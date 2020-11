23.11.2020 Marketing i PR

Podaruj prezent pod choinkę dzieciom spędzającym święta w szpitalu

Klaudia Smolarska-Kulej

Ponad 1000 gier, książek, klocków i innych zabawek otrzymali od pacjenci Przylądka Nadziei w ubiegłym roku. Wszystkie dały ogromną radość, uśmiech i siłę. Wolontariusze z kliniki onkologii dziecięcej Przylądek Nadziei spędzili dzięki nim ponad 2500 godzin na zabawie z dziećmi, które nawet święta spędzają w szpitalu. Powtórzmy to i w te święta!

Reporterzy.info wspierają



fot. Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową



Ruszyła właśnie kolejna edycja akcji "Podaruj prezent na święta małym pacjentom Przylądka Nadziei". W Klinice każdego roku leczy się blisko 2000 pacjentów chorych na raka i nie każdy z nich ma szansę spędzić Boże Narodzenie z najbliższymi. Ale każdy z nas może zostać pomocnikiem świętego Mikołaja i sprawić tym dzieciakom ogromną radość i osłodzić pobyt w szpitalu w tym trudnym czasie.



Wystarczy naprawdę niewiele:

Kup książkę, klocki, grę lub inną zabawkę

Przynieś lub przyślij prezent na adres Fundacji: ul. Ślężna 114s/1, 53-111 Wrocław

Nasi Wolontariusze przygotują paczki dostosowane do wieku podopiecznych i w czasie świąt rozdadzą je naszym podopiecznym.

Możesz też zrobić sobie zdjęcie z prezentem (lub poprosić o zdjęcie w Fundacji) i zamieścić je na Instagramie z hashtagiem #podarujprezentnaswieta, a my pochwalimy się nim na naszej stronie internetowej! Dzięki temu dzieci zobaczą ile osób o nich myśli i pamięta!

W Przylądku Nadziei leczą się dzieci w każdym wieku. Również te starsze. Pamiętajmy i o nich! Dla naszych nastolatków będziemy wdzięczni za drobny sprzęt sportowy, zestawy kosmetyków dla młodzieży, chustki, czapki, bandany, skarpetki, koszulki, bransoletki i inną biżuterię, młodzieżowe książki, gry na PC czy zestawy kreatywne.

Wszystkie informacje na temat akcji znajdziecie na stronie internetowej:

www.podarujprezent.naratunek.org



Na stronie znajduje się również przydatny poradnik dla pomocników Świętego Mikołaja. To katalog zabawek, gier i książek przygotowany przez psychologów dziecięcych z kliniki Przylądek Nadziei. To sugestie prezentów, które nie tylko wywołają uśmiech na dziecięcych buziach, ale mają też wartość terapeutyczną. Pomogą w powrocie do zdrowia i w rozwoju. Świetnie spiszą się też jako podarki dla naszych bliskich!







W ubiegłym roku w ręce małych pacjentów trafiło ponad 1000 fantastycznych prezentów z całej Polski i nie tylko! Dzięki nim dzieci spędziły z naszymi wolontariuszami mnóstwo godzin pełnych uśmiechu i doskonałej zabawy! A w miejscu jakim jest szpital onkologiczny taka radość ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w czasie pandemii. Wywołajmy ją ponownie podczas tegorocznych świąt! Ruszyła właśnie kolejna edycja akcji "Podaruj prezent na święta małym pacjentom Przylądka Nadziei". W Klinice każdego roku leczy się blisko 2000 pacjentów chorych na raka i nie każdy z nich ma szansę spędzić Boże Narodzenie z najbliższymi. Ale każdy z nas może zostać pomocnikiem świętego Mikołaja i sprawić tym dzieciakom ogromną radość i osłodzić pobyt w szpitalu w tym trudnym czasie.Wszystkie informacje na temat akcji znajdziecie na stronie internetowej:Na stronie znajduje się również przydatny poradnik dla pomocników Świętego Mikołaja. To katalog zabawek, gier i książek przygotowany przez psychologów dziecięcych z kliniki Przylądek Nadziei. To sugestie prezentów, które nie tylko wywołają uśmiech na dziecięcych buziach, ale mają też wartość terapeutyczną. Pomogą w powrocie do zdrowia i w rozwoju. Świetnie spiszą się też jako podarki dla naszych bliskich!W ubiegłym roku w ręce małych pacjentów trafiło ponad 1000 fantastycznych prezentów z całej Polski i nie tylko! Dzięki nim dzieci spędziły z naszymi wolontariuszami mnóstwo godzin pełnych uśmiechu i doskonałej zabawy! A w miejscu jakim jest szpital onkologiczny taka radość ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w czasie pandemii. Wywołajmy ją ponownie podczas tegorocznych świąt!

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Kevin Pluskota

Według agencji Newspoint już dla ponad 70% odbiorców treści tworzone przez blogerów są pierwszym źródłem informacji o produktach. Za dwa lata ten rynek może być warty nawet 10 miliardów dolarów. Dlatego firmy coraz bardziej skupiają się na promowaniu swoich produktów poprzez internetowych celebrytów.

Mariusz Maksymiuk

Algorytmy sztucznej inteligencji pozwalają na zaawansowaną automatyzację i przewidywanie działań potencjalnego konsumenta. Maszyny, wykorzystując dane, uczą się identyfikować wzorce i powiązania, tak aby wyciągać wnioski, wykonywać działania i podejmować decyzje.

empressia.eu

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm decyduje się na prowadzenie bloga firmowego, dzięki któremu przekazuje swoim aktualnym i potencjalnym klientom porady związane ze świadczonymi usługami, prezentuje nowości czy wreszcie wchodzi w interakcje z klientami. Samo prowadzenie bloga to jednak nie wszystko, żeby był on dla użytkowników wyszukiwarki Google widoczny, musi być on przede wszystkim dobrze wypozycjonowany, jak to zrobić? Sprawdź! [artykuł sponsorowany]

Magdalena Czyżewska

Na polski rynek marketingu mobilnego w 2019 roku wpłynie wejście technologii 5G oraz rosnąca popularność asystentów głosowych w smartfonach. Nowością, jaka czeka nas w najbliższym roku, będzie wykorzystanie technologii ultradźwięków, za pośrednictwem których możemy komunikować się ze smartfonami.

Sebastian Lipka

Zamiast na siłę stawiać tezy o przewadze mobile nad desktopem lub video nad grafiką (nie twierdzę, że analiza trendów i sposobów ich wykorzystania nie jest ważna, bo jak za chwilę przeczytasz jest kluczowa), warto zastanowić się nad kondycją branży, jej profesjonalizmem oraz możliwością jej poprawy.

Paulina Kunicka

Ostatnie kontrowersje wokół Tik Toka związane z naruszaniem prywatności i blokowaniem tej aplikacji przez Indie, Hong Kong czy może niebawem USA – pozwalają zakładać nadchodzące zmiany w lokowaniu budżetów reklamowych, kierowanych na generację Z, czyli pokolenia "post millenials"

Szymon Słowik

Audyt SEO w takiej, czy innej formie, powinien zawsze stanowić punkt wyjścia do działań mających na celu budowanie ruchu organicznego z Google. W przypadku prostej strony firmowej, audyt może sprowadzać się do dość szybkiej analizy witryny. Jeśli mamy do czynienia ze sklepem internetowym, audyt będzie dużo bardziej złożony ze względu na większą liczbę funkcji, rozbudowaną architekturę informacji, więcej słów kluczowych, konkurentów, wyzwań natury technicznej.

więcej w dziale: Marketing i PR