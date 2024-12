11.11.2024 Marketing i PR

Reklama bez cookies. Czy branża jest gotowa na cyfrową rewolucję?

Krzysztof Fiedorek

Rok 2024 miał przynieść rewolucję w branży reklamowej. Google ogłosiło usunięcie cookies w przeglądarce Chrome dla milionów użytkowników, co miało zapoczątkować erę bezciasteczkową. Jednak zmiana decyzji Google zaskoczyła rynek. Raport na ten temat przygotowali analitycy z ID5.

Nagły zwrot akcji: Decyzja Google o odstąpieniu od usunięcia cookies

Zaskoczenie przyszło w lipcu 2024 roku, kiedy Anthony Chavez, wiceprezes Privacy Sandbox, ogłosił, że Google umożliwi użytkownikom samodzielne decydowanie o blokowaniu cookies. Według raportu „State of Digital Identity Report 2024”, opublikowanego przez analityków z ID5, aż 63% respondentów sądzi, że decyzja ta wynikała z nieudanych testów Privacy Sandbox, a 60% twierdzi, że miała związek z toczącym się dochodzeniem brytyjskiego CMA.



Google usunęło cookies dla 34,5 miliona użytkowników, co stanowi 1% globalnej bazy użytkowników Chrome.

Aż 76% respondentów już wdrożyło alternatywne rozwiązania bezciasteczkowe.

75% z badanych twierdzi, że decyzja Google nie wpłynie na ich plany przejścia na alternatywy dla cookies.

Czynnik Odsetek respondentów Negatywne wyniki testów Privacy Sandbox 63% Dochodzenie CMA 60%



Alternatywy dla cookies: Jakie rozwiązania wybiera branża?

Raport zwraca uwagę, że usunięcie cookies mogłoby znacząco wpłynąć na przychody wydawców. Badanie Criteo prognozuje, że ich dochody spadłyby o 60%, jeśli rozwiązaniem zastępczym byłby wyłącznie Privacy Sandbox. Wynika to m.in. z faktu, że wprowadza on opóźnienia w wyświetlaniu reklam o ponad 100%, co negatywnie wpływa na zaangażowanie użytkowników.



Według raportu ID5, aż 85% respondentów korzysta już z uniwersalnych identyfikatorów, aby radzić sobie z ruchem bezciasteczkowym. Rozwiązania te, w połączeniu z Deal IDs i identyfikatorami pierwszej strony, umożliwiają spersonalizowane i zgodne z prawem kampanie reklamowe, co ma kluczowe znaczenie w obliczu zmieniającego się krajobrazu technologicznego.



Najpopularniejsze alternatywy:



Uniwersalne identyfikatory: 85%

PMPs/Deal IDs z danymi pierwszej strony: 56%

Clean Rooms (Pokoje danych): 51%

Wyzwania w innych kanałach: CTV, Mobile, Audio i Gaming

Chociaż większa część dyskusji dotyczyła cookies w przeglądarkach, raport ID5 pokazuje, że problem identyfikacji użytkowników wykracza poza tę przestrzeń. Największym wyzwaniem pozostaje telewizja connected (CTV), gdzie 79% respondentów twierdzi, że użytkownicy nie mają dostatecznej kontroli nad swoimi danymi.



Kanał Odsetek respondentów wskazujących potrzebę lepszej adresowalności Telewizja connected (CTV) 54% Mobile/In-app 26% Digital Audio 9%



Główne przeszkody w kanałach CTV i mobilnym:



Problemy z pomiarem: trudność w dokładnym mierzeniu kampanii.

Rekonsyliacja cross-channel: wyzwanie z synchronizacją danych między kanałami.

Zgoda użytkowników: trudność w zdobyciu i komunikacji zgody na śledzenie.

Przyszłość bez cookies: Oczekiwania i obawy branży

Branża reklamowa stoi na rozdrożu, szukając rozwiązań, które nie tylko będą skuteczne, ale również zapewnią zgodność z regulacjami prywatności. W obliczu niepewności, kiedy nowy system w Chrome wejdzie w życie, aż 80% respondentów spodziewa się, że opcja rezygnacji z cookies zostanie wprowadzona w pierwszej połowie 2025 roku.



Cały raport "The State of Digital Identity Report 2024" można pobrać tutaj:

