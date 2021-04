12.04.2021 Marketing i PR

Kosmiczny rap promuje projekt terapeutyczny kliniki onkologii dziecięcej

Klaudia Smolarska-Kulej

Poznajcie kosmicznego rapera z kliniki Przylądek Nadziei we Wrocławiu! Michał razem z mamą napisał tekst piosenki i nagrał profesjonalny teledysk o swojej chorobie. Wszystko w ramach nowatorskiego, muzycznego projektu terapeutycznego.

fot. Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową



Powiem krótko, mam na imię Michał Łucko

Leżę sam na radio - jeden pokój, jedno łóżko

Jeden człowiek, a choruję już 5 lat

Mam to w głowie, że w końcu powiem jej pa!



Michał Łucko ma 9 lat. Pięć lat temu neuroblastoma kazała mu zapomnieć o beztroskiej zabawie z kuzynami, o placu zabaw i o jeździe na rowerze. Jego nowym domem stała się



Razem z mamą, panią Sabiną, Michał napisał poruszający tekst o szpitalnej codzienności, która – jeśli dodać do niej odpowiednią dawkę wyobraźni – może się okazać bardzo interesująca. Michaś oprowadza nas po swoim świecie i przekonuje, że radioterapia jest jak… lot rakietą w kosmos!

Całości dopełnia profesjonalny teledysk, którego akcja rozgrywa się w Hydropolis oraz w Dolnośląskim Centrum Onkologii. Powstał dzięki pomocy specjalistów z branży muzycznej i wideo: Mateusza Łebka i Grzegorza Kapelczaka. Plan do złudzenia przypomina kosmiczne przestworza!



Zobacz teledysk ASTRONAUTA:







Piosenka Michasia to część nowatorskiego projektu terapeutycznego, realizowanego przez Fundację "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową" w klinice onkologii dziecięcej Przylądek Nadziei. Pisanie piosenek i nagrywanie teledysków to z jednej strony zabawa, ale również sposób na poradzenie sobie z trudnymi emocjami podczas terapii onkologicznej.



– Taka forma pozwala wyrazić emocje, zmniejszyć napięcie, zdystansować się od choroby i tym samym łatwiej przejść przez proces leczenia – wyjaśnia Anna Szymańska z Kliniki Mentalnej, zespołu psychologów i pedagogów który działa w Przylądku Nadziei. – Daliśmy dzieciom możliwość stworzenia indywidualnego środka wyrazu na temat swojej choroby.



Wszystkie teledyski, zrealizowane w ramach projektu, można obejrzeć na kanale Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową w serwisie Youtube:



Olivier. “To już historia”

Marta. “Zwykła dziewczyna”

Jasiek. “Wszystko da się”

Szymon i Bartek. “Lubimy Grać i się śmiać”

Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową od 30 lat wspiera małych pacjentów wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, którzy przyjeżdżają do Wrocławia na leczenie z całego kraju. Klinika jest największym ośrodkiem przeszczepowym w Polsce.



