Najlepsze polskie podcasty. Pierwsza edycja konkursu na Podcast Roku

Podcast Roku to pierwszy ogólnopolski konkurs, promujący jakość, oryginalność i kulturę przekazu różnych form dźwiękowych w mediach digitalowych. Konkurs upamiętnia redaktora Janusza Majkę, związanego przez niemal 40 lat z Polskim Radiem w Rzeszowie, zmarłego w lutym 2021 roku na COVID-19.

W kategorii Debiutanci i Pasjonaci:

Pierwszą nagrodę otrzymała Aneta Chmielińska za podcast Dzikoprzygody ,

„Za intymność, wrażliwość i umiejętność zaszczepienia pasji do natury u Słuchaczy w każdym wieku. Za świetne opanowanie monologu jako najtrudniejszej formy do poprowadzenia w podcaście i zachowanie przy tym zdolności do dialogowania ze Słuchaczem.”

Drugą nagrodę w tej kategorii dostała Joanna Żelazińska za podcast Przed obrazem ,

‘’Za zbliżenie nas do sztuki i wyjątkową opowieść o tworzeniu sztuki, za umiejętność przenoszenia nas do miejsc, których być może nigdy nie odwiedzimy’’.

Trzecią nagrodę otrzymali Marcin Nieroda oraz Andrzej Padniewski za podcast Przyjaciele Kota Wrocka,

‘’Za wykorzystanie podcastu do uruchomienia lokalnego aktywizmu i dbałość o świadomość obywatelską, mówiąc o mieście i ludziach, którzy je tworzą, w lekko komediowej formule, zderzając luz i kpinę z kontrofensywą ‘’urzędniczej powagi.’’

W kategorii Profesjonaliści:

Pierwszą nagrodę otrzymała Anna Dudzińska za reportaże w podcaście Raport o stanie świata ,

‘’Za stworzenie podcastu w podcaście - kompletnego na poziomie treści i formy, za doskonałą, autorską formułę formy dźwiękowej i perfekcyjnie prowadzoną dziennikarską narrację w reportażach oraz ponadprzeciętne pomysł: wykonanie, realizację techniczną.’’

Drugą nagrodę dostał Michał Matus, autor podcastu Nurt Równoległy ,

„Za walkę z fake newsami i obnażanie skomplikowanych mechanizmów dezinformacji oraz za atrakcyjną i innowacyjną formę podcastu - dziennikarskie śledztwo w odcinkach

Trzecią nagrodę dla Profesjonalistów odebrali Agnieszka Pospiszyl i Adam Liszka za podcast My z covidowego, ''Za umiejętność otwierania i słuchania ludzi pracujących pod ogromną presją; za doskonały przykład tego, jak dokumentować, pprowadzić temat i bohatera i za wartość bezpośredniej relacji, jako wyraz wdzięczności i uznania dla całego autentycznie zaangażowanego środowiska lekarskiego''.

Wyróżnienie Radia 357 – w kategorii Magnetyzująca Osobowość dla Konrada Szymańskiego za podcast Historie z Boiska , ‘’Za głos, którego chce się słuchać, umiejętność zainteresowania każdego odbiorcy, szerokim i barwnym prowadzeniem tematu, za bardzo interesujący, drobiazgowy i rzetelny research, pełen ‘’smaczków’’ dla odbiorcy każdego odcinka i za magnetyzującą osobowość, bez której w mediach nie ma szansy na sukces

Wyróżnienie Audioteki – w kategorii Dobrze Opowiedziana Historia dla Michała Kukawskiego za Odpowiednik „Za bardzo uważny dobór historii ''innych'' i opowiedzenie ich ''inaczej'', za inną perspektywę obserwowania rzeczywistości, autorskie poprowadzenie narracji, umożliwiające ''dalekie podróże'' podczas pobytu ''w tu i teraz'', za uniwersalność opowieści każdego oddcinka, bardzo dobry montaż, udźwiękowienie i wzorowe warsztatowo wykonanie, co sprawiło, że są to właśnie dobrze opowiedziane historie".

Wyróżnienie Patronite.pl otrzymali Bartosz Pawłowski, Małgorzata Kilian, Wioletta Myszkowska, Marcel Kiełtyka, jako autorzy podcastu Demagog. Za sprawne budowanie społeczność wokół ważnego tematu i duży potencjał dobrego rozwoju podcastu, za podjęcie potrzebnego, ważnego tematu, budując kompetencje krytycznego myślenia i oferując analityczną perspektywę w przystępny sposób dla stabilnie rosnącej społeczności.

