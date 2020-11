23.11.2020 Marketing i PR

Podaruj prezent pod choinkę dzieciom spędzającym święta w szpitalu

Klaudia Smolarska-Kulej

Ponad 1000 gier, książek, klocków i innych zabawek otrzymali od pacjenci Przylądka Nadziei w ubiegłym roku. Wszystkie dały ogromną radość, uśmiech i siłę. Wolontariusze z kliniki onkologii dziecięcej Przylądek Nadziei spędzili dzięki nim ponad 2500 godzin na zabawie z dziećmi, które nawet święta spędzają w szpitalu. Powtórzmy to i w te święta!

Reporterzy.info wspierają



fot. Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową



Ruszyła właśnie kolejna edycja akcji "Podaruj prezent na święta małym pacjentom Przylądka Nadziei". W Klinice każdego roku leczy się blisko 2000 pacjentów chorych na raka i nie każdy z nich ma szansę spędzić Boże Narodzenie z najbliższymi. Ale każdy z nas może zostać pomocnikiem świętego Mikołaja i sprawić tym dzieciakom ogromną radość i osłodzić pobyt w szpitalu w tym trudnym czasie.



Wystarczy naprawdę niewiele:

Kup książkę, klocki, grę lub inną zabawkę

Przynieś lub przyślij prezent na adres Fundacji: ul. Ślężna 114s/1, 53-111 Wrocław

Nasi Wolontariusze przygotują paczki dostosowane do wieku podopiecznych i w czasie świąt rozdadzą je naszym podopiecznym.

Możesz też zrobić sobie zdjęcie z prezentem (lub poprosić o zdjęcie w Fundacji) i zamieścić je na Instagramie z hashtagiem #podarujprezentnaswieta, a my pochwalimy się nim na naszej stronie internetowej! Dzięki temu dzieci zobaczą ile osób o nich myśli i pamięta!

W Przylądku Nadziei leczą się dzieci w każdym wieku. Również te starsze. Pamiętajmy i o nich! Dla naszych nastolatków będziemy wdzięczni za drobny sprzęt sportowy, zestawy kosmetyków dla młodzieży, chustki, czapki, bandany, skarpetki, koszulki, bransoletki i inną biżuterię, młodzieżowe książki, gry na PC czy zestawy kreatywne.

Wszystkie informacje na temat akcji znajdziecie na stronie internetowej:

www.podarujprezent.naratunek.org



Na stronie znajduje się również przydatny poradnik dla pomocników Świętego Mikołaja. To katalog zabawek, gier i książek przygotowany przez psychologów dziecięcych z kliniki Przylądek Nadziei. To sugestie prezentów, które nie tylko wywołają uśmiech na dziecięcych buziach, ale mają też wartość terapeutyczną. Pomogą w powrocie do zdrowia i w rozwoju. Świetnie spiszą się też jako podarki dla naszych bliskich!







W ubiegłym roku w ręce małych pacjentów trafiło ponad 1000 fantastycznych prezentów z całej Polski i nie tylko! Dzięki nim dzieci spędziły z naszymi wolontariuszami mnóstwo godzin pełnych uśmiechu i doskonałej zabawy! A w miejscu jakim jest szpital onkologiczny taka radość ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w czasie pandemii. Wywołajmy ją ponownie podczas tegorocznych świąt! Ruszyła właśnie kolejna edycja akcji "Podaruj prezent na święta małym pacjentom Przylądka Nadziei". W Klinice każdego roku leczy się blisko 2000 pacjentów chorych na raka i nie każdy z nich ma szansę spędzić Boże Narodzenie z najbliższymi. Ale każdy z nas może zostać pomocnikiem świętego Mikołaja i sprawić tym dzieciakom ogromną radość i osłodzić pobyt w szpitalu w tym trudnym czasie.Wszystkie informacje na temat akcji znajdziecie na stronie internetowej:Na stronie znajduje się również przydatny poradnik dla pomocników Świętego Mikołaja. To katalog zabawek, gier i książek przygotowany przez psychologów dziecięcych z kliniki Przylądek Nadziei. To sugestie prezentów, które nie tylko wywołają uśmiech na dziecięcych buziach, ale mają też wartość terapeutyczną. Pomogą w powrocie do zdrowia i w rozwoju. Świetnie spiszą się też jako podarki dla naszych bliskich!W ubiegłym roku w ręce małych pacjentów trafiło ponad 1000 fantastycznych prezentów z całej Polski i nie tylko! Dzięki nim dzieci spędziły z naszymi wolontariuszami mnóstwo godzin pełnych uśmiechu i doskonałej zabawy! A w miejscu jakim jest szpital onkologiczny taka radość ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w czasie pandemii. Wywołajmy ją ponownie podczas tegorocznych świąt!

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Sebastian Lipka

Zamiast na siłę stawiać tezy o przewadze mobile nad desktopem lub video nad grafiką (nie twierdzę, że analiza trendów i sposobów ich wykorzystania nie jest ważna, bo jak za chwilę przeczytasz jest kluczowa), warto zastanowić się nad kondycją branży, jej profesjonalizmem oraz możliwością jej poprawy.

Michał Chrościcki

W codziennym kontakcie w social media z potencjalnymi klientami trzeba pamiętać o kilku kluczowych kwestiach. Internauci, którzy korzystają głównie z mobile’u konsumują treści szybko - tu i teraz. Jak zyskać ich zaufanie i sympatię?

Mariusz Maksymiuk

Algorytmy sztucznej inteligencji pozwalają na zaawansowaną automatyzację i przewidywanie działań potencjalnego konsumenta. Maszyny, wykorzystując dane, uczą się identyfikować wzorce i powiązania, tak aby wyciągać wnioski, wykonywać działania i podejmować decyzje.

Krzysztof Kłosiński

Wysoki ruch w naszej witrynie to podstawa jej sprawnego funkcjonowania. Sprawia on, że potencjalni klienci mają możliwość zapoznania się z naszą ofertą. Ponadto jest on jednym z głównych elementów, które wyszukiwarka Google bierze pod uwagę w trakcie ustalania pozycji naszej strony w wynikach wyszukiwania.

Mariusz Maksymiuk

Sztuczna inteligencja umożliwia markom podejmowanie decyzji opartych na licznych danych. Jest to niezwykle skuteczne, gdyż pozwala na obranie skutecznej taktyki opartej na wyjątkowo dokładnym targetowaniu i optymalizacji.

BARD

Odcisk palca tworzony dla każdej przeglądarki może zidentyfikować nie tylko urządzenie, lecz także konkretnego użytkownika. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystywane są głównie w celach marketingowych, co może skutkować tym, że np. użytkownik komputera Mac za ten sam produkt zapłaci nawet 30 proc. więcej od użytkownika PC.

LD

Wskaźnik Viewability reklam online w Polsce wzrósł kwartał do kwartału o 3 punkty procentowe. Dzięki temu polski rynek awansował z ostatniego miejsca europejskiej stawki na przedostatnie (z wynikiem Viewability na poziomie 53 proc), wyprzedzając Włochy.

więcej w dziale: Marketing i PR