z dziennikiem od samego jego powstania. Jako,że jest prawnikiem ta dziedzina zawładnęła jego dziennikarskim życiem. Zasłynął ze swoich wysiłków na rzecz informowania i edukowania Amerykanów na temat swobód Pierwszej Poprawki.Niestety, w pierwszej dekadzie XXI wieku rynek gazet drukowanych zaczął podupadać, wypierany przez internet. Dotknęło to także USA Today. Nakład zaczął spadać. Skandal z 2004 roku i zła gospodarka nie pomogły w wyścigu o pierwszeństwo na rynku prasowym.Połączenie wersji drukowanej z online nie bardzo pomogło. Gazeta została daleko w tyle za The Wall Street Journal i The New York Times. Krótkie newsy straciły na atrakcyjności, upadła opinia o najlepszych publikacjach sportowych. Bronił się jeszcze tylko dział rozrywki. Nie pomogła nawet zmiana na stanowisku redaktora naczelnego. W 2008 roku został nim John Hillkirk, dziennikarz śledczy a także były szef działu Money. Jego wysiłki podniosły nieznacznie pozycje dziennika ale zarząd domagał się spektakularnych efektów.27 sierpnia 2010 roku Hillkirk przeprowadził reorganizację, zwalniając 130 osób.Podjęto też decyzję o większym nacisku na gazetę cyfrową i aplikacje mobilne. W związku z tą decyzją uruchomiono nową pozycję USA Today Sports. Pół roku później, 24 stycznia 2011 roku przeredagowano całą gazetę:Jednak gruntowne zmiany i modyfikacje wprowadzono rok później, z okazji trzydziestych urodzin dziennika. Zmiany wprowadzone przez Johna Hillkirka okazały się niewystarczające. Wydawnictwo Gannett stanęło przed wizją upadku swojej sztandarowej pozycji.Zarząd podjął desperacką próbę reanimacji pupila i na początku 2012 roku zatrudnił na stanowisku prezesa i wydawcy Larry’ego Kramera,założyciela strony biznesowej MarketWatch. Ruszył program naprawczy. W międzyczasie Hillkirk zrezygnował ze stanowiska i powrócił do działu śledczego. Poszukiwania nowego redaktora naczelnego trwały siedem miesięcy.Wreszcie podjęto decyzje o zatrudnieniu Davida Callaway’a, redaktora naczelnego serwisu informacyjnego MarketWatch i byłego podwładnego Larry’ego Kramera. W październiku 2012 roku duet Kramer-Callaway rozpoczął oficjalną reanimację USA Today, choć pierwsze zmiany były widoczne już w numerze z 14 września. Wdrożono projekt przygotowany z pracownikami firmy doradczej Wolff Olins. Zmieniono logo, rozbudowano sekcje Life o tematy technologii i podróży, zwiększono liczbę kolorowych stron, poszczególne sekcje oznaczono konkretnymi kolorami:Te same kolory wykorzystywane są w pakietach programów informacyjnych nadawanych w wielu stacjach telewizyjnych należących do Gannett. Na pierwszej stronie umieszczono odnośniki do podstawowych artykułów każdej sekcji. opracowano do perfekcji formę przekazywania prognoz pogody na ostatniej stronie sekcji Wiadomości. Specjalnie dla dziennika dane przekazuje firma AccuWeather a hitem od wielu lat jest kącik Weather Fokus czyli graficzne wyjaśnienia zjawisk meteorologicznych.Liftingowi poddano stałe kolumny Across the USA (najważniejsza wiadomość z poszczególnych stanów) czy For the Record (wyniki rozgrywek ligowych ale też wygrane na loteriach). Krok po kroku USA Today dźwigało się po upadku. Dziennikarze, którzy poświęcili się gazecie od jej pierwszych dni nie poddali się tak łatwo. W gronie wiernych pracowników walczących o przetrwanie znaleźli się redaktorzy:6 października 2013 roku wydano pilotażową skrócona edycję USA Today jako dodatek do czterech gazet należących do Gannett(The Indianapolis Star,Rochester Democrat & Chronicle, News-Press i Post-Crescent) aby zbadać rynek pod kątem siedmiodniowych wydań sztandarowej pozycji wydawnictwa. Programu nie podjęto. USA Today ukazuje się nadal od poniedziałku do piątku. Edycje specjalne sobotnio-niedzielne drukowane są od 19 stycznia 1991 roku tylko przy okazji wyjątkowych wydarzeń.Choć wydawałoby się, że sytuacja kryzysowa została opanowana ,niestety 3 września 2014 roku Gannett ogłosił kolejne zwolnienia. Tym razem dotknęło to 70 pracowników działu wiadomości i operacji biznesowych.Mimo zawirowań, ciągłej krytyki i kolejnych redukcji USA Today wróciło na szczyty list rankingowych. Dziennikarze i działacze wdrażają w życie coraz to nowe projekty (USA Today Network) czym podnoszą nakład. W roku 2017 od poniedziałku do czwartku sprzedawano dziennie około 866791 egzemplarzy a wydanie piątkowe osiągnęło liczbę 1003529.Stronę internetowa odwiedza ponad 3 miliony internautów. Abonament na kanale YouTube posiada 385 tysięcy osób, subskrypcję Facebooka posiada 8,5 miliona odbiorców a Twittera 3,5 miliona.W 2016 roku gazeta po raz pierwszy w historii złamała swoje zasady co do agitacji w wyborach prezydenckich. Nigdy nie stawała po jakiejkolwiek stronie żadnego z kandydatów. Tym razem namawiała Amerykanów, aby nie głosowali na Donalda Trumpa.Ostatnie lata dziennika należą do kobiet. W gabinecie redaktora naczelnego do 2017 roku dowodziła Joanne Lipman, przed nią Patty Michalski a obecnie stery dzierży Nicole Carroll. Szefowa wspierana jest przez inne panie piastujące znaczące stanowiska w redakcji:Na luty 2019 roku, USA Today będąc “przed czterdziestką” ma nakład 726906 egzemplarzy i 504000 stałych czytelników online. Dostępny jest na forach społecznościowych. Posiada własny blog sportowy The Big Lead i cotygodniowy program informacyjny VRualally There, który można oglądać w aplikacji mobilnej USA Today i na YouTube. Wszyscy czekają na 40 urodziny. A to już we wrześniu 2022 roku.