Katarzyna Błaszczyk reportażystka radiowa i współzałożycielka inicjatywy Torba Reportera i Podcastera,

Łukasz Błąd dziennikarz radiowy i wykładowca WSIiZ w Rzeszowie,

Natalia Borawska dyrektor kreatywna i scenarzystka,

Aleksandra Dąbrowska – Head of Production Audioteka,

Justyna Dżbik – Kluge dziennikarka radiowo-telewizyjna,

Michał Dobrzański, pomysłodawca cyklicznego raportu Słuchacz podcastów w Polsce, realizowanego przez Tandem Media,

Karolina Hytrek – Prosiecka była dziennikarka TVN, ekspert ds. zarządzania informacją,

Szymon Jadczak dziennikarz WP.pl, przedstawiciel think-thanku medialnego Instytut Zamenhoffa,

Marcin Łukawski dziennikarz Radia 357 oraz wykładowca Collegium Civitas,

Marcin Myszka autor najpopularniejszego podcastu w 2020 roku Kryminatorium,

Marcin Skonieczny, prezes Patronite.pl,

Karol Stryja, właściciel studia The Podcast Makers,

Dionisios Sturis reporter i pisarz,

Bożena Targosz prezenterka, lektorka i trenerka medialna.

Podcasty w Polsce. Kim jest statystyczny, polski słuchacz

Aż 57% to osoby w wieku 35+.

Najliczniejszą grupę stanowią odbiorcy mający od 25 do 34 lat - 25%, a kolejną - w wieku 35-44 lata - 24%.

Najwięcej odbiorców tego medium mieszka na wsi - 34%, a 33% w miastach do 100 tys. mieszkańców.

Aż 47% badanych osób ma wyższe wykształcenie.

69% odbiorców oferty podcastowej akceptuje odcinki czy cykle sponsorowane,

68% polecenia zawarte w audycjach,

63% tworzenie ich we współpracy z markami,

49%, czyli niemal połowa respondentów, jest gotowa wysłuchać reklam w podcaście - to więcej o 11pp niż w poprzedniej edycji badania Tandem Media.

