30.05.2022 Marketing i PR

Komunikacja, marketing, reklama i nowe trendy w agencjach

Newseria

Wzrost liczby osób pracujących w informacji i komunikacji na przestrzeni lat 2020–2021 wyniósł blisko 8%. Przetasowania pandemiczne z pewnością odcisnęły na tym swoje piętno, a z opinii wielu specjalistów wynika, że dobrych pracowników brakuje bardziej niż kilka lat temu. Zmienia się rynek pracy, branża, ale też oczekiwania klientów. Jak odpowiadają na to agencje? Niektóre coraz wyraźniej stawiają na własną specjalizację.

fot. Oleg Magni/CC0/Pexels



Rynek marketingu i komunikacji w Polsce od lat mknie do przodu. Na pracuj.pl liczba ofert pracy z tych obszarów przekracza obecnie aż 4 tys. (dane z 24.05.2022 r.). Kumulację pracodawców poszukujących kreatywnych głów znajdziemy oczywiście w Warszawie, stolicy polskiej branży komunikacyjno-marketingowej.



Wśród agencji przebierać mogą dziś więc nie tylko marki, lecz również osoby szukające zatrudnienia. Pomimo licznych trudności, których w ostatnich latach doświadczyliśmy w Polsce i na świecie, można przyznać, że branża ma się dobrze, a perspektywy jej rozwoju są obiecujące.



REKLAMA



- Obserwując powstające kampanie czy nagradzane projekty, mam przekonanie, że z każdym rokiem robimy w Polsce coraz lepszy marketing. Pozwala na to z jednej strony dojrzałość klientów, którzy są coraz bardziej świadomi, że bez komunikacji i dobrze przemyślanej strategii opartej na raportach i analizach dziś już ani rusz - komentuje Magdalena Malutko, CEO



Kierunek: specjalizacja

Trudno znaleźć odpowiedź na pytanie, jak będzie wyglądał rynek agencji w Polsce w kolejnych dekadach. Pewne trendy, które coraz wyraźniej wyłaniają się z tego marketingowego podwórka, mogą być dla nas jednak cenną wskazówką. Wśród nich profilowanie czy specjalizowanie się agencji.



- Na rynku spotykamy agencje posiadające określony profil, np. PR, digital, media społecznościowe, eventy czy influencer marketing. Te firmy są bardzo dobre w swojej dziedzinie, ale zwykle obsługują klientów z bardzo różnych dziedzin - komentuje Dominika Kaczyńska, community manager agencji Od kuchni. - Z drugiej strony są też agencje współpracujące z klientami wyłącznie z jednej branży (lub dwóch-trzech), lecz w kilku wybranych obszarach.



REKLAMA



Drugi wariant, choć atrakcyjny, jest znacznie mniej popularny. Jakie zalety można w nim wskazać?



dla klienta: współpraca ze specjalistami, pasjonatami w konkretnej dziedzinie (prawo, medycyna, gastronomia itp.);

dla pracownika: wykorzystywanie swoich kompetencji i zainteresowań oraz unikanie „bycia ekspertem” w obszarach, w których nie ma się doświadczenia;

dla agencji: możliwość oferowania klientowi czegoś więcej z dziedziny, na której zna się lepiej niż konkurencyjna „standardowa” agencja.

