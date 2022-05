23.05.2022 Marketing i PR

Marketing B2B. Raport z badania agencji BUZZcenter

Kamila Kierzek-Mechło

W Polsce działa około 2 milionów firm w sektorze B2B, a większość danych i badań dotyczy sektora konsumenckiego B2C. Raport agencji doradztwa strategicznego i marketingu pokazuje, jak wiele mikroprzedsiębiorstw, firm z sektora MŚP, a nawet korporacji nie opiera sprzedaży na marketingu, a jedynie na siłach działu sprzedaży.

Sektor B2B posiada ogromny potencjał i jest interesującym obszarem badawczym. Typowa ścieżka zakupowa klienta z sektora B2B składa się z pięciu etapów:



odkrycie problemu,

koncepcja,

edukacja,

wybór,

zakup.

Dotychczas większość działań wspierających sprzedaż i pozyskanie klienta korelowana była jedynie z wysiłkiem sił sprzedaży. To podejście powinno zostać zmienione, a marketing intensywnie zaangażowany w procesy sprzedaży.



- Dane zarówno z polskich, jak i światowych rynków pokazują, że klienci mają coraz mniejsze zaufanie do handlowców. Coraz bardziej zauważalnym trendem jest również, że klient B2B znacznie więcej kroków ścieżki zakupowej pokonuje samodzielnie - mówi Kamila Kierzek-Mechło, dyrektor zaradzający agencją BUZZcenter, współautorka badania. - Marketing w sposób naturalny staje się więc dużym wsparciem na każdym etapie procesu zakupowego. Głównym zadaniem handlowców jest zamknięcie sprzedaży i obsługa posprzedażowa. „Dobry sprzedawca jest ekspertem, który pomaga nam w finalnym wyborze, a nie jest akwizytorem, który zachęca nas do zakupu.



- Dział marketingu nadal nie jest do końca postrzegany jako źródło przychodów. Znacznie częściej podtrzymywana jest błędna opinia, że ten dział głównie generuje koszty związane z działaniami promocyjnymi. Przekonanie, że dział marketingu jest odpowiedzialny głównie za gadżety, wydarzenia, reklamy i posty na social mediach jest wciąż aktualny, tym bardziej szefowie marketingu powinni próbować zmienić te niesłuszne postrzeganie - dodaje Radosław Mechło, dyrektor operacyjny BUZZcenter. - Dział marketingu powinien być w pierwszej kolejności odpowiedzialny za przychody i mieć cele związane pośrednio lub bezpośrednio ze zwiększeniem sprzedaży.



69% badanych firm B2B przyznaje, że ma strategię marketingową W podziale na wielkość firmy najsłabiej wypadają średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające 51-250 osób. Tych firm na rynku również jest najwięcej.

W podziale na wielkość firmy najsłabiej wypadają średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające 51-250 osób. Tych firm na rynku również jest najwięcej. Aż 26% firm nie posiada strategii ,

, 5% nie ma wiedzy na temat jej posiadania. Takie podejście pokazuje, że działania marketingowe w tym sektorze mogą być niespójne i nieefektywne, co przekłada się na przepalanie budżetów marketingowych.

Aż 36% badanych firm nie prowadzi nawet najprostszych badań marketingowych wykonywanych samodzielnie w ramach struktur firmy. Ten negatywny wynik przekłada się na brak wiedzy o rynku, kliencie, wynikach działań i niższego zwrotu z inwestycji w marketing.



23% respondentów wskazuje, że ciągła transformacja digitalowa będzie trendem utrzymującym się w kolejnych latach. Respondenci widzą taką konieczność, choć finalnie tylko cześć firm faktycznie decyduje się na jej wdrożenie. Wiele firm wskazało, że momentem decyzji był wybuch pandemii, która spowodowała paraliż w wykonywaniu pracy i pokazała jak istotne jest przygotowanie do wprowadzania szybkich zmian.



Tylko 31% firm B2B planuje swoje działania roczne. Inwestycja w marketing zwraca się wtedy, gdy działania są zaplanowane z wyprzedzeniem. Dzięki temu można również negocjować z podwykonawcami lepsze warunki finansowe lub większy zakres działań przy zachowaniu tego samego budżetu. Działania ad hoc są kosztownie często nie przynoszą zakładanych rezultatów.



* * *



Ogólnopolskie badanie „Marketing B2B - potencjał, siła, trendy i kierunki rozwoju” przeprowadzono metodą ilościową na przełomie grudnia 2021 i stycznia 2022 oraz jakościową w marcu i kwietniu 2022. Pomiar ilościowy zrealizowano metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 114 osób z grupy docelowej. W badaniu jakościowym zrealizowano 15 pogłębionych wywiadów indywidualnych.



Pełna wersja raportu dostępna jest do bezpłatnego pobrania na stronie:

