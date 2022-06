Wojna i komunikacja. Edycja specjalna badania Kryzysometr

13.06.2022 Rynek medialny

Dagmara Gac

Aż 9 na 10 organizacji uczestniczących w specjalnej edycji badania „Kryzysometr” miało od czasu inwazji Rosji na Ukrainę do czynienia z różnego rodzaju trudnościami, które wymagały wprowadzenia specjalnych działań komunikacyjnych. Dużym wyzwaniem jest również walka z fake newsami i hejtem.

źródło: Alert Media Communications , Kryzysometr. Komunikacja w czasie wojny 2022

W 51% przypadków dotyczyły one problemów wewnętrznych, związanych z ogólnym poczuciem zagrożenia i niepewności wśród pracowników.

W 18% ankietowanych organizacji wyzwania dotyczyły obszaru HR, związanych z dezorganizacją pracy,

W 16% wystąpił wzrost problemów rekrutacyjnych

W 15% pojawiały się konflikty między pracownikami i napięcia w organizacji.

Stanowiły one problem dla 37,5% badanych,

Prawie co trzeci ankietowany (28%) musiał mierzyć się z fakenewsami i niepotwierdzonymi informacjami dotyczącymi działań swojej organizacji.

Znacząca jest również skala problemów wizerunkowych związanych z obecnością w Rosji, z którymi na różnych poziomach mierzyło się 30% uczestniczących w badaniu firm.

Duże problemy to duże zaangażowanie działów komunikacji

60% organizacji wprowadziło specjalne spotkania dla pracowników z prezesem, zarządem lub dyrektorami, poświęcone aktualnej sytuacji

53% włączyło również tę tematykę na wewnętrzne platformy społecznościowe, takie jak Yammer, Workplace lub do newsletterów.

Co będzie dalej? Dominuje umiarkowany optymizm

Zdaniem 47% badanych w najbliższych miesiącach nastąpi uspokojenie w pracy działów komunikacji,

tylko 10% badanych uważa, że sytuacja w nadal będzie się rozwijać w negatywnym kierunku.

Zdaniem pozostałych 43% - pozostanie bez zmian.

Niepewność i nagłe zmiany sytuacji związane z agresją Rosji na Ukrainę w bardzo konkretny sposób przełożyły się na funkcjonowanie największych polskich firm, organizacji i instytucji, w szczególności na prace ich działów komunikacji.Specjalizująca się w projektach antykryzysowych i strategicznych agencja Alert Media Communications w drugiej połowie maja 2022 roku przeprowadziła wśród rzeczników, managerów i dyrektorów odpowiedzialnych za komunikację ponad 100 największych polskich firm, instytucji i NGO specjalną edycję badania „Kryzysometr” Uzyskane odpowiedzi i opinie dały kompleksowy obraz obecnej sytuacji komunikacyjnej, pokazały skalę problemów oraz przewidywania praktyków na najbliższe miesiące.Aż 9 na 10 ankietowanych organizacji (88%) w związku z wojną i towarzyszącymi jej zmianami społeczno-gospodarczymi miało do czynienia z różnym rodzajem trudności, wymagających wdrożenia specjalnych działań komunikacyjnych.- Wyniki ostatniej, specjalnej edycji Kryzysometru dają nam niezwykle aktualny obraz wyzwań, jakie stają obecnie przed branżą komunikacji. Dane, które zebraliśmy, to kolejny dowód na to, że począwszy od pandemii Covid-19, kryzysy „implodują” i coraz częściej przenoszą się do wnętrza organizacji - komentuje, CEO Alert Media Communications. - Potwierdza to również nasza praktyka biznesowa i doradcza, w ramach której obserwujemy, że public relations staje się coraz większym wsparciem dla aktywności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.Druga grupa aktualnych wyzwań dla organizacji związana jest z internetem oraz koniecznością radzenia sobie z hejtem i negatywnymi komentarzami w mediach społecznościowych.Rozmiar wyzwań stojących przed branżą potwierdzają wskaźniki wpływu obecnej sytuacji na codzienną pracę. Eksperci ds. komunikacji oceniają go jako wysoki – średnia ocen to 7. w 10-stopniowej skali. Dla porównania na samym początku pandemii Covid-19, w trakcie pierwszego lockdwonu, odpowiedzi ankietowanych w Kryzysometrze były tylko niewiele wyższe i dały średni wynik na poziomie 8 punktów.W bezpośredni sposób przekłada się to na zwiększoną aktywność komunikacyjną. Tylko 5% organizacji zadeklarowało, że w odpowiedzi na wyzwania wynikające z wojny i towarzyszących jej zawirowań, komunikuje się w ten sam sposób, jak dotychczas. Pozostali wdrożyli różnego rodzaju nowe działania, zarówno z obszaru komunikacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Najczęściej – bo w przypadku dwóch na trzy (65%) – z ankietowanych organizacji, aktywnie komunikowano działania pomocowe dla Ukrainy i jej mieszkańców.Równocześnie wyzwania związane z problemami pracowniczymi i „implozją” kryzysów przełożyły się na wzrost popularności różnego rodzaju kanałów komunikacji wewnętrznej.W powszechnym użyciu były również inne narzędzia komunikacji kryzysowej, jak tworzenie dopasowanych do sytuacji dokumentów Pytań i Odpowiedzi (Q&A) – wdrażanych w 44% organizacji. Na dalszych miejscach zestawienia znalazły się bardziej kompleksowe i rozbudowane rozwiązania antykryzysowe, takie jak specjalne manuale kryzysowe (wprowadzone w co trzeciej organizacji), czy szkolenia dla pracowników mających styczność z klientami (np. infolinie, przedstawiciele handlowi), wdrożone co czwartej badanej firmie.Wśród ankietowanych praktyków PR przeważa optymizm dotyczący rozwoju sytuacji.Co ciekawe im wyższe stanowisko w organizacji, tym bardziej optymistyczne nastawienie. Uspokojenie sytuacji zakłada 54% dyrektorów, 50% managerów, i tylko 36% ankietowanych specjalistów.- Taki rozkład odpowiedzi pokazuje, że im wyższa pozycja w firmie, a co za tym idzie większa wiedza o jej planach, wynikach i działaniach, tym lepsze nastawienie. To kolejny argument pokazujący znaczenie usprawniania komunikacji wewnątrz organizacji, a nawet wewnątrz działów PR - ocenia Krzysztof Tomczyński, partner i account director w Alert Media Communications. - Odpowiednie prowadzenie komunikacji wewnętrznej, będzie jednym z głównych wyzwań i kierunków w tym roku, a pewnie także i w kolejnych potencjalnych kryzysach.***– to cykliczne badanie dotyczące komunikacji kryzysowej wiodących polskich firm, instytucji i organizacji pozarządowych. W specjalnej edycji badania „Kryzysometr – komunikacja w czasach wojny” wzięło udział 110 specjalistów, managerów i dyrektorów komunikacji oraz rzeczników prasowych. Badanie przeprowadzone jest przez agencję Alert Media Communications specjalizującą się w komunikacji antykryzysowej i strategicznym PR. Badanie „Kryzysometr czasu wojny” zostało zrealizowane w dniach 18-30 maja 2022 roku.