Oferowanie kompleksowej obsługi na profesjonalnym poziomie dla wszystkich branż i w różnych wymiarach jest oczywiście możliwe. Wymaga to jednak zastępu ludzi, rozbudowanej struktury, a tym samym dużego kapitału. Na to niestety nie mogłyby pozwolić sobie liczne agencje, ponieważ znaczna część z nich to mikro- lub małe firmy zatrudniające od kilku do kilkunastu osób. Rynek marketingu i komunikacji w Polsce od lat mknie do przodu. Na pracuj.pl liczba ofert pracy z tych obszarów przekracza obecnie aż 4 tys. (dane z 24.05.2022 r.). Kumulację pracodawców poszukujących kreatywnych głów znajdziemy oczywiście w Warszawie, stolicy polskiej branży komunikacyjno-marketingowej.Wśród agencji przebierać mogą dziś więc nie tylko marki, lecz również osoby szukające zatrudnienia. Pomimo licznych trudności, których w ostatnich latach doświadczyliśmy w Polsce i na świecie, można przyznać, że branża ma się dobrze, a perspektywy jej rozwoju są obiecujące.- Obserwując powstające kampanie czy nagradzane projekty, mam przekonanie, że z każdym rokiem robimy w Polsce coraz lepszy marketing. Pozwala na to z jednej strony dojrzałość klientów, którzy są coraz bardziej świadomi, że bez komunikacji i dobrze przemyślanej strategii opartej na raportach i analizach dziś już ani rusz - komentuje, CEO agencji Od kuchni . - Z drugiej strony agencje stawiają sobie coraz wyższą poprzeczkę w kontekście dostarczanej jakości. Oczywiście nie wszyscy stawiają na jakość, jednak nawet na polu produkcji contentu do komunikacji pojawiło się kilku graczy, którzy robią zarówno zdjęcia, jak i wideo, chociażby pod social media, naprawdę na najwyższym poziomie.Trudno znaleźć odpowiedź na pytanie, jak będzie wyglądał rynek agencji w Polsce w kolejnych dekadach. Pewne trendy, które coraz wyraźniej wyłaniają się z tego marketingowego podwórka, mogą być dla nas jednak cenną wskazówką. Wśród nich profilowanie czy specjalizowanie się agencji.- Na rynku spotykamy agencje posiadające określony profil, np. PR, digital, media społecznościowe, eventy czy influencer marketing. Te firmy są bardzo dobre w swojej dziedzinie, ale zwykle obsługują klientów z bardzo różnych dziedzin - komentuje, community manager agencji Od kuchni. - Z drugiej strony są też agencje współpracujące z klientami wyłącznie z jednej branży (lub dwóch-trzech), lecz w kilku wybranych obszarach.Drugi wariant, choć atrakcyjny, jest znacznie mniej popularny. Jakie zalety można w nim wskazać?Oferowanie kompleksowej obsługi na profesjonalnym poziomie dla wszystkich branż i w różnych wymiarach jest oczywiście możliwe. Wymaga to jednak zastępu ludzi, rozbudowanej struktury, a tym samym dużego kapitału. Na to niestety nie mogłyby pozwolić sobie liczne agencje, ponieważ znaczna część z nich to mikro- lub małe firmy zatrudniające od kilku do kilkunastu osób.

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Krzysztof Kłosiński

Wysoki ruch w naszej witrynie to podstawa jej sprawnego funkcjonowania. Sprawia on, że potencjalni klienci mają możliwość zapoznania się z naszą ofertą. Ponadto jest on jednym z głównych elementów, które wyszukiwarka Google bierze pod uwagę w trakcie ustalania pozycji naszej strony w wynikach wyszukiwania.

Karolina Kowalska

W 2019 roku najlepiej zorientowane marki stawiają na oczekiwania konsumenta, a coraz powszechniejszym KPI jest wskaźnik Net Promoter Score (NPS). Experience Marketing korzystnie wpływa na satysfakcję, lojalność, przywiązanie do marki, a przed wszystkim na chęć jej polecenia.

Karolina Matyska

Jednym z pierwszych zadań specjalisty SEO, który rozpoczyna pracę nad zwiększeniem widoczności danego serwisu w Google, jest raportu z audytu SEO. Co powinno znaleźć się w podsumowaniu dostarczanym przez agencję?

Żaneta Hiszpańska

Jak wynika z raportu „Business Intelligence – FMCG Food and Drink”, w ciągu dwóch lat wzrost budżetów na reklamę w branży produktów szybkozbywalnych będzie proporcjonalny do wzrostu całego rynku, zmieni się jednak sposób ich wydatkowania. Do 2023 roku wydatki na reklamę w kanałach cyfrowych zwiększą się aż o 7 proc. rocznie.

Błażej Cieślar

Popularność, jaką zyskało oklejanie samochodów, można tłumaczyć kilkoma zaletami takiego zabiegu. Najczęściej jednak decydujemy się na taki krok przy zarysowaniu karoserii lub przy chęci zmiany koloru naszego pojazdu. Sprawdźmy, co zyskamy na oklejeniu pojazdu i czy warto to w ogóle robić. [artykuł sponsorowany]

Altavia Polska

Driverami zakupowymi, czyli czynnikami, które sprawiają, że klienci przychodzą do tego a nie innego sklepu są przede wszystkim: gazetka/katalog/ulotka oraz polecenie znajomych, a także po prostu przypadek. W pierwszej odsłonie polskiej edycji Barometru Altavia przebadano relacje konsumentów z niemal 100 markami sieci handlowych.

Szymon Słowik

Audyt SEO w takiej, czy innej formie, powinien zawsze stanowić punkt wyjścia do działań mających na celu budowanie ruchu organicznego z Google. W przypadku prostej strony firmowej, audyt może sprowadzać się do dość szybkiej analizy witryny. Jeśli mamy do czynienia ze sklepem internetowym, audyt będzie dużo bardziej złożony ze względu na większą liczbę funkcji, rozbudowaną architekturę informacji, więcej słów kluczowych, konkurentów, wyzwań natury technicznej.

więcej w dziale: Marketing i PR