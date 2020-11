Tytuły i emocje w portalach informacyjnych. Analiza Sentimenti

16.11.2020 Rynek medialny

Damian Grimling, Sentimenti

Portale informacyjne od wiosny 2020 zostały zdominowane doniesieniami dotyczącymi epidemii koronawirusa (COVID-19). Firma Sentimenti przeprowadziła pomiar emocji, jakimi we wrześniu były nasycone tytuły publikacji zamieszczonych na głównych stronach najważniejszych polskich portali.

Analiza sentymentu na portalach informacyjnych

Portale internetowe. Emocje podstawowe i ich trendy

Badanie oparto na analizie emotywnej tytułów publikacji. Analiza nie uwzględniała jedynie tytuły, bez badania treści publikacji. Uwzględnione zostało 13 portali informacyjnych:Jest to pewnego rodzaju monitoring marki czołowych portali informacyjnych w polskojęzycznej sieci.W pierwszym etapie przeprowadzonych analiz zbadano natężenie sentymentu. W tym przypadku mówimy o przekazie pozytywnym i negatywnym, który zawarty był w publikowanych tytułach artykułów redakcyjnych. Jak widać, poziomy natężenia tych parametrów były znacznie zróżnicowane w zależności od linii programowej określonego portalu.Na tle wybranych portali wyraźnie odznacza się jeden – wpolityce.pl. We wrześniu w publikowanych na tym portalu tytułach średnie natężenie negatywnego sentymentu przeważało nad sentymentem pozytywnym. Na przeciwnym biegunie stał portal se.pl („Super Express„).Ciekawe wyniki dało badanie porównawcze zmian natężenia sentymentu pomiędzy wartościami osiągniętymi w czerwcu i w wrześniu.Wrzesień był okresem, gdzie większość portali odnotowała (w porównaniu do czerwca 2020 r.) wzrost natężenia sentymentu negatywnego. Zjawisku temu towarzyszył w większości przypadków równoległy spadek natężenia sentymentu pozytywnego. Tylko w przypadku portalu wyborcza.pl równocześnie rosło natężenie sentymentu pozytywnego i negatywnego.Przyczyn zmian w natężeniu sentymentu szukać należało w trendach zmian natężenia emocji podstawowych. Rodzaje emocji (koło emocji Plutchika): złość, strach, zaufanie, smutek i radość. Czyli emocje pozytywne i negatywne.Jak widać z przedstawionego wykresu najwyższe wzrosty emocji uznawanych za negatywne (złość, strach, smutek) odnotowały portale onet.pl i wp.pl. Zjawisku temu towarzyszyły jednoczesne spadki natężenia emocji pozytywnych (zaufanie, radość). Dlatego taki stan rzeczy miał bezpośredni wpływ na poziomy natężenia sentymentu odnotowane w tych portalach.Jedynym portalem, który w wrześniu odnotował korzystne zjawisko wzrostu natężenia emocji pozytywnych i spadku emocji negatywnych był fakt.pl.