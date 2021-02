Muzyka w mediach społecznościowych jako niecodzienna terapia

8.02.2021 Rynek medialny

W ramach nowatorskiego projektu terapeutycznego Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową Szymon i Bartek, pacjenci kliniki onkologicznej napisali tekst piosenki, zaprosili ulubioną panią doktor, złapali za mikrofony, zarapowali i nagrali stylizowany na lata 90. teledysk [Reporterzy.info polecają]

fot. Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową

Szymon i Bartek to drużyna zgranaTak jak w grach, tak samo na ekranachKumple z sali, co w Przylądku się poznaliJuż nie tacy mali, ale już na fali!Szymek Łąk ma 13 lat, Bartek Skoczylas 9. Poznali się na szpitalnej sali i szybko okazało się, że nadają na tych samych falach. Do tego stopnia, że dziś tworzą nierozłączną drużynę. Dzielą salę w klinice, odprowadzają się na zabiegi i operacje, razem grają w gry. Teraz spróbowali swoich sił w branży muzycznej. I to z jakim efektem!Chłopcy napisali poruszający, pełen energii tekst o szpitalnej codzienności, która – jak się okazuje – wcale nie musi być nudna i monotonna. Wręcz przeciwnie! Szymon i Bartek świetnie wiedzą, co zrobić, żeby dobrego humoru i śmiechu nigdy nie brakowało. I postanowili podzielić się swoją receptą w piosence.Do nagrania zaprosili też swoją ulubioną panią doktor Jadzię, czyli Jadwigę Węcławek-Tompol. Dla niej również był to debiut w branży hip-hopowej. Całości dopełnia profesjonalny teledysk, stylizowany na lata ’90. Powstał dzięki pomocy fachowców z branży: Mateusza Łebka i Grzegorza Kapelczaka. Na planie znalazł się nawet raperski samochód, wypożyczony przez Muzeum Motoryzacji Topacz!Zobacz teledysk:Piosenka Szymona i Bartka to część nowatorskiego projektu terapeutycznego, realizowanego przez Fundację Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową w klinice onkologii dziecięcej Przylądek Nadziei. Bo to nie tylko kolejna rozrywka dla dzieci zamkniętych w szpitalu, ale również sposób na bardzo potrzebne wyrażenie i radzenie sobie z emocjami podczas terapii.– Daliśmy dzieciom możliwość stworzenia indywidualnego środka wyrazu na temat swojej choroby – wyjaśnia Anna Szymańska z Kliniki Mentalnej, która działa w Przylądku Nadziei. – Ta forma jest ich subiektywnym przeżyciem, które pozwala wyrazić emocje, zmniejszyć napięcie, zdystansować się od choroby i tym samym łatwiej przejść przez proces leczenia.Wszystkie teledyski, zrealizowane w ramach projektu, można obejrzeć na kanale Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową w serwisie Youtube:• Olivier. “To już historia”: https://www.youtube.com/watch?v=tytwAvCAD5g • Marta. “Zwykła dziewczyna”: https://www.youtube.com/watch?v=Hmn1vmf0W4Q • Jasiek. “Wszystko da się”: https://www.youtube.com/watch?v=Kj5wgKIVBGI **Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową od 30 lat wspiera małych pacjentów wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, którzy przyjeżdżają do Wrocławia na leczenie z całego kraju. Klinika jest największym ośrodkiem przeszczepowym w Polsce. Lekarze i pielęgniarki leczą tu każdego roku 2000 małych pacjentów. W tej pracy pomaga im Fundacja, która finansuje kosztowne leki i rehabilitację, kupuje sprzęt medyczny oraz wspiera badania naukowe. Z inicjatywy Fundacji we Wrocławiu został wybudowany Przylądek Nadziei, najnowocześniejszy w Polsce szpital dla dzieci chorych na raka.