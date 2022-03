Rynek cyberbezpieczeństwa i prywatność w sieci w Polsce w 2022

21.03.2022 Prawo w mediach

Wartość rynku cyberbezpieczeństwa w 2022 roku przekroczy 2 mld zł - uważają w najnowszym raporcie analitycy PMR. Jednocześnie, z badania ClickMeeting wynika, że ponad 57 proc. Polaków uważa, że już dba właściwie o swoją prywatność w sieci.

banki i instytucje finansowe

oraz sektor telekomunikacyjny,

Ponad 57 proc. Polaków uważa, że dba o swoją prywatność w sieci

57 proc. twierdzi, iż zawsze dba o swoją prywatność w sieci,

40,6 proc. nie zawsze, lecz stara się

jedynie 1 proc. nie wie jak o nią zadbać i z tego względu nie podejmuje w tym kierunku żadnych działań,

niecały 1 proc. ankietowanych przyznało, iż prywatność w sieci nie ma dla nich znaczenia.

Wydarzenia online a kwestia prywatności

73,7 proc. badanych chce, by organizatorzy webinarów zadbali o ich prywatność,

obojętne jest to jedynie niespełna 20 proc.,

4,8 proc. zadeklarowało, iż nie zwraca na to uwagi.

Z najnowszego raportu PMR „Rynek cyberbezpieczeństwa w Polsce 2021. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2026” wynika, że lata 2021-2022 to powrót do dwucyfrowej dynamiki wydatków na cyberbezpieczeństwo w Polsce. W przyszłym roku wartość roku już wyraźnie przekroczy 2 mld zł.Generalnie pandemia to bez wątpienia temat, który zdominował sytuację gospodarczą w całym kraju, mając swoje przełożenie na rynek ICT, jak również jego poszczególne segmenty, w tym również rynek cyberbezpieczeństwa. Jak się okazało wymuszona cyfrowa transformacja firm, a w zasadzie jej elementy – na czele z masowym przejściem firm na pracę zdalną – premiowały dostawców chmury, centra danych, operatorów telekomunikacyjnych i dostawców łączy, w tym również usług VPN.Sprawą o kapitalnym znaczeniu stało się zabezpieczenie rozproszonych firmowych zasobów, nierzadko użytkowanych w modelu hybrydowym i z możliwością zdalnego dostępu. Rok 2021 przyniósł generalnie odbicie na rynku. Co więcej, w niektórych obszarach widoczne były nienotowane dawno wzrosty, a popyt klientów ograniczały miejscami jedynie braki po stronie podaży i zakłócone łańcuchy dostaw.Duże firmy pozostają głównym odbiorcą informatyki w Polsce, a ich udział w całkowitej wartości rynku cyberbezpieczeństwa w 2021 wyniósł 58%. Jeśli chodzi o wydatki poszczególnych branż, liderami segmentu B2B są jak co roku:w których inwestycje w cyberbezpieczeństwo wymusza charakter prowadzonej działalności. W przypadku operatorów telekomunikacyjnych modernizacje i inwestycje w nowe systemy IT, jak również integracja posiadanych zasobów wpłynęły pozytywnie na przychody dostawców rozwiązań cyberbezpieczeństwa z obsługi tego sektora. Dodatkowo w roku 2021 widoczne były wydatki intensywnie rozwijających się w Polsce dostawców VOD i treści multimedialnych.Coraz więcej firm myśli o wykorzystywaniu i rozwiązań chmurowych, i pracy zdalnej w dłuższej perspektywie, nie podnosząc już kwestii cyberbezpieczeństwa jako elementu blokującego takie zmiany. W perspektywie rosnącej adopcji chmury firmy będą jednak korzystać mocniej z rozwiązań IaaS największych dostawców chmury publicznej, co może ograniczyć ich budżety na tradycyjne rozwiązania cybersec, premiując natomiast ich sprzedaż do centrów danych i największych hyperscallerów. Rosnąca popularność rozwiązań bezpieczeństwa aplikacji opartych na chmurze oraz udostępniania aplikacji jako usługi ma spowodować, że będą one bardziej dostępne dla większej liczby organizacji.Jeśli chodzi o zagrożenia to polski rynek tylko nieznaczenie odbiega w tym zakresie od trendów światowych. Przede wszystkim dlatego, że polskie firmy nie działają w próżni, a szczególnie duże podmioty są najczęściej powiązane ze spółkami poza Polską.W kolejnych latach bacznej ochrony wymagać będą aplikacje, usługi i platformy, a organizacje będą musiały stawić czoła rosnącemu ryzyku ataków zewnętrznych ściśle powiązanych z rosnącą popularnością środowisk chmurowych oraz pracą zdalną i zdalnym dostępem do zasobów.Więcej informacji można znaleźć w raporcie PMR: „Rynek cyberbezpieczeństwa w Polsce 2021”Tymczasem z przeprowadzonego przez ClickMeeting badania wynika, że niemal wszyscy uczestnicy badania zdają sobie sprawę ze znaczenia ochrony prywatności podczas różnych aktywności podejmowanych w przestrzeni wirtualnej.Z danych podsumowujących luty 2022 pod względem konsumpcji Internetu, radia i telewizji wynika, że w Polsce z samego internetu korzysta 30 milionów osób*, z czego dziennie aż 25,5 miliona z nich. W związku z tym ClickMeeting postanowił sprawdzić, w jaki sposób chronią oni swoją prywatność oraz jakich narzędzi używają do tego celu.Według przeprowadzonego przez platformę badania, największy odsetek polskich internautów zwraca uwagę na pliki cookies (63,4 proc.). Blisko 60 proc. wskazało, iż dba o ustawienia prywatności w mediach społecznościowych, a 57,8 proc. o ustawienia prywatności w komputerze i/lub smartfonie. Zwracają także uwagę na kwestię przeglądarki, używając w niej trybu incognito (blisko 40 proc.) lub aplikacji blokujących śledzenie ruchu (32,5 proc.), a 28 proc. korzysta z usługi VPN (ang. virtual private network). Część z nich stosuje również takie rozwiązania jak szyfrowana poczta elektroniczna (15,5 proc.), komunikatory szyfrujące przesył danych (12,8 proc.) i komunikatory szyfrowane (12,2 proc.), a 11 proc. deklaruje użycie narzędzi szyfrujących poufne pliki.Firmy aktywniej niż dotychczas zaczęły korzystać z rozwiązań online, dzięki którym mogą zarówno prowadzić, jak i promować swój biznes w sieci. W związku z tym przeniosły się do niej również wydarzenia, które odbywały się dotychczas w formie stacjonarnej. Na popularności zyskały również rozwiązania takie jak webinary, których z kolei czas trwania, według ClickMeeting, w roku 2021 w porównaniu do roku 2020, wydłużył się aż o 16 minut.I choć przy wyborze tego typu wydarzeń online przez użytkowników internetu naturalnie kluczową rolę odgrywają kwestie merytoryczne czy zaproszeni eksperci, to ClickMeeting postanowił sprawdzić, jak ważne jest dla ich uczestników kwestia prywatności. Okazuje się, że:- Według danych pochodzących z ClickMeeting, już niemal 20 proc. wydarzeń na platformie stanowiły te o charakterze marketingowym i PR-owym, a 16 proc. wspierało bezpośrednią sprzedaż - mówi Dominika Paciorkowska, Dyrektor Zarządzająca i Członkini Zarządu ClickMeeting. - To pokazuje, że podobnie jak inne obszary, biznes także przenosi się do sieci. A w niej chcemy czuć się bezpieczni. Nie inaczej jest więc w przypadku wydarzeń organizowanych online.