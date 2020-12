Marketing w Polsce 2020. Raport Marketing Survey

7.12.2020 Marketing i PR

Maks Michalczak

Jaki jest prawdziwy obraz polskiego marketingu? Czego szefowie firm oczekują od tytułowego działu? Na te i wiele innych pytań odpowiada Marketing Survey 2020, który został przygotowany przez MKTout, Abananę, Marketing Przy Kawie oraz Brief.pl.

źródło: MKTout/biuroprasowe.pl

"Ja mam cel, a marketing ma mi dostarczyć narzędzi"

"Za całokształt wizerunku oraz działania reklamowe"

"Za kampanie reklamowe i pozyskiwanie leadów"

"Marketing ma znać klienta? Powiedz to sprzedaży, się pośmieją"

REKLAMA



źródło: MKTout/biuroprasowe.pl

68% reprezentantów zarządu uważa, że są w stanie określić efektywność prowadzonych działań marketingowych.

reprezentantów zarządu uważa, że są w stanie określić efektywność prowadzonych działań marketingowych. 45% reprezentantów działu marketingu zgadza się ze stwierdzeniem, że dział marketingu jest w stanie wskazać efektywność prowadzonych działań marketingowych.

84% reprezentantów zarządu uważa, że dział marketingu ma znaczącą swobodę w podejmowaniu działań.

reprezentantów zarządu uważa, że dział marketingu ma znaczącą swobodę w podejmowaniu działań. 64% reprezentantów działu marketingu zgadza się ze stwierdzeniem, że dział marketingu ma znaczącą swobodę działań.

70% reprezentantów zarządu uważa, że zarząd zapewnia marketingowi odpowiednie środki w stosunku do ich oczekiwań.

reprezentantów zarządu uważa, że zarząd zapewnia marketingowi odpowiednie środki w stosunku do ich oczekiwań. 37% reprezentantów działu marketingu zgadza się ze stwierdzeniem, że zarząd zapewnia marketingowi odpowiednie środki w stosunku do ich oczekiwań

- Marketing. Chyba nie ma drugiego słowa w biznesie, które rodziłoby tyle emocji, skrajnych opinii i fałszywych przekonań. Ten stan wpływa nie tylko na losy marketingu i marketerów, ale przede wszystkim na kondycję biznesu - pisze organizator i pomysłodawca badania oraz raportu Piotr Golczyk, founder MKTout. - Przykład: dane jasno wskazują, że firmy mające marketerów w zarządzie w trudnych czasach osiągają o 3% lepsze wyniki niż konkurencja, ale jednocześnie tylko 0,5% członków zarządów to marketerzy i tylko 4% członków zarządu uważa, że marketing może im pomóc w podejmowaniu decyzji.W badaniach pogłębionych w Marketing Survey 2020, czyli rozmowach z szefami firm, członkami zarządu, właścicielami wyraźnie widać, że marketing znaczy to, co znaczy dla kogoś, kto trzyma władzę. Od tego, że marketing to ludzie od kolorów przez my mówimy, co robić, a oni szukają narzędzi, po chciałbym, żeby byli świadomi biznesowo, ale nie są.Działy marketingu często narzekają na swoją sytuację. Za dużo pracy, za mało ludzi, nikt ich nie docenia i gdy tylko firma ma gorszy okres, to zaczyna od zwolnień pracowników w tym właśnie dziale. Dlaczego tak się dzieje?- Mam wrażenie, że gdyby nie wsparcie konkursów branżowych i „marketingowej braci”, która pomaga sobie wzajemnie, to mielibyśmy najbardziej depresyjną grupę zawodową w Polsce. Jako branża sami kręcimy na siebie bat, zupełnie biernie godząc się na to, że nie próbujemy nawet powalczyć o większą odpowiedzialność w firmie - stawia śmiałą tezę Golczyk. - Po blisko 20 latach pracy w branży doskonale wiem, że to walka z wiatrakami, ale kto nie próbuje, kto nie szuka sposobu, ten nie daje sobie nawet szansy.Autorzy raportu zbadali też oczekiwania CEO oraz zarządu wobec działu marketingu, ocenę własną tegoż, ale również próbę zrozumienia tematu budżetu marketingowego w ujęciu decyzyjności, celowości oraz wysokości. Ukazane zostały też różnice w odpowiedziach głównych grup ankietowanych. Różnice bardzo wyraźne.Badanie przeprowadziła niezależna agencja badań rynku i opinii publicznej INQUISIO.research w pierwszym kwartale 2020 roku na zlecenie MKTout na grupie 403 respondentów.Raport, który można pobrać od 2 grudnia na stronie https://www.mktout.com/pl/marketing-survey/ , ma formę żywego dokumentu, co oznacza, że czytelnik może podzielić się swoim komentarzem do badania, a autorzy umieszczą go w raporcie on-line.