Do konkursu Podcast Roku - Konkurs imienia redaktora Janusza Majki zgłoszonych zostało aż 280 podcastów. Jury, w którego skład wchodziło 14 ekspertów, przyznało 11 nagród i wyróżnień w 7 kategoriach.Konkurs promuje wysokie standardy dziennikarskie i udane debiuty w mediach internetowych. Dlatego jury postanowiło przyznać po 3 nagrody w kategorii Debiutanci i Pasjonaci oraz w kategorii Profesjonaliści. Ponadto wręczono 4 wyróżnienia i jedną Nagrodę Specjalną Konkursu. Na Gali Finałowej pierwszej edycji Konkursu w Rzeszowie nagrody konkursu odebrali:W obu kategoriach laureatki pierwszych nagród otrzymały czeki w wysokości 20 tysięcy złotych,zdobywcy drugich nagród otrzymali po 10 tysięcy złotych, a trzecich - nagród po 5 tysięcy złotych.Wspólnie z partnerami konkursu, jury, przyznało również następujące wyróżnienia:Wszystkim Wyróżnieniom towarzyszyła statuetka Konkursu i czek na kwotę 5 tysięcy złotych.Konkurs miał również na celu docenić marki, aktywnie angażujące się w podcasty. Dlatego jury zdecydowało o wyróżnieniu honorowym w kategorii Zleceniodawcy - dla Teatru Ageneum, za podcastza miłość do teatru pięknie ubraną w słowa oraz za umiejętne przybliżanie kultury, połączone z nienachalnym budowaniem wiarygodności marki w podcasie.Ponadto jury przyznało, specjalna nagrodę honorowa dla Dariusza Rosiaka, autora podcastu– za wytyczanie standardów gatunku i rynku. Za budowanie podcastu jako wiarygodnego źródła informacji, oraz za zachetę dla Słuchacza do szukania rzetelnych, mądrych i pięknych rejonów Internetu i mediów digitalowych.Jury zdecydowało nie przyznać w tej edycji dwóch nagród regulaminowych Konkursu ‘’Dziecko w świecie nowych technologii ‘’ i ‘’Uczniowie szkół średnich’’.Kilkaset godzin podcastów przesłuchało 14 osobowe jury w składzie:Organizatorzy Konkursu, Sara Piskor i Tomasz Majka zapowiedzieli powołanie Fundacji imienia redaktora Janusz Majki. Celem statutowym Fundacji, będzie wsparcie podcasterów w kwestiach storytellinegu, marketingu, budowy kanałów internetowych i komunikacji z odbiorcą, researchu, monetyzacji, jakości technicznej, dykcji, wsparcia produkcyjnego. Fundacja będzie nie tylko organizować kolejne edycje Konkursu Podcast Roku, ale też wspierać realizację, profesjonalizację i różnorodność form współpracy podcastów z markami oraz dbać o kulturę słowa i umiejętne opowiadanie historii dźwiękiem.- Pokazaliśmy, że Rzeszów, miasto innowacji, rodzinne miasto Janusza Majki, może stać się gospodarzem nowoczesnego i reprezentatywnego Konkursu, który już zgromadził ogromny potencjał kreatywny 280 Twórców. W niedalekiej przyszłości planujemy dodatkowo rozwijać program mentoringowy dla podcasterów - podkreślał Tomasz Majka.- Członkowie jury już zgodzili się udostępnić swój czas i doświadczenie. Planujemy uruchomić Program dla Podcasterów wśród Uczniów Szkoł Średnich, Program Podcasterów zajmujących się tematyką Europy Wschodniej oraz popracować nad rozwojem kategorii ,,Dziecko w świecie nowych technologii’’ wspólnie z platformą Incredible Inspiration Sebastiana Kulczyka -powiedziała Sara Piskor.Podczas Gali w Millenium Hall w Hilton Garden Inn Rzeszów, którą poprowadził Jarosław Kuźniar, oprócz wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się również debata z mecenasami i praktykami mediów internetowych i podcastów.Partnerem Strategicznym Konkursu jest platforma Incredible Inspirations Sebastiana Kulczyka. Mecenasami Konkursu są: Google Polska, Miasto Rzeszów, Audioteka, Tandem Media, Lancerto, Best Construction. Fortum oraz Marma Polskie Folie.Partnerami konkursu są: Radio 357, Patronite.pl, Instytut Zamenhofa, Kuźniar Media & Voice House, Torba Reportera i Podcastera, Najlepsze Polskie Podcasty, Fundacja Pomocy Szkole im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie, agencja PR Molecule Group, Kancelaria Prawna BWW, Millenium Hall oraz Hilton Garden Inn w Rzeszowie.Patronat honorowy nad konkursem objęły wszystkie największe podkarpackie uczelnie wyższe, z którymi współpracował Janusz Majka: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.Wszystkie informacje o Konkursie dostępne są na stronie https://podcastroku.pl/ oraz w mediach społecznościowych.Audycje internetowe na żądanie docierają równomiernie do kobiet i mężczyzn, a przy tym są słuchane przez osoby wykształcone - 90% z nich posiada co najmniej wykształcenie średnie, a 47% ma dyplom wyższej uczelni. To kolejne wnioski z drugiej edycji najobszerniejszego badania polskich słuchaczy podcastów przygotowanego przez Tandem Media z Grupy Radiowej Agory.Zasięg podcastów w naszym kraju rośnie - w 2020 r. wyniósł 31%, co oznacza, że podcastów słucha już niemal co trzeci internauta, czyli prawie 9 milionów osób. Kim są słuchacze podcastów?Dodatkowo z analizy Tandem Media płyną ważne informacje dotyczące zdolności zakupowej i decyzyjności słuchaczy podcastów. Aż 21% to osoby decyzyjne w swoich miejscach pracy, a 26% dysponuje dochodem w wysokości min. 4 tys. zł (zarobki netto na osobę).To bardzo atrakcyjna grupa nie tylko dla twórców podcastów, ale i reklamodawców, którzy coraz bardziej interesują się rozwiązaniami promocyjnymi związanymi z tym medium.Istotne dane przynosi również analiza poziomu akceptacji reklam przez słuchaczy podcastów - medium to ma najwyższe obecnie wskazania w tym zakresie:Podcasty mają też ogromny wpływ na swoich odbiorców - aż 86% z nich odwiedza strony internetowe wymieniane w audycjach internetowych. 43% śledzi działalność podcastera w mediach społecznościowych, a więcej niż co czwarty użytkownik jest skłonny kupić produkt reklamowany przy podcastach.